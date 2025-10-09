Colombia

Petro designará a exfiscal polémico en agencia anticorrupción: es cuestionado por filtrar información en caso “papá Pitufo”

La llegada de Andrés Marín Rodríguez causa malestar en la entidad, porque persisten dudas sobre su idoneidad para liderar procesos contra la corrupción en organismos estatales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La designación de Andrés Marín
La designación de Andrés Marín Rodríguez como subdirector de la Itrc desata controversia por su pasado en la Fiscalía - crédito captura pantalla/Rama Judicial

La designación de Andrés Marín Rodríguez como subdirector de la Agencia del Inspector General de Tributos (Itrc) generó una fuerte controversia dentro de la entidad, según confirmaron dos fuentes internas a La Silla Vacía.

El funcionario, que fue apartado de una investigación clave sobre contrabando y sobornos en la Fiscalía, ahora asumirá un cargo central en la lucha contra la corrupción en organismos como la Dian y Coljuegos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La hoja de vida de Marín Rodríguez fue publicada el 30 de septiembre para el puesto de subdirector de la Itrc, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y responsable de investigar actos de corrupción en el sector tributario.

Aunque el documento fue retirado de la página de la Presidencia después del 5 de octubre, permanece disponible en la web de la Itrc. Las fuentes consultadas por La Silla Vacía aseguraron que, pese a la polémica, el nombramiento sigue en pie.

La hoja de vida de
La hoja de vida de Andrés Marín Rodríguez fue publicada el 30 de septiembre en la página de la Presidencia, pero aunque fue eliminada el 5 de octubre, esta permanece disponible en la del Itrc - crédito Itrc

El Gobierno de Gustavo Petro propuso a Marín Rodríguez para este cargo tras su salida de la Fiscalía, en la que lideró durante más de dos años la investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el mayor contrabandista de Colombia.

La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, abrió una indagación contra Marín Rodríguez por la presunta filtración de información en el caso de “Papá Pitufo” y por la lentitud en el avance del proceso.

En una entrevista con Cambio en marzo de este año, la fiscal general confirmó: “En este momento tenemos una investigación abierta contra el fiscal Andrés Marín por revelación de secreto”.

Temas Relacionados

Andrés Marín RodríguezItrcAgencia anticorrupciónFiscalía General de la NaciónGustavo PetroLuz Adriana CamargoDianColjuegosColombia-noticias

Más Noticias

Gustavo Petro respondió a congresista de Cambio Radical por denuncia sobre inexistencia de predio para universidad en San Andrés: “Es un colegio”

El presidente Gustavo Petro denunció supuestos bloqueos por fuerzas políticas en San Andrés

Gustavo Petro respondió a congresista

La historia de Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia que le dedicó el gol contra Sudáfrica a su padre: “A quien mataron”

El atacante rompió su racha negativa con un doblete clave ante Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub-20, y con lágrimas le dedicó sus goles a la memoria de su padre

La historia de Néiser Villarreal,

Petro pidió disolver los gestores de seguridad en Medellín y el alcalde Federico Gutiérrez reaccionó: “Que no podamos defender a nuestra gente”

Para el alcalde, el Gobierno nacional planea conformar una comisión nacional para presionar y “que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismos mandan”

Infobae

Exjefe de las Farc Rodrigo Londoño salió en defensa de Hamás tras firma de acuerdo y pidió que Israel sea ‘juzgada’: “Es hora”

El exguerrillero y líder del partido Comunes, pese a las pullas hacia el Estado comandado por Benjamín Netanyahu, celebró el avance en los diálogos con el grupo terrorista

Exjefe de las Farc Rodrigo

Gobierno Nacional aparta a Iván Márquez de la mesa de diálogo con disidencias de las Farc

La Presidencia revocó el estatus de negociador de Iván Márquez tras más de nueve meses de ausencia en los diálogos y en respuesta a su liderazgo en la Segunda Marquetalia

Gobierno Nacional aparta a Iván
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en

Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en festival de comedia por polémica con la comediante Johana Velandia: “No cambio por un evento”

Plato de Ricardo Vesga desata controversia y lo aleja de los primeros cupos al Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: “Nada bueno”

Evelio Escorcia salió en defensa de su exesposa, Lily Díaz, en su pelea con Dayana Jaimes y los audios que la expusieron en redes

Westcol reveló la millonada que gasta en ropa y accesorios: esto es lo que cuesta un look completo

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, enfrentó a Dayana Jaimes en medio de polémica familiar: “A dejarte sin pelo”

Deportes

La historia de Néiser Villarreal,

La historia de Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia que le dedicó el gol contra Sudáfrica a su padre: “A quien mataron”

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

Miguel Ángel Russo eliminó a un equipo colombiano y quedó campeón de Copa Libertadores: así fue la historia

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta