Colombia

Bre-B ya tiene 70 millones de llaves activas y fecha de lanzamiento: así funcionará el nuevo sistema de pagos

Con una infraestructura que conecta bancos, cooperativas y entidades financieras, Bre-B inicia con la promesa de revolucionar los pagos digitales en Colombia

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

Guardar
El Banco de la República
El Banco de la República confirma el inicio de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos de bajo valor, para la próxima semana

Aunque el Banco de la República había movido el calendario para la entrada en marcha de Bre-B, ya existe certeza sobre cuándo los colombianos podrán comenzar a usarlo. El anuncio lo hizo el gerente del emisor, Leonardo Villar, en el marco del Congreso de Confecámaras, un escenario que le sirvió para despejar dudas y confirmar que el sistema de pagos inmediatos de bajo valor está listo para arrancar.

Villar no dejó lugar a interpretaciones: “La semana entrante entra masivamente en funcionamiento Bre-B, en el sentido de que todos podremos empezar a hacer transacciones”. Con esas palabras, el gerente dejó en claro que el proyecto pasó de la fase de preparación a la de uso real, abriendo la puerta a que personas y empresas comiencen a probar en la práctica un mecanismo que busca transformar la forma en la que se realizan pagos en el país.

Más de 32 millones de
Más de 32 millones de personas y 70 millones de llaves digitales ya están registradas en Bre-B antes de su lanzamiento oficial

Durante su intervención, el directivo repasó los avances que se alcanza en los meses previos a la entrada en operación. Recordó que, en este tiempo, se habilitó un proceso masivo de vinculación de usuarios y asignación de llaves digitales, que se convirtieron en el punto de partida para el funcionamiento de la plataforma.

“Durante los últimos meses se han podido hacer las vinculaciones, atraer las llaves; eso ha llevado a unos resultados realmente impresionantes”, afirmó.

Las cifras lo respaldan. Según el balance presentado por el gerente del Banco de la República, “más de 32 millones de personas, entre naturales y jurídicas, han obtenido y registrado su llave en el sistema financiero”. La magnitud del dato refleja la acogida que tiene Bre-B incluso antes de su lanzamiento oficial, lo que evidencia un nivel de preparación poco usual en proyectos tecnológicos de esta escala.

Pero no se trata solo de individuos. Villar agregó que ya existen “70 millones de llaves registradas y eso ha sido el resultado de una colaboración entre el banco y todas las instituciones que están en el sector financiero, incluyendo las cooperativas”.

Detrás de esa cifra está la participación de entidades grandes, medianas y pequeñas, que han aportado su infraestructura para interconectar a millones de usuarios en el país.

Bre-B interconectará a 200 entidades
Bre-B interconectará a 200 entidades financieras, incluyendo bancos y cooperativas, para facilitar pagos rápidos en Colombia

En ese mismo punto, el gerente del emisor fue enfático en subrayar que, “tenemos 200 entidades participantes en el proceso y todas van a quedar interconectadas”. Con ello, quiso resaltar que el alcance de Bre-B no se limita a bancos tradicionales, sino que cubre a cooperativas y otras organizaciones financieras, lo cual garantiza que la herramienta no será exclusiva, sino transversal a todo el sistema.

La narrativa de Villar también incluyó un mensaje sobre el origen colaborativo de la iniciativa. La recepción que tiene Bre-B es “respuesta de la sociedad a un trabajo que es conjunto, en donde el gobierno no hubiera podido hacer eso, el Banco de la República no hubiera podido hacerlo si se lanza a hacerlo solo”, explicó, insistiendo en que el éxito del proyecto no sería posible sin la suma de esfuerzos del sector privado y el público.

Ese trabajo mancomunado explica por qué, pese a los ajustes en el cronograma, el sistema llega al punto de arranque con una base sólida. De hecho, la existencia de millones de usuarios ya vinculados permite que la plataforma comience con un volumen considerable de operaciones desde el primer día, evitando el rezago que suelen tener otros lanzamientos tecnológicos.

El éxito de Bre-B se
El éxito de Bre-B se debe a la colaboración entre el sector público y privado, según el gerente Leonardo Villar

Más allá de lo técnico, Bre-B representa un paso en la modernización de los servicios financieros del país. Su diseño apunta a agilizar las transferencias de bajo monto, con la promesa de que los pagos se hagan de inmediato y sin las barreras de tiempo y costo que todavía persisten en muchos trámites bancarios.

La expectativa, tanto en el Banco de la República como en el sector financiero, es que este sistema se convierta en un hábito cotidiano para millones de colombianos.

