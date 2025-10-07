Operativo de película en Bogotá: con el Halcón de la Policía recuperaron ocho motocicletas hurtadas

crédito Mebog

En un operativo que contó con el apoyo del helicóptero Halcón y patrullas en tierra, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) localizó y recuperó ocho motocicletas robadas en el sur de la capital del país.

El operativo tuvo en lugar en una zona de invasión conocida como Hollywood, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, informó la institución la mañana del martes 7 de octubre de 2025.

Tal y como explicó el coronel Darío Montenegro, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N° 2 de la Mebog, todo se dio gracias a “una llamada rápida a la línea de emergencias 123, donde se informa el hurto de una motocicleta y gracias a la rápida acción de las unidades en tierra, con el apoyo de nuestro Halcón de la Policía Nacional, se logra la ubicación de este automotor en la invasión”.

Esto se logró gracias a que el automotor contaba con el sistema de posicionamiento global (GPS) activado, y sin esto hubiera sido imposible dar con el vehículo, y que debido a una acción digna de una escena de película de de acción, dio con un resultado mayor al que se imaginaban en un comienzo los agentes.

El oficial precisó que todo se dio justo en el momento que la motocicleta robada “era empujada al interior de un lote por dos personas entre los 28 y 29 años”.

“La reacción rápida de nuestras unidades logra la captura de estos dos sujetos, pero identifica al interior de este lote ocho motocicletas, las cuales tenían un reporte de hurto de días anteriores”, agregó en su informe oficial el coronel Montenegro.

“Los elementos recuperados y las personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes”, señaló el oficial. Ambos tendrán que responder por los delitos de hurto y receptación.

El alto oficia aprovechó la ocasión para indicar “que en lo recorrido del año (2025), gracias a un trabajo articulado de nuestra Policía de Vigilancia, las diferentes especialidades como Policía Judicial e Inteligencia, se ha logrado una reducción significativa del 21% en el hurto de motocicletas, lo que nos representa en cifras alrededor de 921 motocicletas hurtadas menos con relación al año anterior (2024)”.

De la misma forma, “este mismo ejercicio de verificación de lotes y los diferentes planes que se articulan en las calles nos ha permitido la recuperación de 1.025 motocicletas” para 2025, cerró el coronel Montenegro.

En otro caso fue un hombre en Engativá fue señalado de asesinar a su propio abuelo

En otro hecho que se reportó la misma mañana del martes 7 de octubre, la Policía Nacional confirmó la detención de un hombre de 56 años, señalado de asesinar a uno de sus familiares.

Los hechos se reportaron en una de las viviendas del barrio Villaluz, en la localidad de Engativá (noroccidente de la capital), de acuerdo con lo que señaló el mayor Fabián Blanco, comandante (e) de la Estación de Policía de esta jurisdicción.

Según lo detalló el oficial, el hoy detenido tendrá que responder por el delito de homicidio.

“Mientras uniformados de la zona de atención adelantaban labores de patrullaje. Fueron alertados por la central de radio sobre un posible hecho de afectación a la vida al interior de una vivienda. De manera inmediata se trasladaron al lugar de los hechos y, previa autorización, hallaron al interior de la habitación el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 93 años, con varias heridas en su cabeza", agregó en su informe a medios de comunicación el mayor Blanco.

Por último, el oficial detalló que “uno de los propietarios manifestó a las autoridades que el responsable de estos lamentables hechos sería, al parecer, su nieto, por lo cual el capturado y junto a los elementos incautados, dejados a la disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen”.

El caso provocó conmoción en la zona, debido a que tanto nieto como abuelo eran reconocido por algunos de los vecinos, que amanecieron estupefactos al enterarse que uno de los habitantes de la cuadra resultó capturado por asesinar a otro de los residentes.

