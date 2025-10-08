Colombia

Mercenario colombiano que se fue a Ucrania aseguró que lo abandonaron: “Esto no es un juego”

El mercenario, sin identificarse, dio detalles de cómo fue su experiencia en esa guerra y les advertió a otros connacionales que no acepten la propuesta de combatir en ese conflicto

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Mercenario colombiano denuncia a Ucrania
Mercenario colombiano denuncia a Ucrania por abandono - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Los casos de desplazamientos de militares y civiles colombianos a tierras rusas y ucranianas para apoyar la guerra entre ambos países han ido saliendo a luz por medio de las redes sociales y las investigaciones de medios internacionales.

Varios han sido los casos de nacionales que han perdido la vida en el conflicto, y de otros tantos que comentan cómo es servir fuera de su tierra al conflicto armado.

Uno de los testimonios recientes se conoció por medio de la red social X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Allí, otro colombiano, que no se identificó, dio detalles de cómo ha sido su estadía en ese país y advirtió a otros connacionales a no aceptar estas propuestas.

Mercenario colombiano sobre su situación en ucrania - crédito @ColombiaOscura/X

“Haciéndole el mismo llamado que le he hecho a todos los que me han pedido asesoría sobre esto, que cómo incorporarse, que esto, que lo otro. Muchachos, piénselo muy bien, hermano. Esto no es un juego, pa. Acá pierde tu vida instantáneamente. ¿Sí? Son poquitos los que cuentan, como yo, la suerte de salir de por allá de ese mierdero, pa. Somos poquitos. ¿Sí? Esto es un pinochazo cuando uno entra por allá, parcero, un pinochazo”.

El hombre afirmó que con el pasar de los días el cese al fuego se ve más lejano y las dificultades se incrementan, teniendo en cuenta que quienes llegan allá para pelear terminarían desprotegidos.

“Se me agua en los ojos, parcero, porque, o sea, la situación es complicada, pá, complicada. Que entre más días, se está poniendo más complicado esto, entre más días. ¿Por qué? Porque no hay apoyo, parcero, no hay apoyo de nada. ¿Sí? Usted pide apoyo de artillería, ni mierda. Le dicen: “Ya va a haber lluvia”, y nada. No va a haber nada, parcero. Y ellos, así usted le maten uno o dos compañeros, lo que le dicen a uno: “¡Avancen, avancen, avancen, avancen!”, agregó.

Mercenario Colombiano En Ucrania - crédito @ColombiaOscura/X

En vista de las condiciones, el combatiente dijo que junto a sus compañeros de escuadra decidieron desistir de las actividades y tan pronto vieron la oportunidad pidieron el servicio de evacuación.

“No. Yo no fui tonto, no fui tonto, no fui pendejo en caer en ese juego. Yo estaba casi en línea cero. ¿Sí? Ya me faltaba ahí poquitico para, para hacer el contacto. A mí me mataron dos compañeros, lastimosamente, cayeron. ¿Sí? Y tomé mi decisión con mi equipo de no seguir más, no seguir más. Cuando salimos al punto de evacuación, ya que nos dijeron, ciento ochenta pa atrás, llegué al punto de evacuación. Llamo para que me hicieran la evacuación”.

No obstante, sus solicitudes no fueron escuchadas, y abandonaron el lugar por sus propios medios, sin medidas de seguridad y poniendo en riesgo su integridad por la presencia de artefactos de vigilancia.

“Salieron. Ni a mí nada. ¿Qué nos dijeron? Salgan por sus propios medios, o sea, que tienen cómo meterlo a uno, pero no tienen cómo sacarlo a uno de allá. Hermano, andé más de veintiún kilómetros a pie, sacrificando mi vida, sacrificando mi vida para poder salir. ¿Por qué? Por, por las cuestiones de drones. Un dron de reconocimiento lo pillaba a uno por ahí por la carretera o por donde sea. Mano, le mandaban artillería a uno como un hijo de puta. ¿Sí? Mano, allá en línea cero, mano, usted no para de, que le caiga esa puta artillería encima. No le sacan el dedo, parcero, cuando hay operaciones. No le sacan el dedo (sic)”.

