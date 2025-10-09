Lotería del Meta resultados 8 de octubre: quién ganó el premio mayor y los 40 secos millonarios

El premio mayor de la Lotería de Meta es de mil 800 millones de pesos. (Jovani Pérez/ Infobae)

La Lotería del Meta publicó los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 8 de octubre de 2025.

Se trata de una popular lotería que entrega un premio mayor de $1.800 millones, más 40 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha: miércoles 8 de octubre de 2025.

Sorteo: 3267.

PREMIO MAYOR DE $ 1.800 MILLONES

2959 Serie 106

SECO DE $300 MILLONES

8990 Serie 030

SECO DE $200 MILLONES

2247 Seco 015

SECO DE $100 MILLONES

1556 Serie 125

1734 Serie 089

5256 Serie 009

SECO DE $50 MILLONES

3111 Serie 066

5074 Serie 002

7004 Serie 140

5660 Serie 115

9993 Serie 107

7070 Serie 030

3254 Serie 052

SECO DE $20 MILLONES

2134 Serie 019

4056 Serie 127

5267 Serie 104

5367 Serie 099

4645 Serie 110

0406 Serie 000

7940 Serie 009

7217 Serie 144

1466 Serie 052

2847 Serie 139

SECO DE $10 MILLONES

6695 Serie 049

7117 Serie 075

1805 Serie 046

7919 Serie 029

5408 Serie 095

1222 Serie 039

7459 Serie 003

9252 Serie 104

7288 Serie 116

6505 Serie 066

0063 Serie 092

7115 Serie 014

7021 Serie 081

2623 Serie 105

2917 Serie 124

5919 Serie 039

1962 Serie 007

0240 Serie 148

8286 Serie 037

5750 Serie 060

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cuál es el horario de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta sólo realiza un sorteo semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Cómo ganar la Lotería del Meta

Para poder ganar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es escoger su jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta radican en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande de 1.800 millones de pesos colombianos, que se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal y representa la máxima suma que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son montos menores, pero numerosos, diseñados para entregar dinero a varios ganadores en diferentes categorías.

En la Lotería del Meta hay varios premios secos distribuidos así: un seco de 300 millones, un seco de 200 millones, tres secos de 100 millones, siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones. Esto significa que si no ganas el premio mayor aún tienes muchas oportunidades de obtener premios considerables con los secos.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta ganadora única del sorteo, los premios secos están repartidos en distintos números y series ganadoras que corresponden a categorías secundarias.

La suma total del plan de premios, incluyendo el mayor y los secos, puede superar los 7.200 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo semanal de la Lotería del Meta.