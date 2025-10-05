El exministro Daniel Palacios criticó a los tres precandidatos del Pacto Histórico: “Los tres mosqueteros del mal”

El exministro del Interior calificó a Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda como una amenaza para la democracia, instando a derrotar sus propuestas en la consulta interna de octubre - crédito Camila Díaz/Colprensa

Los integrantes del Pacto Histórico que buscan la precandidatura presidencial han iniciado activamente la competencia por el apoyo de sus simpatizantes, con la mira puesta en la consulta interna que tendrá lugar el 26 de octubre. De este proceso saldrá quien represente al sector afín a Gustavo Petro en los comicios presidenciales de 2026.

Daniel Palacios, que también aspira a la presidencia y ejerció como exministro del Interior de Iván Duque, manifestó una fuerte crítica hacia los tres aspirantes del Pacto Histórico que participarán en la consulta interna de octubre, es decir Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. Sobre dichos candidatos, Palacios afirmó: “Los tres mosqueteros del mal”. Con esta declaración, el exfuncionario toma distancia de las propuestas del petrismo y marca una postura crítica frente a sus contendientes.

Palacios en su cuenta de X expresó su rechazo hacia los tres aspirantes del Pacto Histórico que competirán en la consulta interna de octubre. Palacios aseguró que, según su opinión, ninguno de los tres representa una alternativa positiva para el país y subrayó la necesidad de oponerse a sus propuestas.

“Los tres mosqueteros del mal para Colombia. Me preguntaron sobre la consulta del Pacto Histórico y fui claro: @QuinteroCalle, @carolinacorcho o @IvanCepedaCast, y no sé cuál de los tres es peor. Cualquiera de ellos es nocivo para Colombia y los tenemos que derrotar. #RescatemosAColombia #Colombia”, comentó el exministro del Interior del Gobierno de Iván Duque.

Daniel Palacios criticó a los tres precandidatos del Pacto Histórico - crédito @DanielPalam

Junto con su mensaje publicó un video de una entrevista concedida a Semana, en la que amplió sus críticas a los aspirantes del Pacto Histórico. En particular, recordó su posición respecto a Daniel Quintero, uno de los precandidatos, subrayando la importancia de enfrentarlo con determinación en las elecciones, sin importar cuál de los aspirantes resulte seleccionado.

En su declaración, Palacios hizo énfasis en las diferencias con Quintero, a quien calificó como una “amenaza” para la democracia y la institucionalidad del país. Se refirió a él como responsable del deterioro de Medellín y lo acusó de proponer públicamente medidas radicales como el cierre del Congreso y la modificación de la Constitución de 1991.

“¿Cuál de los tres es peor? Yo creo que sin importar cuál sea el candidato, tenemos que tener claro que a ese candidato hay que derrotarlo. Daniel Quintero es Daniel el malo. Aquí está Daniel el bueno, allá está Daniel el malo. Allá está Daniel el imputado, allá está Daniel el corrupto, allá está Daniel el que acabó a la ciudad de Medellín. Además, una persona muy grave que está diciéndole de frente a los colombianos, sin ninguna ambivalencia, que va a cerrar el Congreso de la República y que va a tumbar la Constitución del noventa y uno”, comentó Palacios en este espacio.

También dirigió críticas contundentes a Carolina Corcho, otra de las aspirantes del Pacto Histórico. Palacios responsabilizó a Corcho de las deficiencias recientes en el sistema de salud, argumentando que sus decisiones impactaron negativamente la atención médica en Colombia.

Palacios en su cuenta de X expresó su rechazo hacia los tres aspirantes del Pacto Histórico que competirán en la consulta interna de octubre - crédito @PactoCol/X

“Hombre, a la Cocho le debería dar vergüenza. Esa señora se tiró la salud de los colombianos. Cierres de hospitales, cierres de salas de urgencias, las colas interminables para los medicamentos. Es consecuencia de esa señora, de la señora Cocho”, aseveró.

Palacios finalizó sus declaraciones refiriéndose a Iván Cepeda, a quien vinculó con las extintas Farc y con las negociaciones de paz promovidas durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El exministro aseguró que Cepeda representa la continuidad de acuerdos que, a su juicio, han favorecido la impunidad, reiterando que resulta indispensable vencer a cualquiera de los tres aspirantes del Pacto Histórico.

“Iván Cepeda es el heredero de las FARC, por Dios. Iván Cepeda era el amigo íntimo de Santos y que ha hecho parte de todos estos pactos de la impunidad. Por eso, cualquiera de esos tres es no solo para Colombia y lo tenemos que derrotar”, comentó el precandidato presidencial.