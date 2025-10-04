Colombia

Fortaleza vuelve a romper las redes con su particular sentido del humor: “Cuando vean un bus con el logo de forta, déjennos pasar que tenemos un partido”

El club documentó con cierta dosis de humor el trancón que demoró su llegada a Villavicencio para el partido de Liga BetPlay ante Llaneros

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Los jugadores de Fortaleza vieron
Los jugadores de Fortaleza vieron demorada su llegada a Villavicencio para su juego ante Llaneros por problemas en la Vía al Llano - crédito Cristian Bayona Colprensa y @FortalezaCEIF/X

El equipo de Fortaleza vivió una jornada de inconvenientes logísticos en su trayecto desde Bogotá hacia Villavicencio, donde está programado su enfrentamiento contra Llaneros FC la tarde de este sábado 4 de octubre de 2025.

El encuentro, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay, es fundamental para ambos clubes. Para el conjunto bogotano dirigido por Sebastián Oliveros una victoria les permitiría igualar la marca del actual líder, el Atlético Bucaramanga, y dejar prácticamente asegurada su clasificación a los cuadrangulares.

Por su parte, Llaneros busca alimentar las esperanzas de ingresar a los ocho clasificados, ubicados a tan solo dos puntos de Santa Fe, Deportivo Cali y Deportes Tolima.

Sin embargo, el trayecto de Fortaleza enfrentó imprevistos debido a demoras en la Vía al Llano, caracterizada por sus reiterados deslizamientos y derrumbes que dificultan la movilidad.

A través de diversas publicaciones en sus redes sociales, la institución deportiva informó y documentó los incidentes experimentados por el plantel durante el desplazamiento. En un primer momento, hicieron un llamado público dirigido a los usuarios de la vía entre Bogotá y Villavicencio para facilitar el paso del bus oficial en el que viaja el equipo.

“Las personas que vayan en la vía Bogotá - Villavicencio cuando vean un bus con el logo de forta déjennos pasar que tenemos un partido a las 6 pm porfaa”, solicitó la cuenta oficial de Fortaleza en X.

Fortaleza documentó los problemas que
Fortaleza documentó los problemas que atravesaron en la Vía al Llano, antes de llegar a su partido ante Llaneros en Villavicencio - crédito @FortalezaCEIF/X

La publicación también destacó que algunos vehículos (y en particular “un pichirilo rojo”) permanecían bloqueando el avance, lo que podía poner en riesgo la puntualidad para la programación del encuentro.

Fortaleza documentó los problemas que
Fortaleza documentó los problemas que atravesaron en la Vía al Llano, antes de llegar a su partido ante Llaneros en Villavicencio - crédito @FortalezaCEIF/X

Para documental la situación, Fortaleza subió un corto reel en el que se vio a los jugadores y cuerpo técnico fuera del bus, realizando ejercicios de calentamiento, mientras la vía permanecía completamente detenida. “No sabemos si vamos a lograr llegar al partido en Villavicencio, hay una cola de carros adelante y la de atrás se nos borró de esperar. Eso si con un balón y técnica uno no se aburre nunca.“, escribió la cuenta oficial, medio en broma medio en serio.

El plantel aprovechó el atasco para hacer juegos con el balón en plena carretera - crédito @FortalezaCEIF/X

Pese a la dificultad, la cuenta documentó que continuaban su camino hacia Villavicencio. El club hizo alusión a la ironía del trayecto: “Con razón será que andan en caballo”, refiriéndose al símbolo local de Llaneros y a la tradicional movilidad de la zona llanera.

Finalmente, en otro mensaje dirigido a la afición, el club notificó la llegada del bus que transportaba al plantel a las inmediaciones del estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio. El mensaje incluyó una referencia en tono humorístico al tiempo que estuvieron: “Hubiera rendido más si nos hubiéramos venido en uno de estos”, acompañado por la fotografía de un adulto en un pequeño vehículo de juguete sobre una autopista.

Fortaleza documentó los problemas que
Fortaleza documentó los problemas que atravesaron en la Vía al Llano, antes de llegar a su partido ante Llaneros en Villavicencio - crédito @FortalezaCEIF/X

En la previa del partido, el club también publicó la nómina de convocados y la alineación completa para el compromiso, reiterando la expectativa de cumplir con el horario a pesar de los retrasos. El mensaje generó una alta interacción entre aficionados y público general, superando las 30.000 impresiones en algunas de las publicaciones.

El clbu finalmente pudo llegar
El clbu finalmente pudo llegar sin mayores problemas al estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio - crédito @FortalezaCEIF/X

La fecha 14 inició con la victoria del Deportivo Cali 1-0 sobre el Pereira el viernes y aseguró su permanencia en primera división por un año más. Durante la jornada del sábado, Envigado perdió como local ante Bucaramanga por 2-1 y se convirtió en el primer equipo descendido del año. A esta hora, Águilas Doradas visita a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

El domingo 5 de octubre jugarán Deportivo Pasto y Alianza FC, Junior ante Tolima, y Boyacá Chicó ante Atlético Nacional. El lunes 6 será el turno de La Equidad que recibirá a Once Caldas y el martes 7 se cierra la fecha con el juego entre Millonarios y América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá.

