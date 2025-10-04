Colombia

Petro a padre de soldado que se quitó la vida: “Si hubiera estado ahí lo abrazo y le cuento mi experiencia y hubiera podido enseñarle algunas cosas”

Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado Carlos José Mejía, le dijo al presidente que no use la muerte de su hijo para fines políticos, tras los hechos presentados en jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Petro le respondió a Luis
Petro le respondió a Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado Carlos José Mejía - crédito @luiscarlosmeji7/X | Presidencia de la República - Colombia / YouTube

La muerte del soldado profesional Carlos José Mejía en Curumaní, Cesar, provocó una profunda discusión nacional sobre la salud mental en las Fuerzas Militares y el papel del Estado en la protección de sus uniformados.

El caso adquirió una nueva dimensión luego de que Luis Carlos Mejía Acuña, padre del militar, publicara una solicitud directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiéndole que no acercara la política al duelo familiar y que no visitara su domicilio.

La respuesta del mandatario, emitida este sábado 4 de octubre a mediodía en su cuenta de X, ahondó en el debate público.

La repuesta de Petro la
La repuesta de Petro la mañana del sábado 4 de octubre de 2025 - crédito @petrogustavo/X

Petro había expresado su interpretación personal sobre el dolor que habría motivado la decisión de Mejía, citando el amor como un factor determinante.

En su publicación, el presidente escribió: “Cuando me referí al amor en el caso del joven soldado que se suicidó, no me referí al amor familiar, sino al amor hacia la mujer, es decir, el enamoramiento, que es de lo más bello que pueda sentir un ser humano”, en un intento por abordar las causas detrás del fallecimiento.

El mandatario extendió su explicación con una reflexión sobre el sentimiento amoroso, afirmando que el enamoramiento “es ni más ni menos, el sentimiento que permite la reproducción de la vida”, y que “del enamoramiento como en un fluir hacia adelante, se reproduce la humanidad”.

Para Petro, amar intensamente forma parte natural de la juventud: “Amar con todo y reproducir la vida, es la ansiedad que vibra en todo joven, hombre o mujer. Es el fundamento biológico de la especie humana”.

Luis Carlos Mejía agradeció las
Luis Carlos Mejía agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la muerte de su hijo Carlos José Mejía y confirmó los detalles del sepelio en Curumaní, Cesar - crédito red social X

“Matarse por una mujer que se pierde, mucha vida que se convierte en muerte”, dijo el jefe de Estado, que se identificó como “un amante de la vida”.

En su mensaje insistió en que, aunque el dolor acompaña al amor, el sufrimiento por una relación perdida no justifica la autolesión: “No hay que matarse por el amor, porque el amor es también un fluido y una energía, y como energía, según las leyes de la termodinámica, se transforma, fluye, pero permanece”.

La respuesta del padre del soldado a Petro: “Si hubiera estado ahí lo abrazo”

El debate se intensificó después del pronunciamiento grabado de Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado, difundido a través de un video en redes sociales.

En su declaración, Mejía fue contundente al pedir respeto por el duelo de su familia: “En nombre de su alma, les quiero pedir que no utilicen el dolor de la muerte de mi hijo para hacer política”.

presidente Petro se dirigió personalmente
presidente Petro se dirigió personalmente a Luis Carlos Mejía, padre del soldado fallecido, anunciando un nuevo debate sobre salud mental en las Fuerzas Militares y proponiendo alternativas de desarrollo para el Cesar - crédito Gustavo Petro/X

El padre también manifestó: “A usted, presidente Gustavo Petro, no tengo por qué recibirlo en mi casa porque no necesito nada de usted, no necesito nada de su gobierno. Respete nuestro dolor, y no lo quiero ver por mi casa, le agradezco que se mantenga alejado de nuestra familia y de nuestro duelo”.

La controversia se ubicó en el centro de la agenda pública tras los comentarios del mandatario sobre el motivo de la muerte del soldado y la reacción del padre frente a la posible visita presidencial.

En las horas siguientes, la discusión sobre el bienestar emocional en las Fuerzas Militares se reactivó. Gustavo Petro aseguró en X que nadie debía manipular los hechos que rodearon la muerte del soldado, y mencionó: “No cayó en combate. Quizá falló la educación, quizá falló la ilusión y el amor, pero Carlos José Mejía se suicidó, según la Fiscalía 19. Dejó una nota a su señora madre. Acompaño a su padre en su dolor y reflexión”.

Gustavo Petro publicó un mensaje
Gustavo Petro publicó un mensaje aclarando que la muerte del soldado Carlos José Mejía se trató de un suicidio y no ocurrió en combate, rechazando la manipulación política de la información - crédito Gustavo Petro/X

El mandatario recordó que desde hace meses promovió debates sobre el elevado número de suicidios en las filas militares; “en el Congreso propuse discutir el número de suicidios en las Fuerzas Armadas, que ya supera el de muertos en combate”, afirmó en declaraciones compartidas por Semana.

La historia personal del joven soldado también fue expuesta por su padre, quien relató que Mejía creció en una familia humilde, pero honesta: “Mi hijo puede que no tuviera un televisor, que no tuviera un cuarto para él solo, que no usara ropa de marca, que no tuviera zapato fino, pudo haber tenido muchas carencias, pero le puedo garantizar, presidente, que si alguna cosa no le faltó a mi hijo fue amor, porque se creó en una familia humilde, pero en una familia honesta”, sostuvo en el video.

El video que publicó el video del soldado tras los hechos que se reportaron en Curumaní, Cesar - crédito red social X

