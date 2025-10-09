Colombia

Por poco linchan a policía de tránsito mientras inmovilizaba una moto en Barranquilla: lo acusaron de agredir a una mujer

El agente fue atacado con palos y piedras, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero la Policía asegura que se trató de una confusión de la comunidad

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El agente buscó ayuda tras
El agente buscó ayuda tras las reiteradas agresiones de la comunidad en Barranquilla - crédito Facebook

En el centro de Barranquilla, un episodio de violencia dejó con fuertes lesiones a un policía de tránsito, en medio de un operativo policial adelantado durante la tarde del miércoles 8 de octubre.

La situación inició cuando Andrés Ramos, patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla, participó en el operativo que pretendía inmovilizar la motocicleta del ciudadano identificado como Michael Brochero Schoonewolff, empleado de un local de la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató la Policía en la mañana del jueves 9 de octubre, Brochero transitaba por una vía restringida, razón por la que el agente lo detuvo e intentó retarle el vehículo.

Sin embargo, el acto administrativo se vio interrumpido después de que la comunidad empezara a agredir al uniformado con objetos contundentes, lo que obligó al oficial a buscar refugio.

El ataque contra el policía de tránsito quedó registrado en videos aficionados - crédito red social X

Omitió la orden del policía, tornándose agresivo, intentando agredirlo, igualmente, ciudadanos cerca al lugar intervienen agrediéndolo (a Ramos), lanzándole objetos contundentes”, señaló la institución.

La intervención de los transeúntes, armados con piedras y palos, quedó plasmada en un video difundido por redes sociales, que muestra a una mujer tirada en el suelo mientras varias personas increpan al uniformado, quien intenta alejarse del lugar.

El material audiovisual generó indignación, pues se especuló inicialmente que el patrullero habría golpeado a la mujer. Sobre este punto, la Policía aclaró que, de acuerdo con sus investigaciones, la víctima fue empujada por otro de los manifestantes que intentaba agredir al policía.

Mientras el conflicto crecía, otros dos policías llegaron en motocicleta en apoyo. Durante estas maniobras, el patrullero Andrés Ramos colisionó con su compañero, resultando ambos en el piso. Posteriormente, el uniformado agredido intentó salir de la zona corriendo mientras el operador de la grúa, que remolcaba la motocicleta, se retiró apresuradamente.

Debido a la violencia de los hechos, Ramos sufrió una contusión en la mano derecha y en la pierna izquierda, motivo por el cual fue trasladado a la clínica Regional del Caribe, donde recibió una incapacidad médica de dos días, según reportaron fuentes policiales.

El evento no quedó exento de repercusiones a nivel civil. La veeduría ciudadana Visión Vital anunció la organización de una marcha en fechas próximas, con la intención de exigir revisiones en los protocolos de actuación policial y los procedimientos de control a conductores y peatones.

La organización fundamenta su petición en la reiteración de incidentes similares en la ciudad, haciendo referencia incluso a una lesión sufrida por una mujer embarazada el año anterior en circunstancias análogas.

Intentaron asesinar a policía clave en el caso de “Papá Pitufo”

Papá Pitufo - crédito iStock/Redes
Papá Pitufo - crédito iStock/Redes sociales

Un atentado con arma de fuego se registró en el barrio Buenos Aires, en el sur de Barranquilla, contra el mayor en retiro de la Policía Royce Javier Díaz Munive, de 45 años, quien está vinculado a investigaciones por presuntos nexos con Diego María Buitrago, alias Papá Pitufo.

Las pesquisas judiciales han situado a Díaz Munive en el centro de una supuesta red de corrupción que habría facilitado el contrabando, el blanqueo de activos y el pago de sobornos mediante empresas fachada en la región Caribe.

El ataque ocurrió cuando Díaz Munive y su pareja detuvieron su vehículo Mazda 3 para visitar a familiares de la mujer. En ese momento, sujetos armados llegaron en un automóvil color vino tinto; uno de ellos descendió y abrió fuego contra el exoficial.

