Colombia

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 07 de octubre

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Por Armando Montes

Guardar
Esta lotería captó la atención
Esta lotería captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jovani Pérez/Infobae)

La emoción de la Lotería Caribeña acompaña a miles de personas todas las noches en el territorio nacional. Este sorteo nocturno les ofrece la posibilidad de obtener premios atractivos en cada edición.

La mecánica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras (de 0000 a 9999) y elegir cuánto apostar. Los resultados son proclamados a las 22:00 horas, momento que concentra la atención de numerosos jugadores.

Para participar, basta con adquirir un boleto en los puntos de venta certificados, cuya lista se encuentra publicada en el portal de la lotería.

Estos son los números afortunados del sorteo correspondiente al 07 de octubre. Si resultó ganador, guarde su boleto en buenas condiciones, ya que solo con él podrá reclamar su premio.

Los números sorteados de este martes 07 de octubre de 2025

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 604

Quinta: 2

Cómo se juega la Lotería Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Daniel Palacios critica marchas pro Palestina: “Apoyan causas ajenas mientras Colombia tiene sus propios problemas”

El exministro cuestionó a los manifestantes del 7 de octubre acusándolos de ignorar las dificultades internas del país y de promover el caos en lugar de buscar soluciones para los problemas nacionales

Daniel Palacios critica marchas pro

Resultados Lotería de la Cruz Roja 7 de octubre: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Además del premio mayor, esta popular lotería entrega 50 secos millonarios principales

Resultados Lotería de la Cruz

Super Astro Sol y Luna resultados 7 de octubre: números ganadores del último sorteo

Con 500 pesos se tiene la capacidad de obtener miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Super Astro Sol y Luna

Marcha pro Palestina en Bucaramanga terminó con desmanes y grafitis en la Alcaldía

Manifestantes iniciaron la protesta de manera pacífica, pero un grupo de encapuchados protagonizó actos vandálicos y tensiones con la Policía

Marcha pro Palestina en Bucaramanga

Pico y placa en Cartagena hoy 8 de octubre de 2025, así regirá la medida

Cuáles son los vehículos que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y placa en Cartagena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch junto con

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Madre de B King negó reconciliación de su hijo con Marcela Reyes: “Es mentira”

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify Colombia

Colombiano recorrió el barrio más peligroso de Pakistán y así le fue: “No te conviene estar aquí”

Deportes

Millonarios se llevó el clásico

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo