Ataque a base militar de Arauca: Alias Cheo sería el presunto responsable del acto violento que dejó un soldado muerto y seis heridos

El atentado con explosivos atribuido al grupo armado ELN en Puerto Jordán, Arauquita, impactó el Batallón de Infantería Mecanizado 59

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Atentado en Puerto Jordán, Arauca.
Atentado en Puerto Jordán, Arauca. - crédito Ejército

La violencia asociada al conflicto armado en la frontera oriental de Colombia volvió a manifestarse con fuerza el domingo 5 de octubre, cuando un ataque con morteros atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó un soldado muerto y seis heridos en el centro poblado de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con el informe oficial, los agresores emplearon morteros, tatucos y cilindros bomba en una acción coordinada que tuvo como blanco la base del Batallón de Infantería Mecanizado Número 59.

Fuentes de inteligencia, consultadas por el diario El Tiempo, atribuyen la agresión a la comisión Martha Elena Barón del ELN, bajo el mando de alias Cheo o “Chejo”, señalado como uno de los cabecillas principales en la región del Sarare.

Esta zona es considerada por las autoridades como estratégica para el tráfico ilegal de mercancías y narcóticos, motivo por el cual registra un alto número de incidentes violentos. Las mismas fuentes afirman que alias Cheo ha ordenado al menos cinco ataques recientes contra fuerzas del Estado en los municipios de Arauquita, Saravena y Fortul.

