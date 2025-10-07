Capturan a alias Rojo, cabecilla del clan del Golfo en Tolima: estaba incluido en el cartel de los más buscados en el departamento

Alias Rojo, cabecilla de Los de la Cumbre, fue detenido en Yacopí durante una operación conjunta - crédito Ejército nacional

En medio de la lucha contra la criminalidad organizada en el centro y suroccidente de Colombia, se confirmó la captura Jhon Alexánder Zárate Arredondo, alias Rojo, identificado por las autoridades como un cabecilla de zona del clan del Golfo e incluido en el cartel de los más buscados del departamento de Tolima.

De acuerdo con información proporcionada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, el operativo permitió la detención de este individuo señalado como de alto valor estratégico para las estructuras delincuenciales de la región.

La acción, ejecutada con precisión, permitió ubicar y neutralizar al individuo sin que se produjeran afectaciones a la población civil. Alias Rojo era considerado un objetivo de alto valor estratégico por su papel como cabecilla de zona del grupo armado organizado Clan del Golfo.

El arresto se concretó en la vereda Terán, una zona rural del municipio de Yacopí, en el departamento de Cundinamarca. Así lo explicó el teniente coronel Óscar Reyes, comandante del Gaula Militar de la Brigada 13: “En el marco del plan Ayacucho Plus, tropas del Gaula Militar Cundinamarca en control táctico operacional de la Brigada 13 del Ejército Nacional y en una operación coordinada con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, logramos la captura en zona rural del municipio de Yacopí, Cundinamarca, de un sujeto denominado alias El Rojo”.

Además, lideraba el grupo de delincuencia organizada conocido como Los de la Cumbre, cuyas actividades delictivas se extendían por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas y Valle del Cauca.