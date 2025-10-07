Caso B King y Regio Clown: qué se sabe del grupo criminal al que Angie Miller, la actriz que acompañaba a Bayron Sánchez en México, vinculó al crimen

Medios mexicanos señalan que la organización criminal opera en las localidades de Los Reyes (Michoacán) y Nezahualcóyotl (estado de México) - crédito @bkingoficial/@soyangiemilleroficial_/@regioclownn/Instagram/Freepik

El hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez —conocido como B King— y Jorge Luis Herrera —identificado como DJ Regio Clown—, el 17 de septiembre de 2025 en el municipio mexicano de Cocotitlán, puso en el centro de la investigación a los llamados Los Pesados de Los Reyes y Neza.

Dicha agrupación opera como una facción delictiva presuntamente ligada la Unión Tepito, una organización criminal de gran alcance con presencia en Ciudad de México, y que vinculada al doble crimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las declaraciones recogidas en la carpeta de investigación citadas por el periódico mexicano El Universal, Los Pesados de Los Reyes y Neza estarían relacionados con el homicidio de los dos artistas colombianos.

Durante la audiencia celebrada en los juzgados de juicios orales y control del penal mexicano de Neza Bordo, Angie Miller —la actriz venezolana que acompañaba a B King durante sus últimos días en Ciudad de México, antes de su muerte—, compareció en la diligencia como testigo.

En el juicio, la mujer relató ante las autoridades ministeriales que los presuntos responsables del asesinato de los artistas sudamericanos tendrían nexos con la mencionada organización delictiva, que, según han recopilado medios mexicanos, operan en las localidades de Los Reyes (Michoacán) y Nezahualcóyotl (estado de México).

Angie Miller fue una de las últimas personas que estuvo acompañando a B King antes de su desaparición y posterior asesinato en México - crédito @bkingoficial y @soyangiemilleroficial_/Instagram

Durante la audiencia, Angie Miller se identificó como actriz y creadora de contenido para adultos, y detalló que mantenía una relación cercana con Bayron Sánchez, “incluso de carácter sentimental”, según expuso en la diligencia a la cual tuvo acceso El Universal, el 6 de octubre de 2025.

El juez del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl resolvió vincular a proceso a tres hombres y una mujer, señalados como probables “cooperadores” en el doble homicidio. La acusación sostiene que facilitaron un automóvil marca Mercedes Benz utilizado para trasladar a las víctimas desde un gimnasio ubicado en la Plaza Milán, en Polanco (Ciudad de México), hasta Cocotitlán, en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha logrado identificar hasta el momento a los autores materiales de los asesinatos, según precisó el juez durante la audiencia.

El último sitio donde fue visto B King fue un gimnasio en Polanco (Ciudad de México), lugar donde estuvo con DJ Regio Clown - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

¿Qué dijo Angie Miller en la diligencia judicial?

Angie Miller fue una de las últimas personas en ver con vida a B King, que desapareció junto con DJ Regio Clown el 16 de septiembre de 2025, tras salir del gimnasio en Polanco. La actriz venezolana fue detenida el 23 de septiembre por la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México, aunque fue liberada después de rendir su declaración.

En su testimonio, recopilado por El Universal, la mujer explicó que el 11 de septiembre los dos artistas asistieron a una reunión en un hotel de la capital mexicana, acompañados por Juan Camilo Gallego mánager de B King- y otros ciudadanos colombianos, entre ellos uno llamado Diego Armando, identificado como líder de un sistema de préstamos “gota a gota”, junto con Francis y Maxi.

Durante ese encuentro, según citó ese medio, los asistentes consumieron “tusi” o “cocaína rosa” y discutieron la distribución en México de una droga denominada “coco-chanel”, supuestamente con el respaldo de la Unión Tepito, organización criminal reconocida por su control del narcotráfico en diversas zonas de la capital.

Angie Miller, la actriz venezolana que compartió con B King antes de su desaparición en México, compareció en una audiencia en la que entregó detalles del caso - crédito @soyangiemilleroficial_/Instagram

La actriz declaró que prestó dinero a Sánchez para que él y Herrera pudieran alquilar un alojamiento a través de Airbnb en Ciudad de México, según lo expuesto por el juez. Tras la desaparición de los artistas, Juan Camilo Gallego manifestó su inquietud al propietario de un bar donde los artistas habían estado previamente, ya que no tenía noticias de ellos desde su salida del gimnasio.

Los cuerpos de Sánchez y Herrera fueron hallados junto a un cartel tipo panfleto con un mensaje en el que una agrupación criminal con orígenes en el Estado de Michoacán se atribuía los hechos, según consta en la investigación.

En la audiencia, el abogado de Jaime “N”, uno de los cuatro imputados acusados de proporcionar el Mercedes Benz para el traslado de las víctimas, argumentó que, en la declaración de Angélica Yetsey Torrini León (nombre de pila de Angie Miller), no se menciona a los procesados como responsables de llevarse a los artistas del gimnasio, ni de subirlos al vehículo.

El representante legal cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía mexiquense, que hasta ahora no ha demostrado quiénes fueron los autores materiales del asesinato de los artistas colombianos.