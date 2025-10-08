Colombia

Aida Victoria Merlano enterneció las redes sociales con una conversación con Emi: “Eres el bebé más inteligente”

La ‘influencer’ dejó ver su faceta maternal al enseñar a su hijo sobre animales y arcoiris, lo que provocó comentarios positivos entre quienes siguen su día a día

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La creadora de contenido conmovió a sus seguidores con el video hablando con Emi - crédito @aidavictoriam/IG

El nacimiento de Emiliano, el primogénito de Aida Victoria Merlano, cambió la vida de la influencer colombiana, que compartió la noticia el 29 de julio de 2025 a través de sus redes sociales.

En un video difundido en sus plataformas digitales, la creadora de contenido mostró el instante en que dio a luz.

“La llegada de mi primogénito me permitió conocer los sentimientos más puros que se pueden llegar a experimentar por el ser humano”, según afirmó Aida Victoria Merlano en sus redes sociales.

Aida Victoria Merlano narra con honestidad y humor su experiencia de parto natural - crédito aidavictoriam / Instagram

La influencer calificó el nacimiento de su hijo como un episodio “mágico”, una palabra que utilizó para describir la intensidad emocional del momento y que acompañó con una primera muestra pública de afecto hacia Emiliano.

Durante los meses previos al parto, la expectativa creció entre sus seguidores, quienes siguieron de cerca el contenido centrado en su estilo de vida, las polémicas del mundo del entretenimiento y el relato de su proceso de gestación junto a su pareja.

El anuncio del embarazo se produjo en marzo de 2025, cuando Aida Victoria Merlano publicó un video en el que mostraba su vientre, una acción que, según ella, representaba una forma de enfrentar el proceso judicial en el que se encuentra involucrada por presuntamente haber apoyado a su madre, la exrepresentante a la Cámara Aída Merlano, durante su fuga de la justicia.

Aida Victoria Merlano vuelve a las redes sociales y explica la razón de su ausencia - crédito @aidavictoriam/IG

Recientemente, la creadora de contenido compartió una escena íntima con su hijo a través de una historia en Instagram.

En el video, Aida Victoria Merlano sostuvo una conversación con Emiliano, quien reposaba en la cama mientras ella le enseñaba sobre animales y fenómenos naturales.

“Esa posición te hace muy bien para tu cuello gordo. ¿Sí? ¿Cierto que tú ya charlas con la mamá? Bueno, esto es un arcoíris. Cuando para de llover, lo ves en el cielo. Es un cerdito y hace oink, oink, oink, oink (gruñidos). Y el león ruge. Hace: ¡raaar! ¡Raar! ¡Raar! Sí, el león hace: ¡raar!“, se escuchaba decir a la barranquillera.

Y agregó dentro del texto un pequeño texto que decía: “Emi eres el bebé más inteligente que he conocido. Eres mi sol, mi luna y mis estrellas”.

Aida Victoria Merlano compartió lo que serían sus nuevas jornadas nocturnas tras el nacimiento de su hijo Emi - crédito @aidavictoriam/IG

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, y muchos calificaron la escena como: “Qué ternura de escena, se ve que lo ama con todo su ser”; “el cambio en la vida de esta mujer, pueden decir lo que quieran sobre su vida sentimental, pero buena mamá si es”; “es lo más lindo que verán mis ojos durante el día”, entre otros.

Así confirmaron su ruptura Merlano y Tejada

El trasfondo de esta revelación se encuentra en el reciente anuncio público de la ruptura entre Merlano y Juan David Tejada, empresario colombiano y padre del pequeño Emiliano.

La fiesta en la que Aida Victoria Merlano mencionó su separación con Juan David Tejada - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

Ambos utilizaron sus redes sociales para comunicar, el viernes 26 de septiembre, la decisión de terminar su relación.

Tejada enfatizó la naturaleza consensuada de la separación y el respeto mutuo que aún existe: “Quise romper el silencio para poner fin a especulaciones y aclarar la situación, ya que nuestra relación fue pública desde un comienzo”, afirmó el empresario. Además, negó categóricamente que hubiera terceros involucrados.

Por su parte, Aida Victoria Merlano explicó que la ruptura ocurrió tan solo tres días después del nacimiento de su hijo. La influenciadora optó por mantener el proceso en privado inicialmente, argumentando la necesidad de proteger la tranquilidad en esa etapa tan delicada de su maternidad.

Merlano expresó: “No quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos”. Con esto, la joven dejó claro que privilegió la estabilidad emocional de su hijo y la propia por encima de cualquier exposición mediática.

