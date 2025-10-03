Madre de B King reveló la millonada que le ofrecieron al cantante por su show en México: “Era su sueño desde los 14 años”

El cantante colombiano aceptó presentarse en México por una suma que sorprendió a muchos, buscando relanzar su carrera internacional - crédito captura de pantalla Más allá del silencio / YouTube

La familia de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, ha revelado aspectos inéditos sobre los días previos a su muerte y el viaje que culminó en tragedia en el Estado de México.

El artista colombiano fue hallado sin vida junto a Jorge Luis Herrera (Regio Clownn) el 17 de septiembre, luego de permanecer desaparecido desde el día anterior tras salir de un gimnasio en el sector de Polanco.

Las autoridades mexicanas informaron que ambos cuerpos presentaban signos de violencia.

La madre del cantante, Adriana Salazar, relató que la oportunidad de actuar fuera de Colombia representaba una nueva esperanza profesional para su hijo.

En el pódcast Más allá del silencio recordó que B King se mostraba entusiasta ante la posibilidad de retomar impulso en su carrera.

La familia aseguró que mantuvo contacto permanente con el artista durante su estadía en México, hasta el momento en que los mensajes dejaron de recibirse.

En cuanto a la relación de los dos artistas, Salazar sostuvo que su hijo no conocía de antemano a Regio Clownn y que la familia ha buscado, sin éxito, referencias sobre él.

Estefanía Agudelo, hermana de B King, expresó dudas y preocupación respecto a las circunstancias de la contratación.

“Hay muchas dudas sobre esa contratación de Bayron y de ir a ese show. La verdad es que nos imaginamos que pudo haber sido una trampa porque son muchas cosas inconclusas y uno, en este dolor, piensa muchas cosas”, señaló.

El valor económico de la contratación ha cobrado especial relevancia durante la investigación. Según reveló Adriana Salazar, su hijo accedió a viajar a México motivado por una propuesta económica directa.

En palabras de la madre: “Lo que me dijo él fue: ‘Ma’, me van a dar 1.500 dólares’. Así, no más, me dijo eso. Y el hotel pagó los tiquetes, la estadía (…) Eso fue lo que me dijo él antes de irse”. La suma aproximada de USD 1.500 (equivalente a unos 5.800.000 pesos colombianos), junto a pasajes, alojamiento y alimentación cubiertos, fue vista como una oportunidad modesta dentro del sector del entretenimiento internacional, pero suficientemente relevante para relanzar su carrera fuera del país.

La madre del asesinado cantante también reveló que el pago y reconocimientos por su trabajo fue un anhelo desde que Bayron era un niño. “Su sueño siempre fue un cantante famoso desde los 14 años… Bayron estaba otra vez como saliendo a brillar, y le fascinó cantar desde los 14 años, tuvo reconocimiento, pero él vuelve y se apaga, era como desnivelado", relató la mujer.