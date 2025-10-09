Colombia

Andrea Petro mostró en redes uno de los modelos de las gorras de su emprendimiento que usa el presidente: “Nuestro mejor cliente”

Infobae Colombia se tomó a la tarea de confirmar qué precio tiene la gorra que lució el jefe de Estado en color negro. También hay existencias disponibles en azul y verde

Sebastián Vargas Rueda

Sebastián Vargas Rueda

El emprendimiento de Andrea Petro
El emprendimiento de Andrea Petro es de prendas, y se llama 'Bachué' - crédito IG

Andrea Petro, una de las hijas del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, dejó ver de nuevo en redes su faceta como empresaria, solo que en esta ocasión tuvo la complicidad del mejor modelo que se habría podido conseguir para hacerle publicidad a sus gorras: su propio padre.

Su marco de ropa llamada Bachué lanzó gorras y para la ocasión la emprendedora aprovechó que su padre le siguió la cuerda y publicó en su cuenta de Instagram una foto con un mensaje dejando ver la complicidad del momento familiar.

crédito @gustavopetrourrego/IG
crédito @gustavopetrourrego/IG

“Se han vuelto populares mis gafas de la Fuerza Aérea. Un médico me dijo que fueran permanentes, pero no me gusta oscurecer el mundo, hay que verlo como es. Pero mi hija quiere que muestre las gorras que hace. Así que, aquí va…” finalizó Petro, en medio de su viaje oficial que lo tiene en Bélgica.

Mientras tanto, la hija de Petro fue directa al punto, y con alma de comerciante escribió: “Nuestro mejor cliente ❤️ Catálogo y pedidos por WhatsApp 3012695947 O directamente por nuestra página web https://bachue.co/"

Cuánto cuesta la gorra que usó Petro

Infobae Colombia se tomó la tarea y confirmó con la tienda virtual de Bachué el costo de la gorra que luce el presidente colombiano.

“La gorra tiene un costo de 70 mil lo realizamos bajo pedido y se te está enviando el día lunes puedes hacer el pago por Nequi o Bancolombia tenemos disponible negra, azul y verde”, destaca la respuesta que se ofrece a los usuarios mediante el chat de WhastApp del negocio de Andrea Petro.

crédito @bachue_colombia/IG
crédito @bachue_colombia/IG

