Resultados Lotería del Cauca 4 de octubre: número ganador del premio mayor y demás secos millonarios

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Por Rodrigo Gutiérrez González

Lotería de Cauca (Foto: Jovani
Lotería de Cauca (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Cauca publicó la lista de resultados ganadores de su más reciente sorteo realizado este sábado 4 de octubre de 2025.

Esta lotería entrega un premio mayor de $8.000 millones y más de 30 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025.

Sorteo: 2579

Premio mayor de $8.000 millones:

  • 3735 Serie 025

Seco de $300 millones:

  • 9191 Serie 202

Seco de $200 millones:

  • 5417 Serie 304

Seco de $100 millones:

  • 4409 Serie 007
  • 3374 Serie 010

Seco de $50 millones:

  • 1757 Serie 067
  • 4796 Serie 308
  • 7904 Serie 257

Seco de $10 millones:

  • 1885 Serie 217
  • 0066 Serie 126
  • 8762 Serie 044
  • 0788 Serie 142
  • 0917 Serie 241
  • 2195 Serie 191
  • 8500 Serie 217
  • 5962 Serie 096
  • 0058 Serie 021
  • 2937 Serie 094
  • 5816 Serie 175
  • 2819 Serie 109
  • 9457 Serie 241
  • 6543 Serie 248
  • 3617 Serie 042
  • 8219 Serie 269
  • 2607 Serie 087
  • 4007 Serie 259
  • 8524 Serie 211
  • 4446 Serie 212
  • 2744 Serie 258
  • 7345 Serie 201
  • 1545 Serie 097
  • 7792 Serie 176
  • 5755 Serie 115
  • 2255 Serie 300
  • 3270 Serie 287

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

  • Todos los sábados.
  • A las 23:00 horas.
Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Cauca?

Los premios de la Lotería del Cauca están sujetos principalmente a los siguientes impuestos y retenciones:

  • Se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del premio. Este impuesto recae sobre la ganancia ocasional que representa el premio y se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Esta retención aplica tanto para el premio mayor como para premios secundarios o aproximaciones superiores a $2.036.000 pesos.
  • Además, el ganador debe considerar que podría enfrentar otros cargos administrativos o notariales relacionados con el cobro del premio.
  • En el caso de tener deudas fiscales con el Gobierno, estas pueden ser descontadas del monto del premio antes de la entrega.

Es importante reiterar que el impuesto principal que se aplica al premio de la Lotería del Cauca es una retención del 20% sobre la ganancia ocasional, que reduce el monto neto que recibe el ganador. Este descuento es obligatorio y gestionado por la entidad que paga el premio para cumplir con las normativas fiscales colombianas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 8 mil millones de pesos.
  • Un premio de 300 millones de pesos.
  • Un premio de 200 millones de pesos.
  • Dos premios de 100 millones de pesos.
  • Tres premios de 50 millones de pesos.
  • 29 premios de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

