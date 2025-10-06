Aumento del salario mínimo en 2026 asegura mejores pensiones para miles de colombianos, experto da su punto de vista

Expertos señalan que las mesadas se reajustarán para garantizar que ningún pensionado reciba menos del piso legal - crédito Colprensa

El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 ha cobrado protagonismo, ya que el Gobierno busca un ajuste que supere la inflación, una decisión que tendría efectos directos en los pensionados del país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha ratificado que la postura oficial es lograr un “efecto redistributivo evidente” y aportar a la reducción de la pobreza, siguiendo las directrices del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Recientemente, se radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 304 de 2025, el cual propone un salario mínimo diferenciado de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.

Según Silvio José Carrasquilla, este sistema busca promover una remuneración más justa y vinculada al mérito académico de los trabajadores.

La atención pública, sin embargo, está puesta en el impacto de un eventual incremento salarial para quienes se pensionen en 2026.

Diego Felipe Valdivieso Rueda, investigador del observatorio laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, detalló cómo afectarán estos cambios al monto de las mesadas.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el valor de las pensiones debe actualizase cada 1 de enero en proporción al índice de inflación del año anterior.

“Deben ajustarse en el porcentaje que finalmente se determine para el incremento de este tipo de salarios”, señaló Valdivieso Rueda.