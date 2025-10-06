Colombia

Aumento del salario mínimo en 2026 asegura mejores pensiones para miles de colombianos, experto da su punto de vista

El Gobierno Petro plantea que el salario mínimo suba por encima de la inflación, impacto que beneficiará directamente a pensionados

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Expertos señalan que las mesadas
Expertos señalan que las mesadas se reajustarán para garantizar que ningún pensionado reciba menos del piso legal - crédito Colprensa

El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 ha cobrado protagonismo, ya que el Gobierno busca un ajuste que supere la inflación, una decisión que tendría efectos directos en los pensionados del país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha ratificado que la postura oficial es lograr un “efecto redistributivo evidente” y aportar a la reducción de la pobreza, siguiendo las directrices del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Recientemente, se radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 304 de 2025, el cual propone un salario mínimo diferenciado de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.

Según Silvio José Carrasquilla, este sistema busca promover una remuneración más justa y vinculada al mérito académico de los trabajadores.

La atención pública, sin embargo, está puesta en el impacto de un eventual incremento salarial para quienes se pensionen en 2026.

Diego Felipe Valdivieso Rueda, investigador del observatorio laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, detalló cómo afectarán estos cambios al monto de las mesadas.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el valor de las pensiones debe actualizase cada 1 de enero en proporción al índice de inflación del año anterior.

“Deben ajustarse en el porcentaje que finalmente se determine para el incremento de este tipo de salarios”, señaló Valdivieso Rueda.

Temas Relacionados

Salario mínimoInflación en ColombiaMinistro de HaciendaGermán ÁvilaPresidente PetroGustavo PetroCámara de RepresentantesColombia-Noticias

Más Noticias

Yeferson Cossio manipuló la tabla ouija en Armero y en video quedó registrado el momento de pánico que vivió: “Sentía que se me inflaba el pecho”

El creador de contenido realizó una sesión paranormal en el sitio de la tragedia, generando preocupación y un intenso debate sobre el respeto a la memoria de las víctimas

Yeferson Cossio manipuló la tabla

Coalición Fuerza de las Regiones lanzó arriesgada propuesta a precandidatos independientes y de centro: ya uno dijo que sí

Infobae Colombia habló con los cuatro precandidatos de la Fuerza de las Regiones, quienes explicaron las razones para hacer el llamado a los demás aspirantes a la presidencia

Coalición Fuerza de las Regiones

Yerry Mina fue desconvocado de la selección Colombia por lesión: este será el reemplazo del defensor para los partidos contra México y Canadá

La Tricolor jugará en la fecha Fifa de octubre dos partidos amistosos como preparación para la Copa Mundial 2026: se enfrentará a dos de los países organizadores del certamen

Yerry Mina fue desconvocado de

Angélica Monsalve reaccionó a la renuncia de Francisco Barbosa a su precandidatura: “Obedeció a la plena seguridad de no obtener un solo voto, excepto el de su amigo de farras Iván Duque”

La exfiscal cuestionó la salida de Barbosa de la contienda presidencial, asegurando que su decisión se debió a la falta de apoyo electoral y no a motivos de seguridad

Angélica Monsalve reaccionó a la

Resultados El Dorado Mañana de hoy 6 de octubre: los números ganadores

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio manipuló la tabla

Yeferson Cossio manipuló la tabla ouija en Armero y en video quedó registrado el momento de pánico que vivió: “Sentía que se me inflaba el pecho”

Nathalie Monsalve, ex de Jorge Rausch, se destapó sobre su relación con el chef y cómo influyó la diferencia de edad: “Se aguantaba todo”

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Marcela Reyes confirmó que perdió un hijo cuando era pareja de B King: “Él era mucho más sensible”

Deportes

Yerry Mina fue desconvocado de

Yerry Mina fue desconvocado de la selección Colombia por lesión: este será el reemplazo del defensor para los partidos contra México y Canadá

El camino de la selección Colombia para llegar a la final en el Mundial Sub-20: Sudáfrica, el primer rival de la lista en octavos de final

Miguel Borja alcanzó histórico récord que le pertenecía a Juan Pablo Ángel a pesar de la derrota de River Plate

Así es la medalla que reciben los jugadores convocados a la selección Colombia: llegaron los primeros futbolistas a la concentración en Texas

Así fue el polémico penalti con el que Atlético Nacional salvó un punto contra Boyacá Chicó: “No era penal”