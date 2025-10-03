Colombia

Manuela Bedoya y Luna Barreto serán deportadas de Israel tras aceptar que “ingresaron de forma ilegal”, aunque fueran detenidas en aguas internacionales

El proceso judicial israelí obliga a los extranjeros detenidos de la flotilla humanitaria a admitir una infracción para acceder a la expulsión rápida, aunque su ingreso al país se produjo bajo custodia

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Manuela Bedoya y Luna Barreto,
Manuela Bedoya y Luna Barreto, activistas de la flotilla Sumud, permanecen en prisión en Sderot tras admitir acusaciones impuestas por autoridades israelíes, lo que acelera su expulsión en un plazo máximo de dos días - crédito @manuela_bedoya_j y @lune.feu/Instagram/Reuters

Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos activistas colombianas que formaban parte de la flotilla Sumud con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, han aceptado los cargos impuestos por el gobierno de Israel y se encuentran a la espera de su inminente deportación.

Según información de Blu Radio, ambas permanecen en la prisión de Sderot, en el sur de Israel, y podrían ser expulsadas del país en un plazo máximo de dos días, tras optar por la vía expedita que ofrece el sistema judicial israelí para estos casos.

La decisión de Bedoya y Barreto de aceptar los cargos responde a la dinámica legal que enfrentan los extranjeros detenidos en el contexto de la flotilla humanitaria.

De acuerdo con el medio mencionado, el sistema israelí plantea a los detenidos la alternativa de admitir la acusación de entrada ilegal al país, lo que permite una deportación rápida.

Declaraciones de Manuela Bedoya, detenida por fuerzas israelíes - crédito redes sociales

En caso contrario, quienes rechazan los cargos deben someterse a un proceso judicial que, en la mayoría de los casos, también concluye con la deportación.

Esta situación afecta actualmente a cerca de 450 personas que permanecen bajo custodia en Israel tras participar en la misión humanitaria.

El caso de las activistas colombianas pone de relieve una paradoja legal: aunque la acusación formal es la de ingreso ilegal a Israel, tanto Bedoya como Barreto, al igual que el resto de los detenidos, fueron interceptadas en aguas internacionales y trasladadas a territorio israelí por las fuerzas de seguridad de ese país.

Blu Radio subraya que, pese a no haber ingresado por voluntad propia a Israel, el sistema judicial exige la aceptación de este cargo como condición para la deportación.

La situación de Bedoya y Barreto no es aislada. Blu Radio reporta que, antes de las colombianas, cuatro activistas italianos ya fueron deportados tras aceptar los mismos cargos.

El resto de los detenidos internacionales, provenientes de distintas nacionalidades, se encuentra en proceso de decidir si opta por la vía rápida de la aceptación de cargos o enfrenta el procedimiento judicial, que suele derivar en el mismo desenlace.

En medio de este proceso, funcionarios consulares de Colombia han visitado a las activistas en la prisión de Sderot para brindarles acompañamiento y verificar su estado.

Las autoridades diplomáticas colombianas mantienen seguimiento sobre el caso y han confirmado que la deportación de Bedoya y Barreto podría concretarse en las próximas horas, según la información recabada por Blu Radio.

El sistema legal israelí obliga a los detenidos a admitir una infracción que no cometieron por decisión propia, ya que su traslado a Israel se produjo bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Esta contradicción define el trasfondo de los procesos de deportación que enfrentan cientos de activistas internacionales en el país.

