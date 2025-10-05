Exfiscal Francisco Barbosa renunció a su precandidatura presidencial para 2026: “Nunca se resolvieron los problemas de seguridad”

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, anunció que renunció a su precandidatura presidencial.

En entrevista con El Tiempo, Barbosa explicó que tomó esta decisión ante las dificultades persistentes para garantizar su seguridad, así como la necesidad de lograr consensos entre los sectores políticos que aspiran a enfrentar el proyecto del actual gobierno en Colombia.

“Nunca se resolvieron los problemas de seguridad personal que yo había planteado al gobierno, la UNP y la Fiscalía luego del asesinato de Miguel Uribe. Ese caso cambió la dinámica electoral. Yo no inicié campaña política porque en Colombia la violencia se había instalado”, indicó Barbosa.

El senador Miguel Uribe fue asesinado en Bogotá durante un evento político - crédito Colprensa

Detalló que, debido a la función que ejerció en el aparato judicial y a su historial de lucha contra el narcotráfico, las amenazas en su contra sobrepasaron las que enfrentaban otros precandidatos.

En la entrevista, precisó que su esquema de protección se redujo y no consideró viable moverse en el territorio nacional.

“Me disminuyeron a lo mínimo la seguridad que tengo como exfiscal general. No hay medida de protección frente a los desplazamientos y eso me llevó a esta decisión”, declaró Barbosa a El Tiempo.

Francisco Barbosa sugirió además que esta situación pudo entenderse como “una especie de desestimulo, sobre todo cuando estamos ante una democracia fracturada por la violencia y las balas”.

El exfiscal advirtió sobre el contexto adverso que afrontaban algunos aspirantes. “Hay algunos candidatos que no tienen problemas de seguridad en la medida de que no han tenido antecedentes de lucha contra la criminalidad, como el caso que yo tuve y que no tuvieron un antecedente tan virulento como mi enfrentamiento con el Presidente”, relató.

A la par de los temas de seguridad, Barbosa subrayó la relevancia de evitar la dispersión política al interior de la derecha y la centroderecha.

“Lo coherente es tratar de evitar la dispersión de apoyos y mandar un mensaje de unidad alrededor de un proyecto coherente que permita sacar a Colombia de lo que ha venido ocurriendo y planteando en el gobierno Petro en los últimos años”, expresó a El Tiempo.

Francisco Barbos subrayó la relevancia de evitar la dispersión política al interior de la derecha y la centroderecha - crédito Lina Gasca/Colprensa

Al referirse a su labor luego de retirarse de la carrera, indicó que participaría desde los medios de comunicación, espacios de opinión, así como en sus actividades académicas y profesionales.

“La política y la vida pública siempre es transitoria. Me sumaré y apoyaré en el proceso de liderazgo que se presente contra el actual régimen petrista”, agregó en la conversación con El Tiempo.

Barbosa dirigió un mensaje crítico a los demás precandidatos sobre el realismo de sus aspiraciones.

“Es tiempo de que algunos candidatos entiendan que ni las ganas ni el ego son suficientes para ganar una elección presidencial. Se requiere un principio de realidad. Se necesitan cuatro P para ganar una elección: protección, que no existe en mi caso; partidos, que muchos no se han puesto de acuerdo; programas, que muchos está haciendo; y plata”, expuso.

Consultado sobre posibles respaldos, elogió la candidatura de Carlos Felipe Córdoba, aunque aclaró no haber sellado ninguna adhesión específica.

“Ojalá el país pueda observar personajes serios como él y no los fantoches que se han venido destacando en las redes”, añadió.

Barbosa se refirió a la polarización que marcaba el proceso electoral y consideró que el avance de consultas internas paralelas en la derecha y la izquierda podría agravar la fragmentación política si los liderazgos no lograban consolidar coaliciones antes de la primera vuelta.

Francisco Barbosa elogió la candidatura de Carlos Felipe Córdoba, aunque aclaró no haber sellado ninguna adhesión específica - crédito @Asobancaria/X

Sobre la posibilidad de un crecimiento del centro político, señaló que el espacio permanecía disponible para quienes lograran representar a los ciudadanos que no se sentían comprendidos ni por el petrismo ni por el uribismo. “En el fondo hay una cantidad de ciudadanía que está en la mitad”, indicó Francisco Barbosa a El Tiempo.

Concluyó que la reconsideración de su aspiración dependería únicamente del restablecimiento de garantías de seguridad: “Repito, sin seguridad, no se puede hacer campaña y no puede existir una democracia plena”.