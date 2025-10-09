Petro designará a exfiscal polémico en agencia anticorrupción: es cuestionado por filtrar información en caso “papá Pitufo”

La designación de Andrés Marín Rodríguez como subdirector de la Itrc desata controversia por su pasado en la Fiscalía - crédito captura pantalla/Rama Judicial

La designación de Andrés Marín Rodríguez como subdirector de la Agencia del Inspector General de Tributos (Itrc) generó una fuerte controversia dentro de la entidad, según confirmaron dos fuentes internas a La Silla Vacía.

El funcionario, que fue apartado de una investigación clave sobre contrabando y sobornos en la Fiscalía, ahora asumirá un cargo central en la lucha contra la corrupción en organismos como la Dian y Coljuegos.

La hoja de vida de Marín Rodríguez fue publicada el 30 de septiembre para el puesto de subdirector de la Itrc, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y responsable de investigar actos de corrupción en el sector tributario.

Aunque el documento fue retirado de la página de la Presidencia después del 5 de octubre, permanece disponible en la web de la Itrc. Las fuentes consultadas por La Silla Vacía aseguraron que, pese a la polémica, el nombramiento sigue en pie.

La hoja de vida de Andrés Marín Rodríguez fue publicada el 30 de septiembre en la página de la Presidencia, pero aunque fue eliminada el 5 de octubre, esta permanece disponible en la del Itrc - crédito Itrc

El Gobierno de Gustavo Petro propuso a Marín Rodríguez para este cargo tras su salida de la Fiscalía, en la que lideró durante más de dos años la investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el mayor contrabandista de Colombia.

La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, abrió una indagación contra Marín Rodríguez por la presunta filtración de información en el caso de “Papá Pitufo” y por la lentitud en el avance del proceso.

En una entrevista con Cambio en marzo de este año, la fiscal general confirmó: “En este momento tenemos una investigación abierta contra el fiscal Andrés Marín por revelación de secreto”.