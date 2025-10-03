Colombia

Procuraduría llamó a juicio a dos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera: un coronel y un mayor que tendrían nexos con alias papá Pitufo

Dos altos mandos de la Polfa enfrentan proceso disciplinario, señalados de recibir beneficios y mantener contacto con Diego Marín, figura clave en redes de contrabando, según investigación oficial

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La Procuraduría lleva a juicio
La Procuraduría lleva a juicio a dos altos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera por presuntos nexos con el 'zar del contrabando'- crédito Colprensa/Sergio Acero

La Procuraduría tomó la decisión de llevar a juicio a dos altos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera por sus presuntos vínculos con Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo” y señalado como el “zar del contrabando”.

Según el comunicado oficial, “la Procuraduría formuló pliego de cargos contra dos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional, por posibles nexos con el señor Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida afecta directamente al coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y al mayor Peter Steven Nocua Henao, que, de acuerdo con la investigación, habrían mantenido contacto con Marín.

El Ministerio Público explicó que la decisión se tomó “luego que la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública escuchara testimonios y analizara comunicaciones, mensajes enviados por plataformas de comunicación y publicaciones de prensa”.

Coronel en retiro Abdón Enrique
Coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y mayor Peter Steven Nocua Henao, señalados por supuestos vínculos con Diego Marín, alias 'Papá Pitufo' - crédito redes sociales

El expediente disciplinario detalla que “durante los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2023 los dos oficiales de la Policía pudieron recibir dinero y otros elementos y bienes con ocasión a los nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera de Pereira y Cartagena luego de la reunión realizada con el señor Diego Marín Buitrago alias ‘papá pitufo’ conocido como el ‘zar del contrabando’”.

En el caso del mayor Peter Steven Nocua Henao, la Procuraduría determinó “formular un único cargo al Mayor Peter Steven Nocua Henao en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Cartagena para los meses de septiembre y octubre de 2023, por la posible comisión de la falta gravísima de cohecho propio”.

Además, se dispuso “la suspensión preventiva provisional del Mayor Nocua por el término de tres meses sin remuneración alguna”.

Los oficiales habrían recibido dinero
Los oficiales habrían recibido dinero y bienes tras reuniones con Diego Marín, según el expediente disciplinario - crédito Colprensa/Captura de Pantalla

Respecto al teniente coronel (R) Abdón Enrique Melo Ramírez, la autoridad disciplinaria señaló que la acusación corresponde a “su condición de jefe de la División de Control Operativo de Pereira para el mes de septiembre de 2023, por la posible comisión de la falta gravísima de cohecho impropio, conducta atribuida posiblemente a título de dolo, que regula el comportamiento disciplinario policial y establece que las conductas descritas en la ley penal como delito a título de dolo serán consideradas faltas gravísimas”.

La Procuraduría enfatizó que “esta decisión disciplinaria será de inmediato cumplimiento y contra la presente providencia no proceden recursos”.

Suspenden audiencia contra hijo de Diego Marín Buitrago “papá Pitufo” en Cartagena

La audiencia contra Juan Diego
La audiencia contra Juan Diego Marín Franco, hijo de papá Pitufo fue suspendida y declarada reservada por decisión judicial en Bolívar - crédito Redes sociales

La audiencia judicial contra Juan Diego Marín Franco, hijo del conocido “zar del contrabando” Diego Marín Buitrago, apodado Papá Pitufo, fue suspendida y declarada como “reservada” por decisión del juez a cargo del caso, según informó el despacho judicial de Bolívar.

La medida se adoptó tras una solicitud expresa de la defensa de la víctima, lo que llevó a la autoridad a posponer la diligencia que estaba prevista para esta semana. “La audiencia fue pospuesta”, confirmó el juez, que además dispuso que la nueva fecha se fijara para la segunda semana de octubre.

La decisión de declarar el proceso bajo reserva implica que “la audiencia se desarrollará bajo estricta reserva”, según determinó el juez, lo que significa la “restricción total del acceso de la prensa y del público a la sala, garantizando la confidencialidad del material y la protección de las personas implicadas”. Esta medida busca salvaguardar la integridad de los involucrados y la privacidad de la información judicial.

El caso que involucra a Marín Franco se originó tras un episodio de violencia intrafamiliar que sacudió a Cartagena. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, “a las 2:00 de la madrugada del martes, 23 de septiembre, en el sector de Manzanillo, Juan Diego Marín Franco, hijo del llamado zar del contrabando en Colombia, ‘Papá Pitufo’, atacó con arma cortopunzante a su esposa”. Como resultado de la agresión, “ambos resultaron heridos”.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Serena del Mar, donde permanece bajo atención médica. Tras la intervención policial y la verificación de los hechos, “Marín Franco quedó bajo custodia de las autoridades y fue llevado a la URI de Canapote, donde permanece mientras avanza el proceso de judicialización”.

El incidente también afectó a la hija menor de la pareja, que “quedó bajo custodia del Icbf”. Se espera que en las próximas horas, Marín Franco sea presentado ante un juez de control de garantías en audiencias preliminares.

Temas Relacionados

Zar del contrabandoProcuraduría General de la NaciónDiego MarínAbdón Enrique Melo RamírezPeter Steven Nocua HenaoPolicía Fiscal y AduaneraDelito de cohechoPolicía NacionalColombia-noticias

Más Noticias

Yeferson Cossio provoca controversia por atrapar caimanes con sus manos durante su visita al Amazonas: “Qué necesidad”

El ‘influencer’ compartió un video en el que se le ve agarrando pequeños caimanes con las manos durante una excursión nocturna, generando opiniones divididas entre seguidores

Yeferson Cossio provoca controversia por

Comenzaron nuevas manifestaciones en el norte de Bogotá

Manifestantes instalaron carpas y parlantes en las vías y bloqueron la calle 72 con carrera 10 en Bogotá, lo que obligó a Transmilenio a implementar desvíos en varias de sus rutas zonales

Comenzaron nuevas manifestaciones en el

El soldado Jamerson Guachetá denuncia abandono tras secuestro en Cauca

El soldado profesional del Ejército colombiano fue secuestrado por las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca el 25 de julio, cuando estaba de días de descanso

El soldado Jamerson Guachetá denuncia

Chontico Día resultado último sorteo 3 de octubre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día resultado último sorteo

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio provoca controversia por

Yeferson Cossio provoca controversia por atrapar caimanes con sus manos durante su visita al Amazonas: “Qué necesidad”

Karina García habla sobre exámenes de transmisión sexual y las redes sociales aseguran que se refiere a Altafulla

Anuel AA enfrenta demanda en Estados Unidos por presunta agresión en un parque temático de Universal

Salomón Bustamante confirmó el fin de su relación con Laura de León y respondió a rumores sobre el divorcio: “¿Algo más?"

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

Técnico del León explicó lo que quiere con James Rodríguez: “A mí me preocupa el ser humano”

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres