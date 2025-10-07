Daniela Ospina llegará al altar con Gabriel Coronel: con James nunca se casó por la iglesia

La pareja planea casarse de nuevo, pero esta vez por la iglesia - crédito @gabrielcoronel/ Instagram

Daniela Ospina, reconocida deportista y empresaria, ha decidido aclarar públicamente cuántas veces ha contraído matrimonio, poniendo fin a las especulaciones sobre su vida sentimental.

En medio de los preparativos para su próxima boda religiosa con el actor y modelo venezolano Gabriel Coronel, Ospina desmintió los rumores que sugerían que ya se había casado por la iglesia y compartió detalles sobre la organización de la esperada ceremonia.

A través de sus redes sociales, Ospina respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su historial matrimonial. Ante la duda de si ya había celebrado una boda civil con su actual pareja, la madre de Salomé Rodríguez, hija del 10 de la selección Colombia, precisó que ante la ley ya son marido y mujer, pero que falta dar el paso en una iglesia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nos casamos por lo civil en 2023 y este año de nuevo en abril. Ya organizamos y hablamos de casarnos por la iglesia”. Así, la empresaria dejó claro que su matrimonio con el actor se formalizó primero por lo civil y que la ceremonia religiosa está programada para abril de 2026.

La jugadora de voleibol también abordó los comentarios sobre su matrimonio anterior con el futbolista James Rodríguez, con quien comparte una hija. Ospina fue enfática al señalar que nunca se ha casado por la iglesia, ni con Rodríguez, ni con ninguna otra pareja, por lo que su sonada relación con el mediocampista del León de México solo alcanzó a formalizarse en el plano civil.

“Y para la duda: no, nunca me he casado por la iglesia, entonces ya estamos en todos los preparativos de fecha, vestido y ceremonia”, puntualizó en sus declaraciones públicas.

La empresaria llegará al altar en abril de 2026 - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En una entrevista concedida en julio de 2025 a La Red de Caracol Televisión durante el desfile de ‘Cali Distrito Moda’, Ospina confirmó que la boda religiosa se celebrará en territorio colombiano, a donde llegarán los seres queridos y amigos de la pareja de nacionalidades distintas.

Según Ospina, la elección del país como escenario para el evento no fue sencilla, ya que tanto ella como Coronel desean que ambas familias, que residen en diferentes países, puedan estar presentes en este momento especial. La empresaria subrayó la importancia de contar con el acompañamiento de sus seres queridos en la ceremonia.

La noticia de su llegada al altar con el modelo venezolano fue bien recibida por los miembros del círculo cercano de ambos, quienes les han enviado mensajes deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que iniciarán y que se sumará a la vida familiar que ya comparten al lado de su hijo Lorenzo, de dos años.

La pareja eligió Colombia como el lugar para contraer nupcias religiosas - crédito @daniela_ospina5 / IG

Así lo dejaron ver en la celebración de su último cumpleaños en septiembre de 2025. Ospina organizó una celebración a la que asistieron figuras del entretenimiento internacional, como el reconocido cirujano doctor Bayter. Durante la fiesta, la empresaria se mostró agradecida por el apoyo recibido de su entorno familiar y profesional, y expresó su entusiasmo ante la nueva etapa que está por comenzar junto a Gabriel Coronel.

Con la mirada puesta en el futuro, Daniela Ospina se prepara para dar un paso importante en su vida personal, rodeada del respaldo de sus seres queridos y con la ilusión de consolidar su relación en una ceremonia que reunirá a ambas familias, un momento especial que marcará el inicio de una nueva etapa, llena de proyectos compartidos, compromiso y felicidad.

Desde 2023, la pareja comparte un hijo - crédito @daniela_ospina5 y @gabrielcoronel/Instagram

Con este anuncio, Daniela Ospina reafirma su compromiso con Gabriel Coronel y despeja las dudas sobre su vida matrimonial. La deportista y empresaria continúa enfocada en construir un nuevo capítulo, acompañada de su familia y amigos, y preparada para celebrar su boda religiosa en su país de origen como siempre lo soñó.