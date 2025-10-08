Paga diario encontró a deudora oculta en lugar insólito: “usted tiene que ser más seria”

La mujer trato de evadir el pago ocultándose en la vivienda, pero el cobrador la encontró - crédito Caribe Noticias 24 horas / TikTok

La escena que se vivió en una vivienda donde un cobrador del “paga diario” irrumpió en busca de una deudora que llevaba días sin dar señales de vida, revela la presión y el temor que rodean a este tipo de préstamos informales.

El cobrador, identificado como enviado de “Yomba”, decidió inspeccionar personalmente la casa tras varios intentos fallidos de contacto, lo que llevó a un inesperado hallazgo: la mujer se ocultaba debajo de la cama para evitar el encuentro.

En el video que circula sobre el incidente, se observa cómo el cobrador interroga a una mujer mayor acerca del paradero de la deudora.

Ante la negativa de la señora, el hombre inicia una búsqueda por la vivienda. La cámara capta el momento en que detecta a la deudora intentando esconderse bajo una cama, lo que desencadena una serie de reproches y exigencias de pago.

Durante el intercambio, el cobrador expresa su frustración por la evasión de la deuda y la falta de seriedad de la mujer. En tono firme, le reclama: “No, va, mira donde está ahí, ve. Y tú piensas que uno hay que esperar, para que te estés escondiendo, ¿o qué? Yo vengo de parte de Yomba”.

La insistencia del hombre se hace evidente cuando exige: “Búscame la plata enseguida, hombre. Qué te vas a esconder y usted tiene que ser más seria, oyó. Tú tiene que ser más seria que uno tiene que esperar para que le estés echando mentira, va. Párate de ahí, párate de ahí, búscame la plata”.

Este episodio pone de manifiesto la dinámica de intimidación y acoso que caracteriza a los sistemas de préstamo conocidos como “paga diario”, donde los cobradores ejercen presión directa sobre los deudores, llegando incluso a irrumpir en sus domicilios para asegurar el cobro.