Mercenarios colombianos van a combatir
Mercenarios colombianos van a combatir a ucrania y Rusia - crédito Europa PRess

Este hombre advierte sobre la realidad del frente, haciendo un llamado urgente a la reflexión. “Lo digo yo porque yo lo viví, lo viví en carne propia, parcero, viendo mis compañeros ahí tirados, viendo mucha gente tirada, hermano”, narra, destacando la cantidad de víctimas que presenció y el impacto emocional que ello le generó.

Este excombatiente describe el profundo dolor que le produce recordar las escenas de guerra: “Me parte el alma, me parte el corazón por todo eso”, expresa tras una pausa, enfatizando cómo estas experiencias han marcado su mirada sobre la guerra y sus consecuencias. Su mensaje se centra en desalentar a otros colombianos y latinoamericanos a aceptar propuestas para combatir en Ucrania, recalcando que “no vengan, mejor dicho, no vengan por acá, parcero”, en referencia a los ofrecimientos para sumarse al conflicto como combatientes extranjeros.

Su testimonio busca prevenir que otros vivan lo que él considera un profundo error, sosteniendo que existen alternativas menos riesgosas y con mayores posibilidades de bienestar para quienes buscan mejores condiciones de vida en el extranjero.

Temas Relacionados

Mercenario colombianoAbandonó del Ejército de UcraniaGuerraCombatir a RusiaColombia-Noticias

Más Noticias

LuisFer Hoyos desata la tensión en ‘MasterChef Celebrity’ al lanzar su delantal blanco tras dura crítica del jurado: “Me da una piedra”

El actor no pudo ocultar su frustración luego de recibir el delantal negro por parte de los ters jurados, y sorprendió a sus compañeros y televidentes con su reacción

LuisFer Hoyos desata la tensión

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Centro Democrático, en cabeza de Carlos Mejía y María Fernanda Cabal, se fue al Parlamento Europeo a denunciar al Gobierno Petro

El partido opositor expuso en Bruselas su preocupación por la expansión del narcotráfico, el deterioro institucional, la persecución a la oposición, el asedio a la prensa, cultivos ilícitos y elecciones en 2026

Centro Democrático, en cabeza de

Hermano de Daniel Quintero, salpicado en investigación por desvío de más $2.000 millones en Bomberos de Itagüí

La Fiscalía señala que Miguel Quintero Calle habría participado en la adjudicación irregular de contratos que financiaron la campaña a la Cámara de Representantes del exdirector de la entidad, Misael Cadavid

Hermano de Daniel Quintero, salpicado

Aumento del salario mínimo en 2026 beneficiará a los pensionados según el Gobierno: investigador da su punto de vista

La administración de Gustavo Petro plantea que el salario mínimo suba por encima de la inflación, impacto que beneficiará directamente a pensionados

Aumento del salario mínimo en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de la tregua entre

Luego de la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’, alias Castor habló sobre su compromiso de paz: “Se ha perdido mucha gente en esta guerra y ya nadie quiere seguir en eso”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes le respondió a

Dayana Jaimes le respondió a Lily Díaz y estalló contra la joven por divulgación de sus conversaciones: “No me arrepiento de nada”

LuisFer Hoyos desata la tensión en ‘MasterChef Celebrity’ al lanzar su delantal blanco tras dura crítica del jurado: “Me da una piedra”

Yina Calderón le respondió a Emiro Navarro y arremetió contra el creador de contenido: “Marrana, lechona, déjame de joder”

Amaranta Hank reveló que fue víctima de abuso, pero el juez no tuvo en cuenta su testimonio: “No le puedo creer a una mujer que cobra por sexo”

Bryan Adams regresa a Colombia en 2026 y esto es lo que tiene que saber del concierto: fecha, localidad, entradas y los detalles para comprarlas

Deportes

Incertidumbre por la continuidad de

Incertidumbre por la continuidad de Nairo Quintana en el ciclismo: el colombiano no sabe nada de su renovación

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades

Referente del América de Cali se quejó del estado de la cancha del El Campin: “No está”

“El pronóstico es letal”: esto dicen de la salud de Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20: hay dos novedades