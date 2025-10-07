Colombia

Hija de Piedad Córdoba reaccionó a condena en contra de José Miguel Narváez: “La justicia tarda, pero llega”

Natalia Castro Córdoba expresó en redes sociales su satisfacción por la sentencia contra el exfuncionario,y destaca que la justicia, aunque demore, finalmente se impone en casos emblemáticos

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El exdirector de Inteligencia del
Un tribunal penal de Medellín sentenció a José Miguel Narváez Martínez, quien fue director de Inteligencia del extinto DAS, a una pena de 28 años de cárcel.

La decisión se tomó tras considerarlo responsable como autor intelectual del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, registrado el 21 de mayo de 1999.

Luego de conocerse la condena, Natalia Castro Córdoba, hija de Piedad Córdoba, manifestó su postura ante la condena impuesta a José Miguel Narváez a través de su cuenta de X. En su mensaje, expresó que la justicia puede demorar, pero termina alcanzando a quienes deben rendir cuentas.

El tribunal, tras analizar los elementos probatorios y los planteamientos entregados por la Fiscalía General de la Nación, ordenó que José Miguel Narváez Martínez sea recluido en prisión para cumplir su condena.

La decisión judicial también determina una sanción económica equivalente a 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de ocupar cargos o ejercer funciones públicas por un periodo de 20 años.

Frente a dicha decisión judicial, la hija de la exsenadora destacó que la decisión judicial representa un reconocimiento judicial a lo que la familia sostuvo por años respecto al secuestro de su madre y subrayó la importancia de la condena impuesta contra José Miguel Narváez Martínez. Resaltó que, aunque el proceso fue largo, la justicia finalmente actuó.

“Tuvieron que pasar años para que se reconociera lo que sabíamos desde siempre: a mi mamá, @piedadcordoba la secuestró el Estado. Hoy condenan a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, a 28 años de prisión. La justicia tarda, pero llega. Y aquí seguimos, con la verdad intacta”, escribió Castro Córdoba en su mensaje escrito por medio de su cuenta en la red social X.