Según Caracol Radio, el mayor retirado respondió con su arma personal, lo que generó un intercambio de disparos que alarmó a los residentes. “Fue impresionante la balacera”, relató un testigo al citado medio.

El agresor huyó en una motocicleta blanca Kawasaki conducida por un cómplice. Patrullas de la Policía Metropolitana de Barranquilla acordonaron la zona y recolectaron pruebas.

De acuerdo con reportes oficiales, ni Díaz Munive ni su acompañante resultaron heridos pese a la intensidad del tiroteo. La Sijín realiza entrevistas a testigos y revisa cámaras de seguridad para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

La Procuraduría General de la Nación formuló en septiembre un pliego de cargos contra Díaz Munive por inconsistencias patrimoniales y presuntos vínculos con la estructura criminal de contrabando liderada por alias Papá Pitufo.

El órgano disciplinario le reprochó un incremento injustificado de recursos por más de 230 millones de pesos en 2022 y más de 40 millones en 2023. “Estos hechos, de comprobarse, demostrarían la utilización indebida del cargo para favorecer intereses particulares y estructuras criminales vinculadas al contrabando”, indicó el Ministerio Público.

Las autoridades consideran a Diego Marín, alias Papá Pitufo, como el principal operador de contrabando en la región, con el control de flujos de millones de pesos mensuales en mercancía ilícita. Las hipótesis de los organismos de seguridad apuntan a que el atentado contra Díaz Munive estaría relacionado con las recientes diligencias judiciales en su contra y en el entorno de alias Papá Pitufo.

Temas Relacionados

Policía tránsito BarranquillaGolpean policía BarranquillaBarranquillaAtlánticoInmovilización motoColombia-noticias

Más Noticias

Armando Benedetti negó participación en política y afirmó que su labor fue solo acompañamiento institucional: “Tenemos el deber de acompañar”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las críticas en su contra, que aseguran una supuesta participación en política: “Es para garantizar los procesos democráticos”

Armando Benedetti negó participación en

Frisby explica las acciones legales que está tomando ante la Unión Europea y España con respecto a sus derechos de marca

La empresa colombiana anunció medidas judiciales contra la firma española y su representante, acusándolos de vulnerar derechos de propiedad intelectual y solicitará la cancelación de la marca ante la autoridad europea

Frisby explica las acciones legales

Falta de inversión tecnológica limita modernización militar y compromete la soberanía, advierte el contralor al Ministro de Defensa

Carlos Hernán Rodríguez alertó que solo el 4,6 % del presupuesto de defensa se destina a inversión, lo que impide la modernización militar y aumenta la dependencia tecnológica del país

Falta de inversión tecnológica limita

Este es el hombre que le propuso matrimonio a la comediante Vicky Berrío: así inició la historia de amor

La propuesta de matrimonio a la comediante por parte del diseñador gráfico en San Andrés cautivó a miles de seguidores: fue debajo del mar. ¿Quién es él?

Este es el hombre que

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 9 de octubre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este jueves de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Este es el hombre que

Este es el hombre que le propuso matrimonio a la comediante Vicky Berrío: así inició la historia de amor

Melissa Gate respaldó al presidente Gustavo Petro por su posición frente a Israel: “No me cae muy bien que digamos”

Laura Acuña presumió las remodelaciones que le ha hecho a su lujosa casa después de mudarse a Bogotá

El cantante Almighty es detenido en Medellín tras un incidente que encendió las alarmas en El Poblado

Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en festival de comedia por polémica con la comediante Johana Velandia: “No cambio por un evento”

Deportes

Así se enteró Mauricio “Chicho”

Así se enteró Mauricio “Chicho” Serna de la muerte de Miguel Ángel Russo: “Escuché la noticia entrando al predio”

Así fue el histórico paso de Miguel Ángel Russo al frente de Millonarios: el argentino levantó la estrella número 15

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

La historia de Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia que le dedicó el gol contra Sudáfrica a su padre: “A quien mataron”