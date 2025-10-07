Fuerte accidente en la vía Cota-Chía, dejó dos personas gravemente lesionadas

Las autoridades mantienen paso restringido en la vía Cota–Chía por labores de remoción y limpieza tras el choque - crédito @RutaBogotaNorte/X

Dos personas resultaron heridas esta mañana en un accidente registrado en la vía Cota–Chía, cuando una camioneta particular y una buseta de transporte público colisionaron de forma violenta frente al restaurante El Transportador.

Según el reporte oficial, el conductor de la buseta fue expulsado del vehículo tras el impacto y trasladado de inmediato a un centro médico por equipos de emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por su parte, el conductor de la camioneta quedó atrapado en el interior del automotor, y tuvo que ser evacuado por los organismos de socorro.