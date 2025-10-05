Colombia

Exfiscal Francisco Barbosa renunció a su precandidatura presidencial para 2026: “Nunca se resolvieron los problemas de seguridad”

El exfiscal general se apartó de la contienda por falta de garantías y llamó a los precandidatos a superar intereses personales buscando la convergencia opositora

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Francisco Barbosa, exfiscal general de
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, anunció que renunció a su precandidatura presidencial.

En entrevista con El Tiempo, Barbosa explicó que tomó esta decisión ante las dificultades persistentes para garantizar su seguridad, así como la necesidad de lograr consensos entre los sectores políticos que aspiran a enfrentar el proyecto del actual gobierno en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nunca se resolvieron los problemas de seguridad personal que yo había planteado al gobierno, la UNP y la Fiscalía luego del asesinato de Miguel Uribe. Ese caso cambió la dinámica electoral. Yo no inicié campaña política porque en Colombia la violencia se había instalado”, indicó Barbosa.

El senador Miguel Uribe fue
El senador Miguel Uribe fue asesinado en Bogotá durante un evento político - crédito Colprensa

Detalló que, debido a la función que ejerció en el aparato judicial y a su historial de lucha contra el narcotráfico, las amenazas en su contra sobrepasaron las que enfrentaban otros precandidatos.

En la entrevista, precisó que su esquema de protección se redujo y no consideró viable moverse en el territorio nacional.

“Me disminuyeron a lo mínimo la seguridad que tengo como exfiscal general. No hay medida de protección frente a los desplazamientos y eso me llevó a esta decisión”, declaró Barbosa a El Tiempo.

Francisco Barbosa sugirió además que esta situación pudo entenderse como “una especie de desestimulo, sobre todo cuando estamos ante una democracia fracturada por la violencia y las balas”.

El exfiscal advirtió sobre el contexto adverso que afrontaban algunos aspirantes. “Hay algunos candidatos que no tienen problemas de seguridad en la medida de que no han tenido antecedentes de lucha contra la criminalidad, como el caso que yo tuve y que no tuvieron un antecedente tan virulento como mi enfrentamiento con el Presidente”, relató.

A la par de los temas de seguridad, Barbosa subrayó la relevancia de evitar la dispersión política al interior de la derecha y la centroderecha.

“Lo coherente es tratar de evitar la dispersión de apoyos y mandar un mensaje de unidad alrededor de un proyecto coherente que permita sacar a Colombia de lo que ha venido ocurriendo y planteando en el gobierno Petro en los últimos años”, expresó a El Tiempo.

Francisco Barbos subrayó la relevancia
Francisco Barbos subrayó la relevancia de evitar la dispersión política al interior de la derecha y la centroderecha - crédito Lina Gasca/Colprensa

Al referirse a su labor luego de retirarse de la carrera, indicó que participaría desde los medios de comunicación, espacios de opinión, así como en sus actividades académicas y profesionales.

“La política y la vida pública siempre es transitoria. Me sumaré y apoyaré en el proceso de liderazgo que se presente contra el actual régimen petrista”, agregó en la conversación con El Tiempo.

Barbosa dirigió un mensaje crítico a los demás precandidatos sobre el realismo de sus aspiraciones.

“Es tiempo de que algunos candidatos entiendan que ni las ganas ni el ego son suficientes para ganar una elección presidencial. Se requiere un principio de realidad. Se necesitan cuatro P para ganar una elección: protección, que no existe en mi caso; partidos, que muchos no se han puesto de acuerdo; programas, que muchos está haciendo; y plata”, expuso.

Consultado sobre posibles respaldos, elogió la candidatura de Carlos Felipe Córdoba, aunque aclaró no haber sellado ninguna adhesión específica.

“Ojalá el país pueda observar personajes serios como él y no los fantoches que se han venido destacando en las redes”, añadió.

Barbosa se refirió a la polarización que marcaba el proceso electoral y consideró que el avance de consultas internas paralelas en la derecha y la izquierda podría agravar la fragmentación política si los liderazgos no lograban consolidar coaliciones antes de la primera vuelta.

Francisco Barbosa elogió la candidatura
Francisco Barbosa elogió la candidatura de Carlos Felipe Córdoba, aunque aclaró no haber sellado ninguna adhesión específica - crédito @Asobancaria/X

Sobre la posibilidad de un crecimiento del centro político, señaló que el espacio permanecía disponible para quienes lograran representar a los ciudadanos que no se sentían comprendidos ni por el petrismo ni por el uribismo. “En el fondo hay una cantidad de ciudadanía que está en la mitad”, indicó Francisco Barbosa a El Tiempo.

Concluyó que la reconsideración de su aspiración dependería únicamente del restablecimiento de garantías de seguridad: “Repito, sin seguridad, no se puede hacer campaña y no puede existir una democracia plena”.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaRenuncia Francisco BarbosaExfiscal Francisco BarbosaRenuncia exfiscalPrecandidatos presidencialesElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: así fue el gol del defensor colombiano con el Crystal Palace

Por segundo partido consecutivo, el futbolista de la selección Colombia celebró y se ganó la ovación de la afición del equipo londinense

Daniel Muñoz marcó su primer

Juan Manuel Santos lanzó sablazo a Gustavo Petro y su proceso de negociación con grupos armados: “La paz total ha sido un fracaso”

El Nobel de Paz advirtió sobre el riesgo de ingobernabilidad si los extremos políticos se imponen en el país y llamó a buscar consensos para preservar la estabilidad

Juan Manuel Santos lanzó sablazo

Autoridades condenan asesinato contra paciente dentro de una ambulancia en el sur del Cauca

Un hombre fue ultimado durante su traslado en el vehículo de emergencia hacia Popayán, hecho que ha generado rechazo institucional y social

Autoridades condenan asesinato contra paciente

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

El colombiano en su primera temporada en Moto2 está en el puesto 11 de la clasificación general con 97 puntos, lejos de la lucha por el campeonato

Así fue la fea caída

Creadora de contenido responde con canción a comentario sobre la gastronomía colombiana “¡Que asco el queso con chocolate!”

Allí varios usuarios iniciaron una defensa inquebrantable por este platillo típico que despierta amor y odio

Creadora de contenido responde con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

El Mindo y su salto

El Mindo y su salto de trabajar en un banco, interpretar personajes en Internet, a crear el Minfull Fest: “Por mi amor al arte”

Lilo & Stitch y otras 9 producciones que cautivan a los usuarios de Disney+ Colombia

Jerau celebrará 20 años de carrera con una gira que rescata los años dorados del tropipop

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

Deportes

Daniel Muñoz marcó su primer

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: así fue el gol del defensor colombiano con el Crystal Palace

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile