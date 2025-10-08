Colombia

Los domingos serán de reparación: aeropuerto el dorado anuncia mantenimiento de sus pistas

Esta medida, que afectará a vuelos nacionales e internacionales, tiene como objetivo garantizar la seguridad de la navegación aérea, aunque puede generar retrasos en los itinerarios de los pasajeros

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La Aeronáutica Civil anunció restricciones temporales en la operación del aeropuerto capitalino para realizar ajustes en sistemas de navegación, recomendando a los viajeros verificar el estado de sus vuelos y prepararse para posibles retrasos - crédito Aerocivil

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá reducirá temporalmente su capacidad operativa durante varios domingos de octubre y noviembre, por trabajos de calibración de pistas, según informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Esta medida, que afectará a vuelos nacionales e internacionales, tiene como objetivo garantizar la precisión y la seguridad de la navegación aérea, aunque podría generar retrasos y ajustes en los itinerarios de miles de pasajeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Blu Radio y el comunicado oficial de la Aerocivil, los cierres parciales se realizarán los domingos 19 y 26 de octubre, así como el 2 y 9 de noviembre.

En las dos primeras fechas, la pista norte (14L) estará cerrada mientras la sur (14R) continuará en operación; en las dos siguientes, la situación se invertirá. Los trabajos se llevarán a cabo entre las 7:00 y las 2:00 p.m., o entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., según el día.

Programación de mantenimiento de las
Programación de mantenimiento de las pistas en el Aeropuerto el Dorado - crédito Aerocivil

La Aerocivil explicó que estos horarios y fechas fueron seleccionados tras un análisis detallado del tráfico aéreo, con el fin de concentrar las labores en los periodos de menor movimiento y minimizar el impacto en la operación.

Impacto en los vuelos y recomendaciones a pasajeros

El impacto previsto de esta medida incluye posibles retrasos de vuelos y modificaciones en los itinerarios, tanto para pasajeros como para tripulaciones.

La Aerocivil informó que las aerolíneas ya recibieron la notificación oficial para que puedan ajustar sus programaciones y gestionar los cambios necesarios.

La autoridad aérea recomendó a los usuarios consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y mantenerse informados a través de los canales oficiales y redes sociales de la Aerocivil.

A pesar de la reanudación
A pesar de la reanudación del servicio, aún se presentan retrasos en los vuelos - crédito Revista Semana

Además, la entidad ofreció disculpas por las molestias que puedan surgir, subrayando que estas acciones son esenciales para mantener la seguridad y eficiencia del servicio aéreo.

Calibración técnica y seguridad operacional

En el aspecto técnico, el comunicado de la Aerocivil detalló que el grupo de calibración aérea es responsable de certificar periódicamente los sistemas críticos de navegación del aeropuerto.

La calibración del sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) se realiza cada seis meses, la de los sistemas VOR cada año y la de las luces PAPI cada dos años, conforme a la normativa vigente.

Estas labores permiten que los pilotos puedan aterrizar con seguridad, incluso en condiciones de baja visibilidad, y aseguran que cada despegue y aterrizaje se realice en condiciones óptimas. La entidad destacó que la precisión en estos procedimientos es fundamental para mantener los estándares internacionales de seguridad aérea.

Como la Aerocivil coincidieron en resaltar la importancia de estas labores para la seguridad de las operaciones aéreas. La autoridad reiteró que la preservación de la vida y la garantía de la seguridad operacional son prioridades absolutas en la gestión del aeropuerto, y que todas las acciones emprendidas responden a este compromiso.

El Dorado reanuda vuelos tras cierre por neblina en Bogotá

El aeropuertoEl Doradoreanudó operaciones la mañana del lunes 6 de octubre tras un cierre temporal provocado por baja visibilidad debido a una densa neblina en Bogotá, según informó la Aeronáutica Civil a través de su cuenta oficial en X.

El cierre, que se extendió por cerca de una hora, afectó tanto vuelos nacionales como internacionales y generó retrasos masivos y desvíos de aeronaves.

La Aeronáutica Civil compartió imágenes
La Aeronáutica Civil compartió imágenes desde la torre de control donde se evidencia la baja visibilidad de la pista - crédito @AerocivilCol / X

La reactivación de los vuelos no resolvió completamente los inconvenientes, ya que persistieron demoras y una alta congestión vehicular en los accesos a la terminal, de acuerdo con reportes de la cuenta oficial de El Dorado.

Además, la Aeronáutica Civil advirtió que, pese a la normalización de las operaciones, era probable que continuaran las demoras o cambios en los itinerarios, especialmente para los pasajeros con vuelos programados durante la mañana y el resto del día.

Entre los vuelos afectados, el LA4123 de Latam Airlines, que cubría la ruta Barranquilla–Bogotá, fue desviado hacia Cali (CLO).

Según la plataforma Flightradar24, la aeronave sobrevoló la zona de Medellín antes de modificar su rumbo, lo que evidenció el impacto de la neblina en la operatividad aérea. Las plataformas de seguimiento de vuelos mostraron cómo varias aeronaves debieron modificar sus trayectorias o aterrizar en otras ciudades de Colombia ante la imposibilidad de operar con normalidad en Bogotá.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional El DoradoBogotáAeronáutica CivilCalibración de pistasRetrasos de vuelosSeguridad aéreaColombia-Noticias

Más Noticias

Rigoberto Urán volvió a hacer de las suyas, está vez le dio particular encargo a un desconocido

El ciclista profesional hoy retirado, conocido por ser espontáneo y carismático, decidió confiar su vehículo a una persona que iba pasando

Rigoberto Urán volvió a hacer

Congresista Isabel Zuleta le pidió a Federico Gutiérrez judicializar a los gestores de convivencia que agredieron a varios manifestantes pro Palestina en Medellín

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, la movilización se agravó porque uno de los funcionarios que acompañaba a los cerca de trescientos marchantes fue salpicado con pintura

Congresista Isabel Zuleta le pidió

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Con un bate en la mano, concejal se enfrentó a manifestantes a favor de Palestina que trataron de vandalizar un McDonald’s en Medellín

La presencia del concejal del Centro Democrático, con un bate en la mano en medio de los disturbios en El Poblado, desató una controversia sobre los límites entre la legítima defensa

Con un bate en la

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

El cuadro dirigido por Hernán Torres ganó un partido clave para la entrada al grupo de los ocho clasificados a la final, mientras que los vallecaucanos quedaron al borde de la eliminación

Los mejores memes de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro reveló que casi

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar algunos tipos de atraco

Aida Victoria Merlano enterneció las redes sociales con una conversación con Emi: “Eres el bebé más inteligente”

Guns N’ Roses pidió el fin de la guerra en Gaza con bandera palestina en su concierto en Bogotá

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?