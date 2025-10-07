Fuerte accidente en la vía Cota-Chía, dejó dos personas gravemente lesionadas

Dos personas resultaron heridas esta mañana en un accidente registrado en la vía Cota–Chía, cuando una camioneta particular y una buseta de transporte público colisionaron de forma violenta frente al restaurante El Transportador.
Según el reporte oficial, el conductor de la buseta fue expulsado del vehículo tras el impacto y trasladado de inmediato a un centro médico por equipos de emergencia.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Por su parte, el conductor de la camioneta quedó atrapado en el interior del automotor, y tuvo que ser evacuado por los organismos de socorro.
Más Noticias
Revelaron el audio del VAR del tiro penal concedido a Alfredo Morelos en el Chicó vs. Nacional, y Pimentel se enojó en redes sociales: “Es una vergüenza que no tiene límites”
La tecnología arbitral fue determinante en el resultado final, que otorgó un penalti a Atlético Nacional en los minutos finales del partido, y permitió empatar al equipo paisa
Gustavo Petro contestó a crítica de Alejandro Char a la Paz Total: “Qué seguridad va a haber, si las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla”
Luego de los señalamientos del alcalde de Barranquilla, el mandatario nacional respondió criticando la seguridad en la ciudad de Barranquilla
Jhon Álex Castaño enfrentó aterrizaje de emergencia en avioneta: “La tapa del motor se averió”
El cantante de música popular enseñó los detalles de la emergencia que los obligó a regresar de urgencia al aeropuerto de Aguachica (Cesar), cuando se dirigían a Barrancabermeja
Soldado desaparecido tras combates con el Clan del Golfo en el municipio de Yondó agrava crisis de seguridad en Antioquia
La violencia se extiende por el Bajo Cauca, donde 136 personas han sido desplazadas por choques entre el ELN y el Clan del Golfo: organizaciones sociales alertan sobre el avance de grupos armados en el territorio
Colombianas detenidas en Israel ya fueron liberadas: Cancillería confirmó que reciben acompañamiento consular
Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron detenidas por fuerzas israelíes cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza en la Flotilla Global Sumud
MÁS NOTICIAS