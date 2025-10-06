Colombia

Colombia firmará pronto el contrato por los aviones Gripen: Saab estima su entrega en 2027

La compra de los 18 aviones de combate Gripen contempla transferencia de tecnología y proyectos sociales en sectores como energía y agua. El mecanismo de financiación será un crédito de largo plazo gestionado por el Gobierno de Suecia

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
El acuerdo para adquirir los
El acuerdo para adquirir los aviones Gripen incluye proyectos que fortalecerán la industria aeroespacial y aportarán al desarrollo social en Colombia. - crédito @SA_Defensa / X

La Fuerza Aeroespacial de Colombia se encuentra a la espera de la llegada de los nuevos aviones Gripen, que reemplazarán a la antigua flota de Kfir. Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el contrato para adquirir las aeronaves se firmará durante octubre, lo que activa la cuenta regresiva para la renovación de la capacidad aérea del país.

Saab, la empresa sueca fabricante, comunicó que la entrega de los aviones se realizará un par de años después de la firma, lo que ubica la llegada de la flota en 2027.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de adquisición de 18 cazas Gripen comenzó hace más de un año, cuando Colombia optó por la propuesta sueca para modernizar su defensa aérea. Esta decisión respondió a los informes de la Fuerza Aeroespacial sobre el deterioro de los Kfir israelíes y los altos costos requeridos para su mantenimiento, lo que obligó al país a buscar una nueva alternativa tecnológica.

El ministro Pedro Sánchez indicó que la firma del contrato está programada para octubre, una vez se definan los últimos términos relacionados con el mecanismo de ‘offset’. Este acuerdo de compensación industrial y social busca que la compra genere beneficios adicionales en sectores como energía, agua y salud. “El contrato se va a firmar este mes. Hoy tenemos una reunión con el señor presidente para definir unos temas finales que tienen que ver con el offset, que impacta socialmente la adquisición de esa capacidad para proteger a todos los colombianos durante los siguientes 50 años”, expresó el ministro durante recientes declaraciones públicas.

El Ministerio de Defensa anunció
El Ministerio de Defensa anunció que la compra de los aviones Gripen de última generación traerá transferencia tecnológica y fortalecerá la industria aeroespacial colombiana. - crédito Ministerio de Defensa y Reuters

La expectativa nacional se fija ahora sobre la fecha de llegada de los Gripen a territorio colombiano. Saab informó oficialmente en su sitio web: “Estamos listos para entregarle una flota completamente nueva de Gripen a Colombia un par de años después de la firma de contrato” afirmó a propia empresa Saab acuerdo con RCN.

Esto significa que, de cerrarse el acuerdo en octubre, los primeros aviones podrían arribar al país en 2027, ya que la empresa ha manifestado que cumplirá con el cronograma de entrega que establezca el gobierno colombiano.

El valor de la adquisición ha sido calculado en distintos momentos por las autoridades. En julio, el ministro Sánchez estimó que el costo total sería “entre unos 16 billones de pesos esa capacidad. Alrededor de ese valor estaría la adquisición”. El financiamiento será otorgado por el Gobierno de Suecia a través de un crédito de largo plazo, cuyos primeros ocho años definirán las condiciones iniciales del pago.

La llegada de dos aeronaves de última generación desde Brasil marca el inicio de la modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con exhibiciones y simuladores durante el evento en Rionegro, Antioquia - crédito redes sociales

La compra de los aviones Gripen incluye la transferencia tecnológica y proyectos asociados que van más allá del ámbito militar. El contrato contempla el fortalecimiento de la industria aeroespacial nacional mediante la creación de un Centro de Industria Aeroespacial, así como iniciativas en sectores sociales y medioambientales. Estos proyectos involucran desde la instalación de paneles solares hasta programas de acceso a agua potable en regiones vulnerables, y el desarrollo tecnológico conjunto con el Ministerio de Salud.

Un equipo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha intervenido en el proceso, trabajando tanto con representantes de Saab como en colaboración con la Fuerza Aérea Brasileña, que también opera los aviones Gripen. La experiencia compartida por Brasil ha servido para implementar mejores prácticas en el acuerdo y en el proyecto de introducción de la nueva flota en Colombia.

El anuncio de la compra ha generado diversas reacciones en la opinión pública, especialmente tras recordarse que Gustavo Petro, presidente de Colombia, había prometido en campaña priorizar sectores como la educación antes que el gasto militar. No obstante, el gobierno puntualizó que el reemplazo de los aviones Kfir resulta estratégico para mantener la soberanía aérea y fortalecer la capacidad de respuesta nacional por las próximas décadas.

El reemplazo de los Kfir
El reemplazo de los Kfir por los nuevos Gripen marca la mayor modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en décadas. - crédito @SA_Defensa / X

La firma del contrato de adquisición y la consecuente entrega de los Gripen abren un nuevo capítulo para la defensa de Colombia. “Una vez se firme el contrato, se confirmará la fecha exacta de llegada de las aeronaves a territorio colombiano”, subrayó el ministro de Defensa, quien reiteró el compromiso de que la implementación de la flota cumpla con los tiempos pactados y genere impacto positivo más allá de lo estrictamente castrense.

Temas Relacionados

Aviones GripenFuerza Aeroespacial ColombianaSaabContrato de adquisiciónRenovación flota aéreaGripenColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia pone en marcha nuevo tren turístico de lujo después de medio siglo: ruta, precios e impacto

El Gobierno Nacional inauguró el ‘Tren de la Vida y la Esperanza’, un proyecto que impulsa la reactivación ferroviaria y el turismo en Boyacá

Colombia pone en marcha nuevo

Luis Carlos Reyes le respondió a Nicolás Petro y reveló que le entregó hojas de vida para aduanas en Cartagena y Barranquilla

El exdirector de la Dian aseguró que informó a la Presidencia, la Fiscalía y la Corte Suprema sobre la entrega de documentos para cargos en aduanas, la cual fue presenciada por un miembro de su equipo

Luis Carlos Reyes le respondió

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cali este 6 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima hoy en Colombia: temperaturas

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este 6 de octubre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: temperatura y

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Medellín

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárate antes de salir: conoce
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Hermana de B King ‘cerró

Hermana de B King ‘cerró su ciclo’ con palabras de amor y fortaleza: “Brilla en el cielo bebé”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Ranking Netflix Colombia: “French Lover” lidera lo más visto de esta semana

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

Deportes

Colombia igualó 1-1 con Nigeria

Colombia igualó 1-1 con Nigeria y se instaló en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Histórico del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz tras una nueva derrota de los ‘Reds’: “Es una gran perdida”

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’