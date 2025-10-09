Colombia

Qué se sabe del cuerpo hallado en la bodega de una tienda de calzado en Bogotá: el CTI investiga el caso en Bosa

De acuerdo con versiones preliminares de la zona, el propietario del inmueble sería el hombre hallado dentro del inmueble, y que provocó el acordonamiento en un sector concurrido del sector Bosa Centro

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El cuerpo no presentó signos
El cuerpo no presentó signos ocasionados por una muerte violenta, según se conoció por parte de Infobae Colombia - crédito BOSA B7 / Facebook

La presencia en un sector comercial de varios uniformados adscritos al cuadrante del sector de Bosa Centro, en el suroccidente de Bogotá, provocó de inmediato la reacción de los residentes y empleados de la zona, por cuenta de la llegada, minutos después, de un vehículo conocido de forma popular como “la paletera”.

Así se le denomina al automotor de color blanco perteneciente al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en el que los investigadores judiciales trasladan los cuerpos (como parte de los procesos de investigación en casos violentos, suicidios o hasta muerte natural).

Su arribo se dio, según lo que indicaron varias publicaciones a través de redes sociales, la tarde del miércoles 8 de octubre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

crédito BOSA B7 / Facebook

Por medio del portal Bosa B7 se corroboró lo que en varias publicaciones en grupos de Whatsapp se mencionaba: que agentes de criminalística estaban haciendo el levantamiento de un cuerpo.

Lo que se precisó con el paso de los minutos por parte del mismo medio local en Bogotá, es que la persona hallada sin vida sería la supuesta propietaria de la bodega de una tienda dedicada a la venta de calzado (deportivo e informal) en la que encontraron el cuerpo los agentes.

Sin embargo, el diario Q’hubo Bogotá señaló que este hombre sería un empleado.

Por tal motivo, y en diálogo con Infobae Colombia, un vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el caso se encuentra bajo materia de investigación, pero se descartó de entrada que el caso pueda considerarse como una muerte violenta (901 como se le conoce al código dentro de la Policía Nacional en Colombia). Pero no se confirmó ninguna de las dos versiones.

Al fondo de este callejón llegaron las autoridades:

Tristeza y sorpresa por hallazgo de cuerpo en una bodega comercial de Bosa

El voz a voz entre los habitantes de la zona y la inmediatez de las redes sociales hicieron de las suyas, debido a que la versión preliminar señala que uno de los ciudadanos alertó a través de la línea 123.

Hasta el momento, la hipótesis preliminar que se maneja es que los hechos obedecen a un suicidio (conocido como 917), debido a que Infobae Colombia confirmó con el comandante de la estación de Policía de Bosa, teniente coronel Óscar Chauta, la jornada del miércoles no se reportaron homicidios en la localidad número 7.

Asimismo, las autoridades no confirmaron por el momento la edad del sujeto que se encontró dentro de la bodega de calzado.

Cómo esta la situación de seguridad en Bogotá: estos dicen las cifras oficiales

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante del Partido Liberal, Armando Gutiérrez, destacó en medio de la sesión del martes 23 de septiembre de 2025, que desde la implementación de la Política Pública de Seguridad, Convivencia, Justicia, Construcción de Paz y Reconciliación en Bogotá, vigente desde 2023, la administración distrital enfrenta cuestionamientos debido al aumento sostenido de los principales indicadores de violencia en la ciudad.

El cabildante Armando Gutiérrez (Partido
El cabildante Armando Gutiérrez (Partido Liberal) cuestionó las políticas y programas para combatir la inseguridad en Bogotá por parte del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Concejal Armando Gutiérrez González / Facebook

El concejal ratificó esta afirmación a partir del Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad, entre enero y julio de 2025, y en el que se evidenció que los casos de homicidios incrementaron un 5,3%, las lesiones personales un 4,9% y las denuncias por violencia intrafamiliar subieron un 20,7%, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Entre enero de 2024 y julio de 2025 se registraron más de 14.600 delitos sexuales en la capital, con un 75% de víctimas mujeres y un 50% niñas o adolescentes, con mayor concentración de denuncias en las localidad de Ciudad Bolívar (sur), Suba (noroccidente) y Kennedy (suroccidente).

