Colombia

Pautips expone su visión sobre la maternidad y la infertilidad: “Viví soledad, frustración y culpa”

La ‘influencer’ colombiana explicó cómo los problemas alimenticios del pasado afectaron su salud reproductiva y expresó las emociones que enfrenta entre dudas sobre la maternidad y expectativas sociales

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Pautips contó las razones por
Pautips contó las razones por las cuales no puede convertirse en madre: "Mis malas decisiones del pasado con la alimentación influyeron" - crédito @pautips/IG

La creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, abordó públicamente sus pensamientos frente a la maternidad y la posibilidad de tener hijos.

La influencer compartió que enfrenta dificultades de infertilidad y que la presión social intensifica sus emociones durante este proceso.

Durante una reciente interacción con sus seguidores en redes sociales, Pautips explicó las razones por las que, por ahora, no desea tener hijos.

Admitió que ha recibido preguntas sobre si se encuentra en tratamiento para ser madre, y aseguró que su “infertilidad ha traído mucha culpa y tristeza. Sé que mis desbalances del pasado con la alimentación influyeron mucho, y veo a muchas personas con curiosidad sobre si deseo ser madre, pero yo me veo en ese rol lejos…”, en respuesta a la consulta directa de su comunidad a través de historias de Instagram.

Pautips contó las razones por
Pautips contó las razones por las cuales no puede convertirse en madre en una ronda de 'preguntas y respuestas' - crédito @famososhastalaz/IG

La influencer explicó que los problemas que experimenta están vinculados a los desórdenes alimentarios que padeció en el pasado. Indicó que varios años de trastorno de la alimentación y una vida sumamente estructurada afectaron directamente su salud reproductiva.

Según sus palabras: “Fui anoréxica y bulímica; durante años no comía y lo que ingería lo vomitaba. Perdí mi periodo, mis hormonas se desequilibraron, empeoró mi asma. Esto me tomó tiempo y casi dos años en recuperarme”.

Pautips enfatizó el impacto de la expectativa social sobre la maternidad en personas con problemas de fertilidad, al recibir de forma constante comentarios sobre su futuro, como si ser madre fuera una obligación indiscutible.

Expresó que hablar abiertamente del tema resulta doloroso, ya que para quienes son contactados por personas que han superado ese obstáculo, el proceso puede volverse aún más complejo.

Pautips se casó, otra vez,
Pautips se casó, otra vez, la lujosa boda de la influencer fue en un reconocido destino turístico en México - crédito @pautips/IG

Al detallar cómo la infertilidad afecta su vida, la creadora de contenido mencionó etapas de soledad, frustración y culpa.

Señaló que la maternidad se ha transformado en un tema frecuente tanto en su círculo cercano como entre sus seguidores en línea. Relató: “Lo tenía todo, pero la única cosa que no tenía era mi misma menstruación. No tenerla fue uno de los miedos más valientes que he afrontado en mi vida”.

La experiencia de Pautips sitúa en el centro del debate la relación entre los trastornos de la alimentación y sus consecuencias para la fertilidad, y refleja las presiones sociales que viven quienes atraviesan el deseo o la imposibilidad de ser madres.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los comentarios que destacan son: “Aprender de los errores del pasado es la mejor lección que la vida nos puede dar”; “creo que de los desórdenes alimenticios por encajar, nos deja muchos aprendizajes”, entre otros.

Su carrera en redes la
Su carrera en redes la expuso a críticas constantes. Hoy Pautips revela cómo afectaron su salud física y su futuro reproductivo - crédito @pautips/Instagram

Qué más había dicho sobre la maternidad

Durante una conversación que sostuvo con el pódcast Vos podés, la creadora de contenido se refirió a las lecciones de vida que dejaron algunas de sus decisiones por cumplir con los estándares de belleza con un cuerpo delgado y “aparentemente saludable”.

La influenciadora también compartió que, a pesar de estas dificultades, mantiene la esperanza en que su proceso personal la lleve eventualmente a cumplir su sueño de ser madre: “Confío mucho en Dios, se lo pongo en las manos de Dios, siento que tengo que sanar físicamente yo antes de poder dar vida”. Asimismo, reflexionó sobre cómo las decisiones tomadas en la juventud pueden tener efectos significativos en etapas posteriores de la vida.

“Soy como un portador de: mira, las decisiones a tus 20s ya después las sientes como consecuencias a tus 30″, puntualizó.

Relató, además, que durante muchos años mantuvo porcentajes muy bajos de grasa corporal, se sometía a dietas estrictas, procedimientos estéticos e incluso se aplicaba inyecciones, provocando un desorden en su organismo.

