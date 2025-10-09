Lotería del Meta resultados 8 de octubre: quién ganó el premio mayor y los 40 secos millonarios

La Lotería del Meta publicó los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 8 de octubre de 2025.
Se trata de una popular lotería que entrega un premio mayor de $1.800 millones, más 40 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería del Meta
Fecha: miércoles 8 de octubre de 2025.
Sorteo: 3267.
PREMIO MAYOR DE $ 1.800 MILLONES
- 2959 Serie 106
SECO DE $300 MILLONES
- 8990 Serie 030
SECO DE $200 MILLONES
- 2247 Seco 015
SECO DE $100 MILLONES
- 1556 Serie 125
- 1734 Serie 089
- 5256 Serie 009
SECO DE $50 MILLONES
- 3111 Serie 066
- 5074 Serie 002
- 7004 Serie 140
- 5660 Serie 115
- 9993 Serie 107
- 7070 Serie 030
- 3254 Serie 052
SECO DE $20 MILLONES
- 2134 Serie 019
- 4056 Serie 127
- 5267 Serie 104
- 5367 Serie 099
- 4645 Serie 110
- 0406 Serie 000
- 7940 Serie 009
- 7217 Serie 144
- 1466 Serie 052
- 2847 Serie 139
SECO DE $10 MILLONES
- 6695 Serie 049
- 7117 Serie 075
- 1805 Serie 046
- 7919 Serie 029
- 5408 Serie 095
- 1222 Serie 039
- 7459 Serie 003
- 9252 Serie 104
- 7288 Serie 116
- 6505 Serie 066
- 0063 Serie 092
- 7115 Serie 014
- 7021 Serie 081
- 2623 Serie 105
- 2917 Serie 124
- 5919 Serie 039
- 1962 Serie 007
- 0240 Serie 148
- 8286 Serie 037
- 5750 Serie 060
Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.
Cuál es el horario de la Lotería del Meta
La Lotería del Meta sólo realiza un sorteo semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.
Lista de premios
La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:
- Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.
- Un seco de 300 millones de pesos.
- Dos secos de 200 millones de pesos.
- Tres secos de 100 millones de pesos.
- Siete secos de 50 millones de pesos.
- 10 secos de 20 millones de pesos.
- 20 secos de 10 millones de pesos.
A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones
Cómo ganar la Lotería del Meta
Para poder ganar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.
Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.
El siguiente paso es escoger su jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.
Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.
Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.
Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta
Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta radican en el monto y la cantidad de ganadores.
El premio mayor es un único premio grande de 1.800 millones de pesos colombianos, que se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal y representa la máxima suma que ofrece esta lotería.
Por otro lado, los premios secos son montos menores, pero numerosos, diseñados para entregar dinero a varios ganadores en diferentes categorías.
En la Lotería del Meta hay varios premios secos distribuidos así: un seco de 300 millones, un seco de 200 millones, tres secos de 100 millones, siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones. Esto significa que si no ganas el premio mayor aún tienes muchas oportunidades de obtener premios considerables con los secos.
Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta ganadora única del sorteo, los premios secos están repartidos en distintos números y series ganadoras que corresponden a categorías secundarias.
La suma total del plan de premios, incluyendo el mayor y los secos, puede superar los 7.200 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo semanal de la Lotería del Meta.