Colombia

Gustavo Petro pidió “indemnización y cárcel” para quienes detuvieron a colombianas que llevaban ayuda a Gaza: “Crimen internacional”

El presidente colombiano calificó como crimen internacional la captura de Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas detenidas por fuerzas israelíes en la flotilla Global Sumud

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la detención de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya por fuerzas israelíes, cuando transportaban ayuda humanitaria a Gaza mediante la Flotilla Global Sumud.

Por lo ocurrido, el jefe de Estado afirmó que el Gobierno de Benjamín Netanyahu cometió un supuesto crimen internacional, tras detener y capturar a las personas que se encontraban en la embarcación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Petro enfatizó en mencionar que Colombia “pondrá las demandas internacionales como víctima y exigirá indemnizaciones y cárcel a quienes cometieron el crimen en aguas internacionales”.

El mandatario colombiano recordó al sobrino de Nelson Mandela en su publicación, insistiendo que el Gobierno de Israel cometió un supuesto crimen internacional contra las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.

“El sobrino de Nelson Mandela saluda a Colombia. El gobierno cometió un crimen internacional contra ciudadanas colombianas”, indicó el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro sobre las colombianas
Gustavo Petro sobre las colombianas detenidas en Israel, que ya están liberadas - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro ya había hecho un llamado urgente a la comunidad internacional con el propósito de garantizar la seguridad de más de quinientas personas civiles y voluntarias que viajaban en la flotilla.

Gustavo Petro sobre la Flotilla
Gustavo Petro sobre la Flotilla Global Sumud - crédito @petrogustavo/X

“Exigimos respeto absoluto por la vida e integridad de las más de 500 personas civiles y voluntarias a bordo de esta misión humanitaria, incluidas nuestras connacionales colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto”, afirmó Gustavo Petro.

Además, advirtió que un ataque contra la flotilla sería “un crimen contra la humanidad”.

“Un ataque contra esta misión civil, humanitaria y no violenta sería una violación flagrante del derecho internacional y un crimen contra la humanidad”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.

Liberación de las colombianas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, ciudadanas colombianas que permanecían a bordo de la embarcación HIO, parte de la Flotilla Global Sumud. Así lo informó la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, que detalló que ambas permanecen bajo observación médica en Israel, acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros.

Se prevé que, tras las revisiones de salud, Bedoya regresará a Colombia con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que Barreto continuará en Jordania, país en el que reside actualmente.

Durante una llamada entre la canciller y las liberadas, ellas manifestaron su agradecimiento por el respaldo brindado por las autoridades y afirmaron estar estables tras su liberación.

Manuela Bedoya y Luna Barreto
Manuela Bedoya y Luna Barreto son las colombianas que fueron detenidas por las fuerzas israelíes - crédito redes sociales

La Cancillería reiteró la posición del gobierno colombiano de mantener la protección de sus ciudadanos en el extranjero y expresó solidaridad con el pueblo palestino, así como la condena permanente a los actos de violencia en Gaza.

La institución enfatizó su defensa del derecho internacional y de la justicia global. En declaraciones oficiales, Rosa Villavicencio insistió en que Colombia continuará trabajando en favor de los derechos humanos.

En un video difundido por la Cancillería, se observa el contacto telefónico de la ministra con Luna Barreto y Manuela Bedoya. Durante la conversación, las dos confirmaron estar bien y manifestaron su deseo de regresar a casa. “Muchas gracias por el apoyo y por estar tan pendientes de nosotras. Estamos muy felices, queriendo regresar a casa”, dijo una de ellas.

Sobre el perfil de las liberadas, se sabe que Manuela Bedoya es originaria de Cali y ha estado involucrada en iniciativas humanitarias y sociales, incluyendo la restitución de derechos y la promoción de la memoria histórica en Colombia. Ha trabajado tanto en ámbitos universitarios como comunitarios e internacionales, con especial atención en la defensa de las víctimas del conflicto armado.

Luna Barreto, de 24 años, es activista y educadora social. Reside en Jordania y migró luego de participar en el Paro Nacional de Colombia en 2021. Ha trabajado en Turquía y Polonia antes de establecerse en Amán, donde apoya a la población refugiada, especialmente a la niñez palestina, utilizando el arte como herramienta para la atención psicosocial.

Además, ha promovido el Frente Abya Yala, una organización de colectividades latinoamericanas y caribeñas que impulsa acciones de solidaridad en favor de la causa palestina. Su experiencia y trabajo han sido reseñados en medios nacionales e internacionales, donde ha dado cuenta de los desafíos que enfrenta la migración y la labor social.

Temas Relacionados

Gustavo PetroColombianas liberadasColombianas detenidas por IsraelGazaFlotilla Global SumudColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades mexicanas vinculan a otras 4 personas en la investigación del homicidio de los colombianos B King y Regio Clownn

El juez dispuso que los imputados permanezcan recluidos en el penal de Chalco durante los dos meses asignados para el cierre de la investigación complementaria

Autoridades mexicanas vinculan a otras

Hija de Piedad Córdoba reaccionó a condena en contra de José Miguel Narváez: “La justicia tarda, pero llega”

Natalia Castro Córdoba expresó en redes sociales su satisfacción por la sentencia contra el exfuncionario,y destaca que la justicia, aunque demore, finalmente se impone en casos emblemáticos

Hija de Piedad Córdoba reaccionó

Extranjero queda asombrado por el nivel de consumo de café en el país: “¿Cómo es que pueden tomar café de noche?"

El creador de contenido afirmoó que los hispanos deben tener algún tipo de genes especiales para poder consumir café tan tarde y después dormir

Extranjero queda asombrado por el

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Cómo nos pasó en Brasil”

El exjugador asegura que el equipo nacional atraviesa un gran momento y si mantiene a sus figuras en buenas condiciones puede aspirar a disputar la final en Estados Unidos, México y Canadá

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló

Mujer brutalmente atacada a martillazos por su pareja, contó su testimonio: “Pensé que iba a hacer un arreglo, pero ya tenía un martillazo en mi cabeza”

Fabiana Rincón, víctima de un caso extremo de violencia intrafamiliar, habló sobre el duro episodio que vivió y reveló cómo se está recuperando

Mujer brutalmente atacada a martillazos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el bolso más

Cuánto cuesta el bolso más caro de Laura González y más detalles de los lujos que se ha dado

Raúl Ocampo y Belén Alonso encienden la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ con una tensa confrontación: “Una declaración de guerra”

Aida Victoria Merlano responde con humor a quienes no superan su pasado y lanza indirecta en redes: “Si me ve con alguien, hágase la loca”

Derrick Evans, legislador trumpista, arremetió contra Shakira: “Si las cosas están tan mal, entonces vete”

Valentino Lázaro se refirió a sus relaciones íntimas con hombres y con mujeres: “No me cierro a experiencias”

Deportes

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Cómo nos pasó en Brasil”

Comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025: hora y dónde ver en Colombia

Deportivo Cali es líder del grupo D, mientras que Santa Fe se complicó: así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina

Accionista de Envigado se refirió a los casos de apuestas en el plantel del cuadro naranja: “Desviamos el camino”

Néstor Lorenzo reveló el motivo por el que Jhon Arias y otros jugadores quedaron por fuera de la convocatoria de la selección Colombia