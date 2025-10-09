Madre entregó a su hijo, menor de edad, por el presunto asesinato de un taxista en Medellín

Imagen de referencia. Autoridades de Medellín investigan el asesinato de un taxista en La Piñuela, caso que involucra a un menor entregado por su madre - crédito Juan Carlos Cruz/Cuartoscuro.com

La decisión de una madre de entregar a su propio hijo a las autoridades le dio un giro a la investigación del asesinato de un taxista en el barrio La Piñuela, en el nororiente de Medellín.

La mujer, al hallar pruebas incriminatorias en su vivienda, optó por llevar personalmente a su hijo de 17 años a la sede de la Fiscalía Cespa (Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes), ubicada en el barrio La Floresta, en el occidente de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este hecho se produjo horas después de que el conductor Gabriel Jaime Rave Rodríguez, de 67 años, fuera hallado sin vida dentro de su taxi, y con nueve heridas de arma blanca.

El crimen ocurrió a las 5:50 de la mañana del miércoles 8 de octubre en la comuna 4 (Aranjuez).

De acuerdo con los reportes judiciales, dos jóvenes —uno de ellos menor de edad— abordaron el taxi y condujeron al conductor hasta un callejón sin salida.

Allí, con la aparente intención de robarle, lo atacaron repetidamente con un arma cortopunzante, causándole la muerte en el interior del vehículo.

La Policía capturó a un joven de 19 años y la madre del menor entregó al segundo sospechoso - crédito Colprensa

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a los presuntos agresores huyendo a pie, ambos vestidos con buzos de colores negro y rojo.

La reacción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue inmediata.

Los uniformados iniciaron la búsqueda de los responsables y, en la Unidad Intermedia de Santa Cruz, lograron capturar a Miguel Ángel Botero Atehortúa, de 19 años, quien presentaba una lesión con arma blanca que, según las autoridades, habría sufrido durante el ataque al taxista.

El otro implicado, el adolescente de 17 años, fue puesto a disposición de la justicia por su madre, que encontró manchas de sangre en la ropa de su hijo, elemento que resultó clave para vincularlo con el homicidio.

Las autoridades aún no han determinado el monto exacto del hurto, aunque presumen que los agresores se llevaron el dinero que el conductor había recaudado durante su jornada laboral. Se investiga si este servicio fue el último que realizó Rave Rodríguez antes de entregar el vehículo a su propietario.

La reacción de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá fue clave para capturar a uno de los sospechosos de haber asesinado a un taxista en el sector de Aranjuez en Medellín - crédito Colprensa

El impacto de este asesinato ha sido profundo tanto en el gremio de taxistas como entre los habitantes del sector, que lamentaron la pérdida de un hombre reconocido por su dedicación y buena conducta. La valentía de la madre al colaborar con la justicia ha sido destacada por las autoridades, que subrayaron la importancia de su decisión para evitar que el menor continuara evadiendo la ley.

Este caso se suma a una preocupante tendencia en la ciudad. Con la muerte de Gabriel Jaime Rave Rodríguez, ya son cuatro las personas asesinadas dentro de taxis en Medellín en lo que va del año, tres de ellas conductores de servicio público.

Todos estos crímenes se han registrado en el segundo semestre, mientras que en el primero no se reportaron casos similares. La cuarta víctima, Deibi Antonio Herrera Mata, alias El Cirujano, era un cabecilla del grupo criminal Tren de Aragua, que utilizaba taxis para labores de inteligencia y logística.

Su asesinato ocurrió en el barrio El Naranjal, donde fue atacado a tiros por tres motociclistas. Las autoridades lo relacionan con hechos violentos en Bogotá, Norte de Santander y la Costa Atlántica.

En la comuna 4 - Aranjuez, el número de homicidios ha experimentado un incremento significativo. Hasta la fecha, se han registrado 19 muertes violentas, lo que representa un aumento del 111% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron sólo 9 casos. Este contexto de violencia ha generado alarma entre los residentes y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público en la ciudad.

Identifican a cuatro sospechosos por muerte de taxista en Valle del Cauca

Cuatro sospechosos identificados en el caso del taxista hallado muerto en la vía Condina - crédito Alcaldía de Cali/Pixabay

Cuatro personas fueron identificadas como sospechosas en la investigación por la muerte de Orlando García Giraldo, el taxista hallado sin vida en la vía Condina, cerca de la intersección hacia Alcalá (Valle del Cauca), el 22 de septiembre.

Las autoridades informaron que la víctima fue encontrada en la parte trasera del taxi, con lesiones en el rostro y las manos atadas, luego de que un aviso ciudadano a la línea 123 permitiera desplegar un operativo en la zona.

El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana, detalló que, aunque inicialmente se pensó en un posible hurto, las pertenencias de valor de García Giraldo permanecían dentro del vehículo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la noche anterior al hallazgo, el taxista estuvo en el sector del Éxito Cuba acompañado de las cuatro personas que ya fueron individualizadas por los investigadores.

“Tenemos a esas cuatro personas identificadas y vinculadas al caso. Puedo anunciar que pronto se producirán las capturas, porque estos hechos no pueden quedar en la impunidad”, afirmó el coronel Ochoa.

La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias del crimen y capturar a todos los responsables.