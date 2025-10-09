Precandidato Pipe Córdoba se retira temporalmente de Huila tras recibir alerta de atentado: “Ninguna amenaza podrá detener este proyecto”

Campaña presidencial de Pipe Córdoba suspende actos en Huila, luego de advertencia de posible atentado en su contra - crédito Felipe Cordoba Larrarte/Facebook

Carlos Felipe Córdoba Larrarte, conocido políticamente como Pipe Córdoba —excontralor General de la Nación (2018-2022)— ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades previstas en el departamento de Huila para los días siguientes.

Esta determinación se conoció el 9 de octubre, luego de recibir alertas emitidas por organismos de inteligencia que advierten sobre un posible atentado en su contra y contra miembros de su equipo de trabajo, especialmente en el municipio de Pitalito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La campaña del precandidato presidencial para las elecciones de 2026 comunicó la decisión por medio de un documento oficial, el cual expresa con claridad las razones que sustentan la suspensión de la agenda prevista, al destacar que se trata de una decisión tomada por responsabilidad directa con el personal involucrado y con la ciudadanía que participa en los eventos programados.

Pipe Córdoba aseguró que ninguna amenaza logrará detener su proyecto político ni su compromiso con el país - crédito Felipe Cordoba Larrarte/Facebook

“Esta madrugada, informes de inteligencia nos advirtieron sobre un posible riesgo de atentado contra mí y mi equipo en el municipio de Pitalito, Huila, derivado de los recientes golpes propinados a estructuras criminales y de la presencia de bandas armadas en la zona”, indica el documento oficial de la campaña.

La alerta generó preocupación inmediata entre los equipos políticos que se encontraban en la región. La campaña decidió cancelar las actividades previstas para los siguientes tres días, en espera de una revisión más precisa sobre las condiciones de seguridad.

El equipo de trabajo no entregó detalles sobre una posible reprogramación, aunque aseguró que los siguientes pasos se comunicarán de forma oportuna.

La campaña de Pipe Córdoba en Huila quedó suspendida tras recibir reportes de una amenaza directa en su contra - crédito Felipe Cordoba Larrarte/Facebook

“Por responsabilidad con nuestro equipo y con la ciudadanía, hemos decidido suspender toda la agenda prevista para los próximos tres días en el departamento del Huila”, señala el mensaje firmado por Pipe Córdoba. El aspirante también hizo énfasis en la importancia de cuidar a quienes participan de manera activa en la construcción de su propuesta política.

El documento expresa gratitud hacia los voluntarios y colaboradores que trabajaron durante semanas para planificar los eventos: “Agradecemos profundamente el esfuerzo de los cientos de voluntarios y colaboradores que durante semanas prepararon nuestra entrega de iniciativas en abanderadas”.

Las actividades suspendidas incluían reuniones con comunidades rurales y urbanas, encuentros políticos en distintos municipios y actos de presentación de propuestas que hacen parte de su proyecto presidencial. Según la información conocida, muchos de estos eventos ya contaban con logística instalada y equipos operativos desplazados en campo.

Las reuniones suspendidas de la campaña de Pipe Córdoba incluían encuentros comunitarios y entrega de propuestas en municipios clave de Huila - crédito Felipe Cordoba Larrarte/Facebook

Pese a la gravedad de la amenaza, Córdoba reafirmó su compromiso con la continuidad de su proyecto político: “Nuestra campaña sigue adelante, sin miedo y en nombre de nunca. Ninguna amenaza podrá detener este proyecto que nació para defender los derechos de los nuevos ciudadanos y proponer un futuro mejor para Colombia”.

El comunicado concluye con una declaración dirigida a los habitantes de Huila, en la cual Pipe Córdoba ratifica su intención de retomar las actividades en la región, apenas se cuente con garantías suficientes por parte de las autoridades. “Nos vemos muy pronto, huilenses”, señala el mensaje de cierre.

Esta situación evidencia los niveles de tensión que enfrenta el país en algunas regiones donde persisten estructuras armadas ilegales; la advertencia hecha por los organismos de seguridad, sumada al reciente aumento de violencia en ciertos sectores del sur de Huila, llevó al equipo político a tomar una postura preventiva, centrada en la protección de vidas.

El equipo del precandidato presidencial Pipe Córdoba canceló tres días de agenda por alerta de atentado en el municipio de Pitalito (Huila) - crédito Alcaldía de Pitalito

Por ahora, la campaña mantiene su presencia nacional en otros territorios y continúa su proceso de articulación política con miras a los comicios de 2026. El aspirante reiteró su disposición para regresar a Huila una vez las condiciones lo permitan, con el objetivo de retomar el contacto directo con las comunidades que esperan respuestas a sus demandas.