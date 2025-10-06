Colombia

Yina Calderón aclara video en concierto de Luis Alfonso en el que aparece tomada y llorando: “Se mató el amor de mi vida”

La confesión de Yina Calderón durante un concierto sobre la muerte de David Montes ha provocado tanto mensajes de apoyo como escepticismo entre sus seguidores y usuarios de plataformas digitales

Calderón compartió con sus seguidores el dolor que le causó la muerte del hombre al que siempre amó - crédito @nazarethg1827/Tiktok

La noche del 5 de octubre, Yina Calderón conmocionó a sus seguidores al aparecer visiblemente afectada durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Tiktok, donde compartió el fallecimiento de quien identificó como su “eterno enamorado”, David Montes.

La empresaria, conocida por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y por su constante presencia en la farándula nacional, se mostró entre lágrimas y conmovió a miles de usuarios al relatar el doloroso episodio.

La DJ rompió en llanto
La DJ rompió en llanto en su cuenta de TikTok por lo ocurrido con el hombre - crédito @_valgguk/ X

Durante la transmisión, Yina Calderón explicó que se enteró de la noticia mientras asistía a un concierto de música popular en Bogotá. Según relató, en los días previos habían surgido diferencias en la relación, lo que los llevó a distanciarse.

En medio de su relato, la empresaria afirmó: “Se mató mi novio, el amor de mi vida, el que yo nunca mostraba. Se mató. Se llamaba David Montes, búsquenlo en el Tiktok, se mató”, declaración de la DJ en redes sociales.

La empresaria detalló que la noticia le llegó a través de la novia de David Montes, lo que añadió complejidad a la situación.

“Yo estaba en el concierto de Luis Alfonso y estábamos peleando porque él siempre tuvo novia y a mí no me gustan los hombres con novia, porque yo no quería causarle daño a su novia. Me llama la novia a decirle que se mató, que se colgó”, expresó Calderón a sus seguidores.

La encargada de darle la
La encargada de darle la información fue la novia del hombre, lo que provocó una reacción de dolor de la DJ - crédito Canal RCN

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Un video que circuló en plataformas digitales mostró a Yina Calderón llorando en el suelo durante el concierto del artista conocido como el “señorazo”, lo que llevó a muchos usuarios a especular sobre su estado y a poner en duda la veracidad de su relato.

Algunos comentarios en la sección de videos de Tiktok reflejaron escepticismo.

“Sigo sin entender qué fue lo que le pasó, por qué llora si llevaban tiempo separados”; “todos los David Montes de Colombia diciendo que no son ellos, que no son novios de Fiona”; “el drama de tu vida, ella tratando de llamar la atención siempre”; “será que también huele a feo como La Jesuu”, entre otros.

Algunos internautas se solidarizaron con
Algunos internautas se solidarizaron con su dolor - crédito captura de pantalla RCN

No obstante, también hubo quienes manifestaron empatía y preocupación por la situación emocional de la empresaria.

Entre los mensajes de apoyo se leía: “entiendo que muchos no quieran a Yina, pero burlarse de una noticia así, me parece el colmo” y “yo creo que está llorando por lo que tiene acumulado en el corazón y se está inventando eso”, son otros de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

La controversia se intensificó cuando Yina Calderón publicó en su perfil de Instagram un video de David Montes, acompañado del mensaje: “¿Por qué lo hiciste?”, lo que generó aún más interrogantes entre sus seguidores y alimentó el debate sobre la autenticidad de su testimonio.

Por esto le dicen “mentirosa” a Yina Calderón

Según dijo Calderón en su entrevista con Westcol, “en el momento en que me dicen que soy la eliminada, me despido y la miro, le digo: ‘cambia’, y ella me responde: ‘sí’”.

La empresaria dio dos versiones sobre las palabras que le dio a Karina García cuando la DJ resultó eliminada - crédito @daxtervp/IG

Pero Calderón no contaba con el hecho de que en redes sociales las cosas permanecen guardadas en el tiempo y, se difundieron otras declaraciones en las que, supuestamente la empresaria de fajas le dice unas palabras completamente distintas.

“Yo le digo: todo va a estar bien”, por lo que fue blanco de comentarios en redes sociales donde lo la bajaron de mentirosa por las dos versiones.

Entre los mensajes que reposan en una publicación, destacan: “Esa mujer es un peligro con esa lengua tan viperina”; “Yinita mentirosita, por eso no hay que creerle nada, ella es terrible”; “ni ella se acuerda de lo que le dijo y con micrófonos apagados, solamente la producción sabe lo que le dijo a Karina”, entre otros.

