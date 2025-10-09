Por poco linchan a policía de tránsito mientras inmovilizaba una moto en Barranquilla: lo acusaron de agredir a una mujer

El agente buscó ayuda tras las reiteradas agresiones de la comunidad en Barranquilla - crédito Facebook

En el centro de Barranquilla, un episodio de violencia dejó con fuertes lesiones a un policía de tránsito, en medio de un operativo policial adelantado durante la tarde del miércoles 8 de octubre.

La situación inició cuando Andrés Ramos, patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla, participó en el operativo que pretendía inmovilizar la motocicleta del ciudadano identificado como Michael Brochero Schoonewolff, empleado de un local de la zona.

Según relató la Policía en la mañana del jueves 9 de octubre, Brochero transitaba por una vía restringida, razón por la que el agente lo detuvo e intentó retarle el vehículo.

Sin embargo, el acto administrativo se vio interrumpido después de que la comunidad empezara a agredir al uniformado con objetos contundentes, lo que obligó al oficial a buscar refugio.

El ataque contra el policía de tránsito quedó registrado en videos aficionados - crédito red social X

“Omitió la orden del policía, tornándose agresivo, intentando agredirlo, igualmente, ciudadanos cerca al lugar intervienen agrediéndolo (a Ramos), lanzándole objetos contundentes”, señaló la institución.

La intervención de los transeúntes, armados con piedras y palos, quedó plasmada en un video difundido por redes sociales, que muestra a una mujer tirada en el suelo mientras varias personas increpan al uniformado, quien intenta alejarse del lugar.

El material audiovisual generó indignación, pues se especuló inicialmente que el patrullero habría golpeado a la mujer. Sobre este punto, la Policía aclaró que, de acuerdo con sus investigaciones, la víctima fue empujada por otro de los manifestantes que intentaba agredir al policía.

Mientras el conflicto crecía, otros dos policías llegaron en motocicleta en apoyo. Durante estas maniobras, el patrullero Andrés Ramos colisionó con su compañero, resultando ambos en el piso. Posteriormente, el uniformado agredido intentó salir de la zona corriendo mientras el operador de la grúa, que remolcaba la motocicleta, se retiró apresuradamente.

Debido a la violencia de los hechos, Ramos sufrió una contusión en la mano derecha y en la pierna izquierda, motivo por el cual fue trasladado a la clínica Regional del Caribe, donde recibió una incapacidad médica de dos días, según reportaron fuentes policiales.

El evento no quedó exento de repercusiones a nivel civil. La veeduría ciudadana Visión Vital anunció la organización de una marcha en fechas próximas, con la intención de exigir revisiones en los protocolos de actuación policial y los procedimientos de control a conductores y peatones.

La organización fundamenta su petición en la reiteración de incidentes similares en la ciudad, haciendo referencia incluso a una lesión sufrida por una mujer embarazada el año anterior en circunstancias análogas.

Intentaron asesinar a policía clave en el caso de “Papá Pitufo”

Papá Pitufo - crédito iStock/Redes sociales

Un atentado con arma de fuego se registró en el barrio Buenos Aires, en el sur de Barranquilla, contra el mayor en retiro de la Policía Royce Javier Díaz Munive, de 45 años, quien está vinculado a investigaciones por presuntos nexos con Diego María Buitrago, alias Papá Pitufo.

Las pesquisas judiciales han situado a Díaz Munive en el centro de una supuesta red de corrupción que habría facilitado el contrabando, el blanqueo de activos y el pago de sobornos mediante empresas fachada en la región Caribe.

El ataque ocurrió cuando Díaz Munive y su pareja detuvieron su vehículo Mazda 3 para visitar a familiares de la mujer. En ese momento, sujetos armados llegaron en un automóvil color vino tinto; uno de ellos descendió y abrió fuego contra el exoficial.

Según Caracol Radio, el mayor retirado respondió con su arma personal, lo que generó un intercambio de disparos que alarmó a los residentes. “Fue impresionante la balacera”, relató un testigo al citado medio.

El agresor huyó en una motocicleta blanca Kawasaki conducida por un cómplice. Patrullas de la Policía Metropolitana de Barranquilla acordonaron la zona y recolectaron pruebas.

De acuerdo con reportes oficiales, ni Díaz Munive ni su acompañante resultaron heridos pese a la intensidad del tiroteo. La Sijín realiza entrevistas a testigos y revisa cámaras de seguridad para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

La Procuraduría General de la Nación formuló en septiembre un pliego de cargos contra Díaz Munive por inconsistencias patrimoniales y presuntos vínculos con la estructura criminal de contrabando liderada por alias Papá Pitufo.

El órgano disciplinario le reprochó un incremento injustificado de recursos por más de 230 millones de pesos en 2022 y más de 40 millones en 2023. “Estos hechos, de comprobarse, demostrarían la utilización indebida del cargo para favorecer intereses particulares y estructuras criminales vinculadas al contrabando”, indicó el Ministerio Público.

Las autoridades consideran a Diego Marín, alias Papá Pitufo, como el principal operador de contrabando en la región, con el control de flujos de millones de pesos mensuales en mercancía ilícita. Las hipótesis de los organismos de seguridad apuntan a que el atentado contra Díaz Munive estaría relacionado con las recientes diligencias judiciales en su contra y en el entorno de alias Papá Pitufo.