De acuerdo con datos, alarma la eficiencia de las estrategias oficiales por parte del alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad, César Restrepo, para enfrentar delitos de alto impacto en la capital del país.

Falencias en programas del Distrito para combatir la inseguridad en Bogotá: factores de riesgo

La propia Secretaría Distrital de Planeación reconoció que al cierre de 2024 al menos 14 productos estratégicos de la política de seguridad presentaron bajo cumplimiento, siendo los orientados a prevenir violencias sexuales y a comprender el fenómeno delincuencial los de menor avance.

El reporte indica que los objetivos más urgentes para contener la violencia han tenido los resultados menos satisfactorios, lo que refleja una brecha evidente entre la crisis de seguridad y la respuesta institucional.

Gutiérrez expresó que varios delitos
Gutiérrez expresó que varios delitos en Bogotá durante el primer semestre de 2025 se le dispararon al alcalde Galán - crédito Alcaldía de Bogotá

El análisis elaborado por el cabildante distrital muestra que solo el diagnóstico de los problemas no resulta suficiente ante el aumento de casos y la percepción de inseguridad generalizada.

Especialistas y reportes como el de ProBogotá identifican factores estructurales detrás de la crisis, incluidos la pobreza, el desempleo y la exclusión social, que propician condiciones para el surgimiento de economías ilegales y redes delictivas en zonas como Santa Fe y Los Mártires.

A raíz de esta coyuntura, múltiples voces han solicitado respuesta inmediata y acciones efectivas por parte de la Administración Distrital.

Entre los principales reclamos figuran la pronta ejecución de los componentes más críticos de la política de seguridad, la integración de programas en áreas como educación, salud y empleo, y la puesta en marcha del Centro de Interacción y Acción Interagencial, instrumento diseñado para coordinar la acción institucional y que aún no opera a plenitud.

Temas Relacionados

Hallazgo cuerpo BogotáBosa CentroBodega de zapatosTienda comercialHallazgo de cuerpo sin vidaColombia-Noticias

Más Noticias

Nuevo ataque a funcionarios del Inpec: dragoneante fue atacado con arma de fuego en Cartagena

Desde la institución carcelaria confirmaron que la víctima recibió varios disparos y ahora es atendida por el personal médico de un hospital de la ciudad

Nuevo ataque a funcionarios del

Colombia anuncia que España tiene voluntad para hablar sobre la devolución del Tesoro Quimbaya

El pedido responde a una demanda del 2006 que alegó la ilegalidad del regalo, porque el Congreso de la época no aprobó ese gesto del Carlos Holguín Mallarino, en 1893

Colombia anuncia que España tiene

Valor de apertura del euro en Colombia este 9 de octubre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Suspenden a abogado en Túquerres, Nariño, por insultar a su cliente en WhatsApp: le dijo “rata” y “lacra”

La Comisión concluyó que el comportamiento del abogado fue “voluntario y deliberado”, conducta incompatible con el respeto que debe mantener un abogado hacia su representado

Suspenden a abogado en Túquerres,

Daniel Quintero señaló que este 26 de octubre todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar: “Vamos a resetear la política, si es con Petro, es con Quintero”

La consulta propuesta por el Pacto Histórico permitirá a los mayores de edad habilitados para votar expresar su respaldo a un proyecto político que promueve la continuidad de las políticas del Gobierno Petro

Daniel Quintero señaló que este
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, enfrentó a Dayana Jaimes en medio de polémica familiar: “A dejarte sin pelo”

Presentador de RCN habría lanzado contundente mensaje en contra de Yina Calderón: pide ética y profesionalismo en el programa de la DJ

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

La vez que Miguel Ángel Russo eliminó a un equipo colombiano y quedó campeón de Copa Libertadores

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida