Colombianas detenidas en Israel ya fueron liberadas: Cancillería confirmó que reciben acompañamiento consular

Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron detenidas por fuerzas israelíes cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza en la Flotilla Global Sumud

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Declaraciones de Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, sobre la liberación de Luna Barreto y Manuela Bedoya - crédito Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó que fueron liberadas Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas que se encontraban a bordo de la embarcación HIO de la Flotilla Global Sumud.

La Cancillería informó que las dos connacionales están acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros en Israel, donde les harán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen.

En la comunicación telefónica que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores con Manuela Bedoya, se confirmó que una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en Jordania, donde reside actualmente.

Manuela Bedoya y Luna Barreto
Manuela Bedoya y Luna Barreto cuentan con trayectoria en comunidades y organizaciones, y permanecen privadas de la libertad tras sumarse a la expedición que buscaba asistir a la población palestina - crédito Stefanos Rapanis/REUTERS/redes sociales

Asimismo, las colombianas agradecieron al Gobierno nacional su interés y el acompañamiento brindado todos estos días, y manifestaron estar bien de salud tras lo ocurrido.

La Cancillería precisó que seguirá con su compromiso de proteger los derechos de los colombianos en el exterior, expresando nuevamente su solidaridad con el pueblo palestino, así como su defensa del derecho internacional y la justicia global y reitera su enérgica condena al genocidio en Gaza.

En declaraciones oficiales, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto se encuentran en Israel bajo supervisión médica.

“Podemos informar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que las dos personas colombianas voluntarias han sido liberadas. Luna y Manuela en este momento están en Israel y están bien de salud, van a tener un chequeo médico y posteriormente volverán a sus respectivos lugares de residencia, así que podemos dar un parte de tranquilidad, que hemos cumplido y de que ellas están bien”, expresó la diplomática.

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que Colombia seguirá trabajando por el respeto de los Derechos Humanos y por frenar el “genocidio” en Gaza.

“Seguiremos trabajando por el respeto de los Derechos Humanos y que pare el genocidio en Gaza”, indicó la canciller Rosa Villavicencio.

Llamada de la canciller con las dos colombianas

La Cancillería compartió un video donde se ve a Rosa Villavicencio hablando con Luna Barreto y Manuela Barreto vía telefónica.

La canciller expresó su satisfacción por la liberación de las dos colombianas, consultando por la salud y seguridad de ellas.

“Muchas gracias por el apoyo y por estar tan pendientes de nosotras. Estamos muy felices, queriendo regresar a casa”, expresó una de las colombianas a la diplomática.

La canciller Rosa Villavicencio habló con las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya que se encuentran con el cónsul de Colombia en Israel - crédito Cancillería

Manuela Bedoya confirmó en la llamada con la canciller Rosa Villavicencio que regresará a Colombia, mientras que Luna Barreto viajará a Jordania.

