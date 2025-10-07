Escándalo en Barranquilla: sorprendieron al Rey Momo del Carnaval con su amante

El clip ha llamado la atención en redes sociales provocando una avalancha de burlas - crédito Huila Tv Noticias / Facebook

Un inesperado giro en las redes sociales ha dejado al Rey Momo vitalicio de Barranquilla bailando al son de la polémica.

Álvaro Ósman Torregrosa, conocido por mover la fiesta en el Carnaval de Barranquilla, se volvió el protagonista de un video viral en el que, para sorpresa de muchos, no era en carnaval sino de escándalo familiar.

Allí se ve cómo la esposa e hijas del Rey Momo, llegan a la casa y lo encuentran “mal parqueado”: acompañado de una mujer, que algunos usuarios no tardaron en coronar como “La Reina de la Toalla”.

A pesar de la popularidad del momento aún no se conoce la identidad de la amante - Huila Tv Noticias / Facebook

Vestida solo con dicho accesorio y escondida detrás de una puerta y su rey mientras una hija de este trataba de sacarla a punta de gritos y groserías, mientras la esposa esperaba a los patrulleros de la policía, ya que según se escucha, los enamorados estaban encerrados en la pieza de la señora.

Mientras tanto, la multitud online hizo lo suyo sin ahorrar creatividad.

Ingeniosos comentarios no se hicieron esperar: “La amante se creyó reina del Carnaval”, soltó uno, mientras subió la apuesta con “El Rey Momo se quedó sin corona y sin casa”.