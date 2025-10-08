Medellín moderniza su sistema de pagos de impuestos con tecnología

La Procuraduría inició investigación formal por posible uso de recursos públicos en campañas políticas - crédito Colprensa

La Alcaldía de Medellín dio un paso relevante en su proceso de modernización digital con la renovación integral de su portal tributario Medellín, una plataforma que transforma la experiencia de los contribuyentes al gestionar sus obligaciones fiscales.

El nuevo sistema, presentado recientemente, busca agilizar los trámites, facilitar el pago de impuestos municipales y fortalecer la relación entre la administración y la ciudadanía, en línea con la estrategia de transformación digital que impulsa el Distrito.

La actualización del portal responde a la necesidad de optimizar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos.

La plataforma ahora ofrece un entorno más moderno y funcional, donde los usuarios pueden encontrar los principales servicios relacionados con el pago de impuestos.

El rediseño simplifica los procesos, reduce los tiempos de atención y minimiza la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas, promoviendo el uso de canales digitales como alternativa segura y transparente para la gestión tributaria.

El portal se estructura en dos grandes áreas: la Zona Predial, dedicada a los trámites vinculados al impuesto predial, y la Zona ICA, enfocada en la gestión del impuesto de industria y comercio.

Ambas secciones han sido rediseñadas para facilitar la consulta de información y permitir el pago en línea.

En la Zona ICA, los usuarios pueden consultar el historial de declaraciones, generar certificados y descargar documentos de abono.

Por su parte, la Zona Predial incorpora servicios adicionales, como la solicitud del certificado de paz y salvo de valorización, ampliando así las opciones de autogestión tributaria sin necesidad de intermediarios.

Entre las funcionalidades destacadas, el portal permite a los contribuyentes que acceden con usuario y contraseña disponer de un panel personalizado.

En este espacio, cada usuario encuentra su información consolidada, el historial de obligaciones fiscales y la opción de actualizar datos de manera sencilla.

Además, la plataforma integra enlaces directos a la normatividad vigente, una sección de preguntas frecuentes y un apartado de noticias relacionadas con la administración y el uso de los recursos públicos, lo que contribuye a mantener informados a los ciudadanos y a resolver dudas de forma autónoma.

La subsecretaria de Ingresos Liliana Zapata Jaramillo subrayó que esta modernización representa un avance importante hacia una relación más cercana y eficiente entre la Alcaldía y los ciudadanos, al ofrecer soluciones digitales simples y comprensibles. En la misma línea, el secretario de Innovación Digital Santiago Restrepo Arroyave resaltó que el objetivo principal de la renovación es “poner la tecnología al servicio de las personas”, mediante una plataforma robusta, pedagógica y accesible para todos los usuarios.

Con la implementación de este nuevo portal tributario, la administración de Medellín refuerza su apuesta por la digitalización de los servicios públicos, facilitando la interacción entre la ciudadanía y la gestión municipal, y promoviendo procesos más transparentes y eficientes en el ámbito tributario.