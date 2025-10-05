Fuerte choque en Engativá entre dos carros particulares: esto se sabe

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó graves daños materiales y afectación total de la calzada - crédito @BogotaTransito/X

El tráfico en el noroccidente de Bogotá se vio completamente interrumpido la mañana del domingo tras un accidente que involucró a dos vehículos particulares y dejó graves daños materiales.

El fuerte impacto de dos vehículos particulares provocó el cierre total de la avenida Mutis con avenida Rojas, en la localidad de Engativá, según reportó la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la mañana del domingo.

El accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 7:25 a. m., dejó notables daños materiales tras la colisión entre un Spark gris y una Mercedes Benz clase B blanca.

La magnitud del siniestro obligó a la intervención inmediata de la Unidad de Bomberos Bogotá y Tránsito Bogotá, quienes acudieron al lugar para gestionar la emergencia y restablecer la circulación.

El choque, ocurrido a las 7:25 a. m., involucró a un Spark gris y una Mercedes Benz clase B blanca - crédito @PasaenBogota/X

La Secretaría de Movilidad de Bogotá comunicó que la colisión provocó una afectación total de la calzada, lo que generó importantes complicaciones para los conductores que transitaban por la zona. “Se presenta siniestro vial en la localidad de Engativá, entre dos automóviles en la Avenida Mutis con Avenida Rojas, sentido occidente-oriente. Se genera afectación total de la calzada”, informó en sus canales oficiales.

Las imágenes difundidas en redes sociales ofrecen una visión clara de la magnitud del choque: el auto compacto sufrió daños significativos en la parte trasera, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la parte delantera, lo que evidencia la fuerza del impacto.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las causas exactas del accidente ni sobre el estado de los posibles lesionados, por lo que las autoridades mantienen restringida la circulación mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Siniestro vial en el norte de Bogotá

Un confuso episodio, marcado por el intento de fuga del presunto responsable, rodeó la noche del miércoles 1 de octubre en el norte de Bogotá, tras un violento choque que dejó a una mujer gravemente herida.

Un grave accidente de tránsito se registró en la calle 191 con autopista Norte - crédito Colprensa

De acuerdo con relatos recogidos por CityTV, familiares de la víctima aseguraron que, tras la colisión ocurrida cerca de las 10:30 p. m. en la intersección de la calle 191 con autopista Norte, el conductor implicado “intentó escapar”, siendo alcanzado y retenido por testigos y allegados.

Según describió Susan Rodríguez, familiar de la mujer afectada, “venía manejando de una manera extraña y de repente la chocó. El golpe fue tan duro que el carro de mi cuñada quedó en la parte del caño y el del conductor que la estrelló terminó en el andén, mirando hacia el costado opuesto”, detalló Rodríguez al medio regional CityTV.

Añadió que el hombre trató de huir tras el accidente: “El tipo se vuela, pero entre varios testigos y mi esposo alcanzaron a corretearlo. Lo cogieron, lo arrestaron acá y lo arrastraron nuevamente hasta el sitio del accidente. Se podía percibir muy fuerte el olor a alcohol. Después empezó a decir que él no estaba manejando el carro, que era un ladrón y que supuestamente se había robado un celular. Eso es mentira, todos vimos lo que pasó”, puntualizó Rodríguez en sus declaraciones.

Testigos afirman que el hombre que causó el choque intentó escapar del lugar y que presentaba aliento alcohólico - crédito Captura video City TV

Mientras tanto, otras personas que transitaban por la zona descendieron de sus vehículos para atender a la víctima, atrapada en el interior de su automóvil. Minutos después del impacto, equipos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y varias ambulancias intervinieron para liberar a la mujer, que presentó múltiples traumas y fue trasladada a un centro asistencial.

La Policía de Tránsito intervino para cerrar dos carriles de la autopista mientras se retiraban los vehículos, que terminaron en la cuneta tras el impacto. Las autoridades adelantan una investigación para establecer si el acusado conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, además de determinar el nivel exacto de responsabilidad en el siniestro. El conductor fue detenido en el lugar y permanece a disposición de las autoridades,