Imagen reveló el momento exacto del ataque contra guardianes de cárcel La Modelo de Bogotá, que dejó un muerto

El reciente asesinato de dos funcionarios y varios heridos tras atentados en Bogotá y Palmira genera preocupación por la seguridad penitenciaria. Las autoridades investigan patrones y refuerzan medidas en centros carcelarios

Paula Naranjo

Paula Naranjo

El Inpec confirmó un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá, perpetrado por cuatro sujetos en motocicleta - crédito @PasaenBogota/X

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) está en alerta máxima por los recientes ataques contra sus uniformados en distintas regiones del país el viernes 3 de octubre.

El primer caso se reportó a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde criminales en moto dispararon en repetidas ocasiones contra cuatro uniformados del penal, dejando como saldo la muerte de uno de ellos. Mientras que el segundo y tercer caso se registró en Palmira, a la salida del centro penitenciario, en distintas zonas del municipio vallecaucano.

Respecto al atentado reportado inicialmente, un video de una cámara de seguridad, difundido por Noticias Caracol, mostró el momento preciso en que los cuatro guardianes fueron atacados alrededor de las 6:30 a.m., en las inmediaciones de la Cárcel La Modelo.

Estos son los dos sicarios que atacaron a bala a cuatro funcionarios del Inpec a la salida de la cárcel La Modelo de Bogotá - crédito Redes sociales/X

En las imágenes se observa a dos hombres armados que se aproximan a la entrada del penal a bordo de una motocicleta, uno vistiendo chaqueta azul oscura y el otro una prenda blanca con azul, instantes antes de que abran fuego contra los funcionarios al finalizar su turno.

El registro captó además la llegada de una segunda motocicleta, en la que viajaban otros dos sujetos, sumando un total de cuatro sospechosos implicados en el atentado. La secuencia quedó registrada exactamente sobre la carrera 56 y se ha convertido en evidencia clave en la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo que ya analiza el material probatorio.

El ataque, que fue perpetrado en el momento en que los guardianes realizaban el relevo, provocó la muerte del dragoneante Miguel Muñoz Llano, de 26 años, mientras que sus compañeros resultaron heridos y permanecen bajo atención hospitalaria.

Miguel Muñoz Llano fue el dragoneante asesinado en el atentado sicarial en la cárcel Modelo de Bogotá - crédito Inpec

Sobre el proceder de los agresores, Daniel Gutiérrez, director del Inpec, declaró al mencionado medio de comunicación que el uso de motocicletas y la escogencia de los horarios de relevo frente al establecimiento carcelario corresponden a un patrón que se viene repitiendo en incidentes similares.

En respuesta a lo ocurrido, la entidad afirmó en sus redes sociales: “Nadie merece ser atacado por el uniforme que porta ni por la labor que cumple al servicio del país. La violencia nunca será el camino. La vida y la justicia deben prevalecer”.

Inpec levantó restricción de visitas en cárceles de Bogotá y Valle tras ataque a funcionarios

El Inpec revirtió la medida que restringía el acceso de familiares y amigos a los centros de reclusión en Bogotá y el Valle del Cauca, permitiendo que las visitas programadas para el domingo 5 de octubre se realicen con normalidad.

La decisión, revisada el sábado 4 de octubre, se anunció tras las críticas de familiares de internos que expresaron su inconformidad ante la suspensión temporal, la cual había sido justificada por el Inpec debido a recientes ataques contra funcionarios en los alrededores de la cárcel La Modelo en Bogotá y en el municipio de Palmira.

El Inpec revierte la restricción de visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca tras críticas de familiares - crédito Inpec

El coronel Daniel Gutiérrez explicó que la entidad ajustó la determinación para evitar afectar a los familiares que habían programado sus visitas con anticipación. No obstante, indicó que se incrementarán los controles y los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios de ambas regiones, tras los hechos violentos reportados en los últimos días.

De acuerdo con la nueva directriz, los establecimientos penitenciarios retomarán el flujo habitual de visitantes siguiendo los protocolos de control y verificación establecidos por la entidad. El Inpec señaló que continuará evaluando la situación en Bogotá y Valle del Cauca para mantener el orden interno y proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.

En una rueda de prensa posterior, Gutiérrez confirmó que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan un operativo conjunto para ubicar a los responsables del ataque armado en el que varios funcionarios del Inpec resultaron afectados. Según las investigaciones preliminares, cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas abrieron fuego repetidas veces contra los dragoneantes al finalizar su turno.

Las víctimas del atentado son Jefferson Vásquez Páez, Carlos Martínez Navarrete y Miguel Muñoz Llano, que falleció debido a la gravedad de las heridas. La identidad del cuarto funcionario lesionado no ha sido confirmada.

