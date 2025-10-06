Colombia

Resultados Chontico Día y Noche 6 de octubre de 2025: los números ganadores de ambos sorteos

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios

Por Rodrigo Gutiérrez González

Conoce cuáles fueron los números
Conoce cuáles fueron los números ganadores del último que se llevó a cabo este día

La lotería del Chontico dio a conocer los números ganadores de sus últimos sorteos realizados este lunes 6 de octubre de 2025.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos todos los días. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Chontico Día

  • Fecha: lunes 6 de octubre de 2025.
  • Sorteo: 8210.
  • Resultado: 0 8 6 1.
  • La Quinta: 7.

Resultados Chontico Noche

  • Fecha: lunes 6 de octubre de 2025.
  • Sorteo: 6312.
  • Resultado: 2, 7, 0, 3.
  • La Quinta: 6.

La lotería del Chontico tiene dos sorteos que se juegan todos los días de la siguiente manera:

  • Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
  • Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.

¿Cómo jugar Chontico de Colombia?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

Cuál es el plan de premios del Chontico

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

