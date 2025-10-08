Colombia

La firma de Dios: este es el paraíso en medio de las montañas de Antioquia

El Valle del Penderisco se destaca por la combinación de cafetales, potreros, bosques nublados y páramos, lo que le otorga un carácter único dentro del departamento

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Un extenso corredor verde que se extiende entre la cordillera Occidental y que es atravesado por el río Penderisco, conocido popularmente como ‘La firma de Dios' - crédito @penderiscotravel/Instagram

El municipio de Urrao, situado en el suroeste de Antioquia y a poco más de tres horas de Medellín, se ha consolidado como un destino privilegiado para quienes buscan experiencias de turismo de naturaleza.

En el corazón de este territorio se encuentra el Valle del Penderisco, un extenso corredor verde que se extiende entre la cordillera Occidental y que es atravesado por el río Penderisco, conocido popularmente como ‘La firma de Dios’ por la singularidad y belleza de su cauce.

Este entorno natural, caracterizado por montañas, niebla y aguas cristalinas, ofrece un espectáculo paisajístico que cautiva a visitantes y habitantes por igual.

El Valle del Penderisco destaca por la combinación de cafetales, potreros, bosques nublados y páramos, lo que le otorga un carácter único dentro de Antioquia.

El río Penderisco, que nace en el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, no solo abastece de agua a la región, sino que también da origen a cascadas y charcos que se han convertido en puntos de interés para el ecoturismo.

El municipio de Urrao, situado en el suroeste de Antioquia y a poco más de tres horas de Medellín, se ha consolidado como un destino privilegiado para quienes buscan experiencias de turismo de naturaleza - crédito @colombia_hist/X

Su recorrido resulta fundamental para la economía agrícola de Urrao, uno de los municipios más extensos del suroeste antioqueño, especialmente en lo que respecta al cultivo de café y caña panelera. Además del atractivo que representa el río Penderisco, Urrao alberga parte del Parque Las Orquídeas, considerado uno de los tesoros ambientales de Colombia y un auténtico santuario de biodiversidad.

En este parque conviven especies como el gallito de roca andino, osos de anteojos, ranas de colores y una de las mayores concentraciones de orquídeas del país. Esta riqueza natural convierte a Urrao en un enclave estratégico para el avistamiento de aves, el senderismo y la investigación ambiental, atrayendo cada año a viajeros y científicos interesados en descubrir especies únicas en sus ecosistemas. La vida en Urrao no se limita a su entorno natural.

Valle del Río Penderisco en el municipio de Urrao Antioquia - crédito @soydeituango/X

El municipio mantiene un fuerte sentido cultural y comunitario, donde las tradiciones campesinas, la música, las fiestas patronales y la relación con el territorio forman parte esencial de la identidad local. Los visitantes suelen resaltar la hospitalidad y el orgullo con el que los habitantes muestran su valle y su río, así como el hecho de que Urrao es la cuna del ciclista Rigoberto Urán.

La ubicación estratégica de Urrao, a unas tres horas y media por carretera desde Medellín, refuerza su proyección como un destino ideal para quienes desean alejarse del bullicio urbano y establecer un contacto directo con la naturaleza.

Según información de Blu Radio, Urrao se perfila como un paraíso para el turismo, donde la combinación de paisajes, biodiversidad y cultura local ofrece una experiencia difícil de igualar en la región.

El Valle del Penderisco destaca por la combinación de cafetales, potreros, bosques nublados y páramos, lo que le otorga un carácter único dentro de Antioquia - crédito redes sociales/X

Urrao, Antioquia

El municipio de Urrao está situado en el suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, a unos 190 kilómetros de Medellín, capital del departamento. Se encuentra en una amplia zona de valles y montañas, atravesada por el río Penderisco. Tiene una altitud aproximada de 1.830 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima templado y agradable.

La economía de Urrao se fundamenta principalmente en la agricultura y la ganadería, con la producción de café, caña de azúcar, plátano, aguacate y cultivos de frutas menores. El municipio cuenta con una importante riqueza hídrica y biodiversidad, siendo parte del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, un área protegida que atrae a turistas ecológicos y amantes de la naturaleza.

Urrao destaca por su riqueza cultural, tradiciones campesinas y una activa vida comunitaria. También es conocido por ser la tierra natal del ciclista Rigoberto Urán, lo que ha marcado un referente deportivo en la región.

