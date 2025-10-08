Condenado por tentativa de homicidio pidió permiso de 72 horas y fue capturado abusando a su propia hija con síndrome de Down

El hombre fue sorprendido y confrontado por su hijo, y tras la llegada de las autoridades se evitó que intentaran lincharlo - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Un hombre de 69 años que purga condena por tentativa de feminicidio fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía en el municipio de La Virginia (departamento de Risaralda, en el Eje Cafetero) tras ser sorprendido en un presunto caso de abuso sexual a su hija.

Lo que más repudio ha causado en la comunidades risaraldense y en todo el país es que la joven de 20 años padece de una discapacidad cognitiva y síndrome de Down.

Así lo indicó un informe del diario La Patria de Manizales, tras el informe consignado en documentos oficiales de la Fiscalía General de la Nación.

El caso se registró el domingo 28 de septiembre de 2025 durante un permiso especial de 72 horas que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le había otorgado al condenado.

Condenado aprovechó un permiso carcelario: su hijo lo descubrió

Según la Fiscalía, el beneficio se activó el viernes 26 de septiembre y el reo debía regresar a la cárcel el lunes 29.

La Patria documentó que la denuncia surgió cuando el hijo del acusado observó la puerta cerrada y la luz encendida de la habitación donde se hallaban el adulto mayor y su hija.

Miles de mujeres en el mundo salen de sus hogares con miedo a ser víctimas de violencia sexual en las calles o medios de transporte - crédito Sergio Acero / Colprensa

“Al mirar por una rendija de la puerta, vio la escena aterradora: a su padre en pleno abuso sexual”, señala el informe de la Fiscalía citado por el medio.

El hijo reaccionó de inmediato, golpeando la puerta hasta interrumpir la situación. Cuando finalmente logró entrar, ambos ya se encontraban vestidos, pero el joven no ocultó su indignación y enfrentó al padre, discusión que escaló al punto de requerir intervención de los vecinos.

Captura en flagrancia del padre violador

Una vecina alertó a una patrulla de la Policía Nacional, que acudió a la residencia. Al llegar, los uniformados encontraron una multitud rodeando al presunto agresor, mientras su hijo lo increpaba.

“El testigo les contó a los uniformados que había sorprendido a su padre abusando de su hermana”, mencionó un testigo citado por el mismo diario local.

El acusado fue detenido en flagrancia y quedó bajo custodia policial. Por poco y lo linchan.

La Fiscalía presentó los hechos en la audiencia y describió el delito imputado como “acto sexual violento con incapacidad de resistir”.

Lo que más rechazo generó en los lugareños es que el hombre no aceptó los cargos, pero la autoridad judicial consideró la gravedad de la denuncia y aprobó medida de aseguramiento intramural, enviándolo de nuevo a la cárcel.

Las autoridades recordaron que no se debe ignorar cualquier señal en los menores que pueda generar alerta en madres y padres, y también con mujeres de nuestro entorno familiar, de amigos y del trabajo - crédito Camila Díaz / Colprensa

Antecedentes penales del detenido: condenado por un feminicidio en grado de tentativa

El adulto mayor ya había sido condenado por tentativa de feminicidio. El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia lo sentenció el 24 de marzo de 2022 a una pena de 8 años y 6 meses de cárcel.

El padre de la joven permanece recluido en la cárcel de Calarcá (Quindío) y le restan tres años para cumplir su condena. Además, el acusado posee antecedentes por lesiones personales e inasistencia alimentaria.

Durante la audiencia celebrada en La Virginia, la Fiscalía 27 Seccional solicitó formalmente la imposición de medida privativa de la libertad, propuesta que fue acogida por el Juzgado Primero Promiscuo de la localidad. El ente acusador recabó como pruebas la declaración del hijo, quien fue testigo directo, y el testimonio de los policías intervinientes.

Ofensiva contra agresores sexuales en Caldas

En el vecino departamento de Caldas la Policía informó sobre la detención de cuatro personas en diferentes municipios, quienes eran buscadas por las autoridades judiciales por varios delitos, como parte de las acciones del Plan Cazador.

En el municipio de Aguadas, fue detenido un hombre de 27 años, originario de Támesis (Antioquia), requerido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis para cumplir una condena de 10 años de prisión por actos sexuales con menor de 14 años.

Las autoridades recordaron siempre confiar en las versiones de los menores y tomar acciones frente a cualquier cambio repentino de comportamiento - crédito Sofía Toscano/Colprensa

En Chinchiná, en el barrio Juan 23, las autoridades detuvieron a un sujeto de 24 años, solicitado por el Juzgado Penal Municipal de Garantías 72 de Bogotá, por hurto calificado y agravado.

Mientras que en La Dorada, los agentes arrestaron a un joven de 20 años, buscado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativá (Cundinamarca) por acceso carnal violento agravado. Los hechos, que ocurrieron en 2022, lo señalan de haber abusado sexualmente de una menor cuando él era adolescente. El joven recibió medida de internamiento por dos años.

Por último, en Riosucio, en el sector del Centro, capturaron a un hombre de 41 años requerido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Supía por acceso carnal violento, relacionado con hechos del 8 de junio de 2025, precisó el mismo diario de Manizales.

De acuerdo con la información entregada, este individuo habría ingresado sin permiso a la vivienda de su expareja, la amenazó con un arma cortopunzante y la sometió a agresiones sexuales.