Juan Camilo Gallego, manager de B King, habló finalmente del homicidio del artista en México: “Me tocó sacar a mi familia de Medellín”

Juan Camilo Gallego teme por su vida tras asesinato de B King y DJ Regio Clown - crédito X

“Ese niño se convirtió en familia para mí”. Con esta frase, Juan Camilo Gallego, mánager de B King, resumió el vínculo que lo unía al artista fallecido en México, durante una entrevista exclusiva con Más allá del silencio, conducida por Rafael Poveda.

Visiblemente afectado por las acusaciones que lo señalan como responsable de la tragedia, Gallego defendió su papel y compartió su versión de los hechos, buscando esclarecer lo ocurrido en Ciudad de México y responder a quienes lo responsabilizan de la muerte del cantante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Regio Clown y B King antes de su desaparición. (X/@c4jimenez)

Gallego relató que su relación con B King se forjó a lo largo de seis o siete años, desde que se conocieron en Capital Music. Sin embargo, fue solo tres meses y medio antes del viaje a México cuando el artista aceptó formalmente trabajar bajo su representación.

“Llevaba más de cuatro años detrás de él, tratando de decirle: ‘Ey, trabajemos. Tenés mucho talento’”, recordó Gallego en Más allá del silencio. El vínculo profesional pronto se transformó en una relación cercana, al punto de considerar a B King como parte de su familia.

El proceso de contratación para el evento en México surgió a partir de una llamada de Regio Clownn, DJ y amigo de B King, quien junto a Rogelio, un diseñador venezolano radicado en México, propuso la participación del artista en el festival Electrolab.

Según Gallego, la oferta incluía USD 1.500 por una presentación de cuatro canciones, además de cubrir vuelos, hospedaje y alimentación.

“No es nada para un cantante, pero era una oportunidad. México es un trampolín inmenso”, explicó. El equipo de trabajo de B King, que había crecido rápidamente en los meses previos, se preparó intensamente para el show, logrando que el artista pasara de 800.000 a 10 millones de visualizaciones en redes sociales en menos de tres meses.

Este fue el evento al que asistieron B King y el Dj Regio Clownn - crédito @bkingoficial/IG

La llegada a Ciudad de México, el 11 de septiembre, estuvo marcada por el entusiasmo. En el aeropuerto los recibieron Rogelio, Regio, Mariano (un escolta presentado por Regio) y un conductor. Se alojaron en un hotel boutique en Polanco, donde B King, según Gallego, se mostró feliz y agradecido.

Allí también conocieron a Angie Miller, actriz venezolana de entretenimiento para adultos, con quien B King entabló una relación cercana durante la estadía. El ambiente previo al evento fue de camaradería y trabajo: se realizaron ensayos, grabaciones promocionales y actividades sociales junto al equipo mexicano.

El festival Electrolab, celebrado en el club Woman en Insurgentes, reunió a varios artistas, entre ellos Camila Gutiérrez (DJ), Fumarato y Angie Miller. Gallego describió el evento como una fiesta “sin censura”, con un cartel variado y ambiente festivo. B King se presentó a las tres de la madrugada del 15 de septiembre, en medio del show de Reggio, y, según su mánager, vivió uno de los momentos más felices de su carrera.

“Le regaló flores a las mujeres, la gente se tomaba fotos con él, estaba animado”, relató. Tras la actuación, el grupo permaneció en el lugar hasta la mañana, disfrutando de la música y la compañía.

La modelo se encargó de promocionar las presentaciones de los colombianos en México - crédito Redes Sociales

El martes 16 de septiembre, día de la desaparición, comenzó con un desayuno entre Gallego, B King y Regio. B King expresó su deseo de ir al gimnasio, y Regio se ofreció a acompañarlo al Smartfit de Mazarí.

Gallego, quien nunca solía acompañar a sus artistas a entrenar, permaneció en el hotel. Más tarde, recibió una nota de voz de Regio informándole que almorzarían con un amigo y que lo recogerían en la noche para una reunión con Diablis, un empresario mexicano interesado en invertir en la carrera de B King: “Yo estaba preparando una presentación para mostrarle a Diablis”, detalló Gallego en Más allá del silencio.

La comunicación con B King y Regio se interrumpió esa tarde. Gallego intentó contactarlos en varias ocasiones, sin éxito. Inicialmente, pensó que ambos se habían ido a celebrar, pero la preocupación creció con el paso de las horas.

A las 2:00 a. m., al no recibir respuesta, decidió contactar a la policía, donde le indicaron que debía esperar 24 horas para formalizar la denuncia. Cumplido ese plazo, realizó el reporte ante Locatel y posteriormente en la Fiscalía, donde inició el proceso legal por desaparición.

El procedimiento de reconocimiento del cuerpo por parte de familiares de Bayron Sánchez, y otros análisis forenses, confirmaron que el cuerpo correspondía al cantante colombiano - crédito X

Durante la búsqueda, Gallego enfrentó obstáculos como la falta de acceso a grabaciones de cámaras de seguridad. “Las cámaras estaban volteadas hacia los árboles. No se veía nada”, lamentó en la entrevista con Más allá del silencio.

Informó a la madre de B King sobre la desaparición al momento de interponer la denuncia, un episodio que describió como uno de los más difíciles de su vida. La familia del artista viajó a México días después para colaborar en la identificación y repatriación de los cuerpos.

La presión mediática y la movilización en redes sociales llevaron a que tanto el presidente de Colombia como la jefa de Gobierno de Ciudad de México se pronunciaran sobre el caso. Sin embargo, la identificación oficial de los cuerpos de B King y Reggio Clown, hallados el 17 de septiembre según la fiscalía del Estado de México, se demoró varios días.

Gallego cuestionó la tardanza de las autoridades, señalando que ambos eran fácilmente reconocibles por sus tatuajes y que el caso ya era tendencia en redes sociales de México y Colombia.

Tras el hallazgo, Gallego se convirtió en blanco de amenazas y acusaciones públicas. “Me tocó sacar a mi familia de Medellín”, confesó. Solicitó protección a las autoridades, pero no recibió apoyo efectivo. “Cero. Llamé al cónsul, él envió una carta, pero no sentí que fuera seguro quedarme en México”, afirmó.

Molano Jimeno aseguró que son decenas de casos los que se han reportado de connacionales en México como víctimas mortales en hechos violentos - crédito @alfredomolanoji/IG | @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Finalmente, decidió regresar a Colombia para despedir a B King y enfrentar la situación en su país.

En medio de las especulaciones sobre la posible implicación de Reggio Clown en actividades ilícitas, Gallego defendió la memoria de su amigo y negó haber sido su mánager. “Yo no vendí a nadie. Lo que estaba haciendo era tratando de conquistar un sueño de un soñador incansable como él era B King”, sostuvo en Más allá del silencio.

Respecto a los contactos mexicanos, explicó que Mariano fue presentado como escolta y el “comandante” como un funcionario de migración que colaboró con el traslado al evento, sin que él percibiera comportamientos sospechosos.

Al cierre de la entrevista, Gallego compartió su interpretación de lo sucedido: consideró que B King se encontraba en el lugar equivocado, sin atribuir responsabilidad directa a quienes lo rodeaban. Para él, la tragedia no opaca la imagen de un joven lleno de entusiasmo y deseos de superación, cuya memoria, insiste, merece respeto y verdad.