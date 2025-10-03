Procuraduría llamó a juicio a dos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera: un coronel y un mayor que tendrían nexos con alias papá Pitufo

La Procuraduría lleva a juicio a dos altos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera por presuntos nexos con el 'zar del contrabando'- crédito Colprensa/Sergio Acero

La Procuraduría tomó la decisión de llevar a juicio a dos altos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera por sus presuntos vínculos con Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo” y señalado como el “zar del contrabando”.

Según el comunicado oficial, “la Procuraduría formuló pliego de cargos contra dos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional, por posibles nexos con el señor Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’”.

La medida afecta directamente al coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y al mayor Peter Steven Nocua Henao, que, de acuerdo con la investigación, habrían mantenido contacto con Marín.

El Ministerio Público explicó que la decisión se tomó “luego que la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública escuchara testimonios y analizara comunicaciones, mensajes enviados por plataformas de comunicación y publicaciones de prensa”.

Coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y mayor Peter Steven Nocua Henao, señalados por supuestos vínculos con Diego Marín, alias 'Papá Pitufo' - crédito redes sociales

El expediente disciplinario detalla que “durante los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2023 los dos oficiales de la Policía pudieron recibir dinero y otros elementos y bienes con ocasión a los nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera de Pereira y Cartagena luego de la reunión realizada con el señor Diego Marín Buitrago alias ‘papá pitufo’ conocido como el ‘zar del contrabando’”.

En el caso del mayor Peter Steven Nocua Henao, la Procuraduría determinó “formular un único cargo al Mayor Peter Steven Nocua Henao en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Cartagena para los meses de septiembre y octubre de 2023, por la posible comisión de la falta gravísima de cohecho propio”.

Además, se dispuso “la suspensión preventiva provisional del Mayor Nocua por el término de tres meses sin remuneración alguna”.

Los oficiales habrían recibido dinero y bienes tras reuniones con Diego Marín, según el expediente disciplinario - crédito Colprensa/Captura de Pantalla

Respecto al teniente coronel (R) Abdón Enrique Melo Ramírez, la autoridad disciplinaria señaló que la acusación corresponde a “su condición de jefe de la División de Control Operativo de Pereira para el mes de septiembre de 2023, por la posible comisión de la falta gravísima de cohecho impropio, conducta atribuida posiblemente a título de dolo, que regula el comportamiento disciplinario policial y establece que las conductas descritas en la ley penal como delito a título de dolo serán consideradas faltas gravísimas”.

La Procuraduría enfatizó que “esta decisión disciplinaria será de inmediato cumplimiento y contra la presente providencia no proceden recursos”.

Suspenden audiencia contra hijo de Diego Marín Buitrago “papá Pitufo” en Cartagena

La audiencia contra Juan Diego Marín Franco, hijo de papá Pitufo fue suspendida y declarada reservada por decisión judicial en Bolívar - crédito Redes sociales

La audiencia judicial contra Juan Diego Marín Franco, hijo del conocido “zar del contrabando” Diego Marín Buitrago, apodado Papá Pitufo, fue suspendida y declarada como “reservada” por decisión del juez a cargo del caso, según informó el despacho judicial de Bolívar.

La medida se adoptó tras una solicitud expresa de la defensa de la víctima, lo que llevó a la autoridad a posponer la diligencia que estaba prevista para esta semana. “La audiencia fue pospuesta”, confirmó el juez, que además dispuso que la nueva fecha se fijara para la segunda semana de octubre.

La decisión de declarar el proceso bajo reserva implica que “la audiencia se desarrollará bajo estricta reserva”, según determinó el juez, lo que significa la “restricción total del acceso de la prensa y del público a la sala, garantizando la confidencialidad del material y la protección de las personas implicadas”. Esta medida busca salvaguardar la integridad de los involucrados y la privacidad de la información judicial.

El caso que involucra a Marín Franco se originó tras un episodio de violencia intrafamiliar que sacudió a Cartagena. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, “a las 2:00 de la madrugada del martes, 23 de septiembre, en el sector de Manzanillo, Juan Diego Marín Franco, hijo del llamado zar del contrabando en Colombia, ‘Papá Pitufo’, atacó con arma cortopunzante a su esposa”. Como resultado de la agresión, “ambos resultaron heridos”.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Serena del Mar, donde permanece bajo atención médica. Tras la intervención policial y la verificación de los hechos, “Marín Franco quedó bajo custodia de las autoridades y fue llevado a la URI de Canapote, donde permanece mientras avanza el proceso de judicialización”.

El incidente también afectó a la hija menor de la pareja, que “quedó bajo custodia del Icbf”. Se espera que en las próximas horas, Marín Franco sea presentado ante un juez de control de garantías en audiencias preliminares.