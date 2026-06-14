Persecución y balacera en el sur de Bogotá: hay tres capturados en camioneta con falsas placas

Los sospechosos intentaban escapar en una camioneta con reporte vigente de hurto cuando fueron interceptados por la Policía en San Cristóbal - crédito Mebog

Tres personas fueron capturadas en el sur de Bogotá tras una persecución en la que intentaron huir con una camioneta reportada como robada. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, la intervención se produjo luego de que residentes del barrio Villa Javier, en la localidad San Cristóbal, alertaran sobre movimientos sospechosos en la zona.

Los hechos comenzaron cerca de las 11:00 p. m. del viernes 12 de junio, cuando vecinos avisaron a las autoridades sobre un vehículo estacionado en la zona.

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Al llegar a la carrera 6 con calle 10 Sur, los agentes encontraron a los sospechosos dentro del carro. Durante la verificación, los ocupantes intentaron escapar de forma violenta y causaron daños a una motocicleta oficial.

Durante ese procedimiento, los uniformados detectaron una reacción agresiva de parte de quienes estaban en el automóvil. Según el reporte oficial, uno de ellos mostró un arma de fuego y profirió amenazas contra los agentes. Esta situación desató un intento de fuga: el conductor puso marcha atrás en el vehículo e intentó huir del lugar.

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Los detenidos quedaron señalados por receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, y la camioneta llevaba placas que no correspondían a las originales - crédito Mebog

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que el automóvil colisionó con distintos objetos durante el escape. La secuencia, que duró apenas segundos, se vio interrumpida por el sonido de varios disparos.

Uno de ellos descendió y abrió fuego contra los uniformados, lo que obligó a los policías a emplear sus armas de dotación.

La reacción inmediata permitió la aprehensión de tres implicados en el lugar, mientras que un cuarto individuo logró darse a la fuga por un sector boscoso cercano. El hecho fue confirmado por la institución, que indicó que los detenidos enfrentan cargos por receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

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Así lo explicó el mayor Jhon Barrera, comandante de la estación de Policía San Cristóbal: “La Policía Nacional logró la captura de tres personas por el delito de receptación, daño a bienes del Estado y violencia contra servidor público. Mientras una de nuestras patrullas de vigilancia adelantaba labores de patrullaje en el barrio Villavieja, fue alertado por la ciudadanía de un vehículo en actitud sospechosa”.

La Policía Nacional capturó a tres personas en flagrancia en San Cristóbal tras una alerta de la comunidad en el barrio Villa Javier - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El oficial continuó diciendo que “durante este procedimiento, este vehículo intentó arrollar a los policiales y al momento de detenerlos, uno de los ocupantes descendió con un arma de fuego y realizó varios disparos contra los uniformados, por lo que se hizo necesario hacer uso de las armas de dotación, logrando la captura de dos hombres y una mujer. De igual manera, se pudo establecer que este vehículo estaría involucrado en un intento de hurto en la localidad de Barrios Unidos y al parecer habría sido hurtada y llevaba placas falsas”.

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Según la información oficial, uno de los arrestados cuenta con antecedentes por hurto. Además, la camioneta utilizada tenía placas alteradas y figuraba con reporte vigente de robo, lo que refuerza la hipótesis de un delito organizado.

El comandante de la estación de Policía San Cristóbal, Jhon Barrera, dijo: “Finalmente, los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente”.

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El operativo policial respondió a la colaboración activa de la comunidad, cuyas denuncias permitieron la pronta intervención y la captura de los involucrados. La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe reportando cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 o en los CAI de la localidad.

El procedimiento ocurrió en la carrera 6 con calle 10 Sur, donde la Policía verificó el vehículo reportado por hurto - crédito Captura video

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, la intervención no solo evitó la huida de los sospechosos, sino que también evitó posibles riesgos para los habitantes del sector. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones y ubicar al prófugo.

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