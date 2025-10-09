Colombia

Oportunidades internacionales para colombianos: anuncian becas y subvenciones para iniciar estudios en 2026

Programas de apoyo académico y fondos para proyectos en universidades extranjeras y organizaciones internacionales ofrecen beneficios económicos y experiencias globales

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La beca Auip de movilidad
La beca Auip de movilidad otorga hasta 5.000 euros para maestrías en la región hispanohablante, con cierre en octubre de 2025 - Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Bogotá anunció, a través de su página oficial, nuevas oportunidades de becas internacionales, fondos y subvenciones para los que tienen como proyecto de año nuevo en el 2026 estudiar en el exterior.

Estas iniciativas tienen como objetivo apoyar el crecimiento académico y profesional en áreas como la conservación ambiental y la educación, según información publicada por la entidad. Los cierres de las convocatorias se sitúan entre finales de octubre y diciembre de 2025, por lo que los interesados deben iniciar sus aplicaciones en los próximos meses.

Entre las becas destacadas se encuentra la beca Russell E. Train, ofrecida por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Esta oportunidad está dirigida a docentes universitarios o aspirantes a doctorado en cualquier parte del mundo, con el requisito de aplicar en Colombia los conocimientos adquiridos. El beneficio económico puede llegar hasta los USD30.000 anuales, por un máximo de tres años. La convocatoria cerrará el 18 de diciembre de 2025.

La Alcaldía de Bogotá anunció
La Alcaldía de Bogotá anunció nuevas becas internacionales y fondos para estudios en el exterior en 2026 - crédito Universidad de Nebraska-Lincoln

“Las becas apoyan a docentes y futuros docentes universitarios para fortalecer la capacidad académica y científica de instituciones de educación superior en Colombia y otros países de América Latina. La formación doctoral puede realizarse en universidades nacionales o internacionales, siempre que los beneficiarios mantengan su compromiso con la enseñanza y el liderazgo académico en su país de origen”, indica la convocatoria disponibles en el siguiente enlace.

La beca Auip de movilidad para dobles titulaciones está destinada a estudiantes de maestría interesados en programas en la región hispanohablante. Cubre un monto de hasta 5.000 euros para gastos de transporte, alojamiento y manutención. El plazo para postular finaliza el 31 de octubre de 2025. En el siguiente enlace puede aplicar.

“Estas becas permiten cursar parte de una maestría en otra universidad de la red Auip, fortaleciendo la cooperación académica y ofreciendo una experiencia internacional única. Porque #BogotáMiCiudadMiCasa también se enriquece cuando sus estudiantes cruzan fronteras para aprender y compartir (sic)”, se lee en el boletín de la Alcaldía de Bogotá.

Los plazos de postulación para
Los plazos de postulación para las becas y fondos internacionales cierran entre octubre y diciembre de 2025 - crédito Ilustrativa Infobae

En Australia, la Universidad Griffith ofrece una beca que cubre el 50% de la matrícula en sus programas de pregrado o posgrado. Para acceder, los postulantes deben certificar dominio del inglés. Las aplicaciones estarán abiertas hasta el 29 de noviembre de 2025. Para aplicar a la convocatoria, clic aquí.

“La beca cubre el 50 % del valor de la matrícula (tuition fees) de un programa académico en Griffith University. El descuento se aplica automáticamente en cada periodo de pago, durante toda la duración del programa, siempre que el estudiante mantenga un rendimiento académico satisfactorio”, señala la información disponible.

En cuanto a fondos para proyectos, la Fundación CFH anunció su Fondo 2025 para iniciativas sostenibles en fase inicial. Proyectos comunitarios, académicos u organizaciones sin ánimo de lucro pueden postularse para obtener entre USD25.000 y USD50.000 anuales. El formulario de postulación estará disponible hasta el 22 de diciembre de 2025 aquí.

La Universidad Griffith de Australia
La Universidad Griffith de Australia brinda becas que cubren el 50% de la matrícula para pregrado y posgrado, con plazo hasta noviembre de 2025 - crédito PAE

Finalmente, la Fundación Spencer habilitó una subvención orientada a investigadores con doctorados que busquen innovar en educación y promover el acceso equitativo al aprendizaje. Cada proyecto puede recibir hasta USD50.000, más un apoyo adicional de hasta USD10.000 para cubrir carga de docentes. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 15 de diciembre de 2025. Aplique aquí.

“El programa Small Research Grants on Education financia proyectos de investigación con un presupuesto de hasta USD 50,000 por proyecto y una duración de 1 a 5 años. Su propósito es apoyar estudios rigurosos, innovadores y técnicamente sólidos que aporten nuevas perspectivas a los desafíos educativos contemporáneos”, señala la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, a través de su sitio web.

