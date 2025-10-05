Policía de Antioquia refuerza seguridad tras ataques armados en Buriticá y Guadalupe

Puestos de control y patrullajes mixtos entre Policía y Ejército buscan garantizar la tranquilidad de la población civil en el norte y nordeste de Antioquia - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía de Antioquia confirmó que mantiene la alerta máxima ante la intensificación de ataques armados perpetrados por grupos ilegales en el departamento.

Luego de que se registraron dos acciones violentas en los municipios de Buriticá y Guadalupe, que dejaron a un uniformado herido y generaron un despliegue de seguridad de las autoridades.

Según información de Caracol Radio, estos hechos activaron respuestas de emergencia y apoyo militar en la región, intensificados en la jornada del 5 de octubre de 2025.

Los ataques contra los policías

Tras la muerte de los cabecillas alias Guillermino y “Román” en Campamento, los ataques contra la fuerza pública en el norte y nordeste de Antioquia se han intensificado, con el frente 36 como principal señalado.

Las autoridades consideran que la acción armada sería una retaliación por los operativos recientes de la fuerza pública contra este grupo ilegal. Aunque en la región también operan el Clan del Golfo y el ELN, los reportes oficiales apuntan a las disidencias del frente 36, bajo el mando de alias Calarcá y alias Primo Gay en Antioquia, como responsables del ataque.

El primero ocurrió en Buriticá, occidente de Antioquia, donde un grupo de policías fue emboscado con ráfagas de fusil cuando regresaba de un operativo en la vereda Los Asientos, Mina La Estrella.

El procedimiento, desarrollado con apoyo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), buscaba la recuperación de un lote ocupado de forma irregular. Durante el retorno, los uniformados recibieron disparos desde una zona montañosa, resultado de lo cual uno de los policías fue impactado en el rostro.

El herido fue trasladado al Hospital de Santa Fe de Antioquia y luego remitido a una clínica en Medellín, donde permanece en cuidados intensivos, según confirmó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia.

Militares del Ejército Nacional mantienen presencia en los límites entre Anorí y Guadalupe, área donde operan disidencias de las Farc y el Clan del Golfo - crédito Colprensa

“Durante un procedimiento de recuperación de un lote, para restablecer los derechos a sus nuevos ocupantes, una patrulla fue atacada por ráfagas de fusil. Un disparo impactó en la cara a uno de nuestros compañeros, quien fue trasladado y se encuentra evolucionando satisfactoriamente”, detalló el coronel Rico Guzmán.

El sector donde ocurrió el ataque cuenta con presencia de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

De forma paralela, en Guadalupe, norte del departamento, el Puesto de Policía de Porce 3 fue blanco de hostigamiento con artefactos explosivos tipo tatuco y disparos de fusil, situación que obligó a activar el plan de defensa y solicitar apoyo del Ejército Nacional.

Violencia armada en Anorí, Antioquia, contra soldados y fuerza pública - crédito @AndresJRendonC/X

El comandante Rico Guzmán informó, citado por el medio, que “la unidad policial es atacada con lanzamiento de artefactos explosivos y ráfagas de fusil. No hay daños materiales ni lesionados”. En esta zona operan estructuras armadas ilegales como el Gaor 36, el Clan del Golfo y el ELN.

Las autoridades reforzaron la presencia policial y militar en ambas localidades—Buriticá y Guadalupe—con el objetivo de contener posibles nuevos ataques y avanzar en las investigaciones para identificar a los responsables. El comando departamental reiteró que continuará el despliegue de operativos y la coordinación interinstitucional con el fin de garantizar la seguridad en el norte y el occidente de Antioquia.

La Policía Nacional confirmó su compromiso de protección a la vida y seguridad de sus uniformados, junto a la implementación de planes de reacción inmediata en las zonas con presencia de estructuras criminales que han protagonizado recientes ataques contra la fuerza pública.

La fuerza pública sigue bajo ataque

Dos semanas atrás a estos hechos se presentó también un ataque armado en el municipio de Fundación, Magdalena, dejó como resultado un policía muerto y otro gravemente herido mientras realizaban labores de registro e identificación de personas.

La Gobernación del Magdalena anunció una recompensa de $10 millones de pesos para quien aporte información que permita capturar a los responsables del asesinato del patrullero. Durante el enfrentamiento, uno de los agresores fue neutralizado. Este individuo había sido detenido en julio por delitos vinculados al tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como por tráfico de estupefacientes. La víctima mortal fue identificada como Iván Ramírez Olarte, de 21 años, adscrito al Departamento de Policía Magdalena.