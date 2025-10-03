Colombia

Karina García habló sobre exámenes para enfermedades de transmisión sexual y las redes sociales señalaron a Altafulla

La creadora de contenido anunció el fin de su relación con el ganador de ‘reality’, mientras usuarios especulan por sus mensajes sobre salud sexual

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Karina García regresará temporalmente a
Karina García regresará temporalmente a ‘La casa de los famosos Colombia’ para reencontrarse con Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

La ruptura definitiva entre Karina García y Andrés Altafulla ha intensificado el debate en redes sociales, alimentado por especulaciones y mensajes directos de la propia creadora de contenido sobre el cuidado en las relaciones de pareja.

El distanciamiento se hizo público el 29 de septiembre, cuando García, conocida por su participación en plataformas digitales y espacios de streaming, confirmó el final de la relación con el ganador de la segunda temporada de un popular reality colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con palabras contundentes, Karina García afirmó: “Llegó a su FIN”, y añadió que el vínculo terminó con “contacto cero”. Sobre la reacción de Altafulla, García señaló que el cantante seguía alimentando ilusiones al afirmar que continuaba “comprometido”, declaración que consideró dañina.

La separación de la pareja
La separación de la pareja ha dado e que hablar en redes sociales - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Me causa mucho daño que sigan manteniendo a la gente ilusionada con una relación que ya no existe”, dijo. Altafulla, sorprendido por la forma en que Karina anunció la ruptura, manifestó que “hubiese preferido tener una conversación en persona” y no enterarse a través de redes sociales. La separación, según la versión de García, ya llevaba cerca de 15 días antes de hacerse pública.

En paralelo al anuncio, un fragmento de una transmisión en vivo donde Karina abordaba la importancia de exigir pruebas de infecciones de transmisión sexual antes de iniciar una relación circuló ampliamente y generó especulaciones.

Durante el video, García enfatizó la necesidad de actuar con responsabilidad: “Cuando conozcan una persona, pídanle pruebas antes de iniciar una vida sexual con esa persona, me parece algo muy inteligente”.

Sus palabras encendieron una ola de comentarios en los que usuarios vincularon el tema de las ITS con el reciente final de su relación con Altafulla.

La paisa habló en un en vivo sobre la importancia de "pedir pruebas antes de empezar una vida sexual" - crédito redes sociales

Sin embargo, en las declaraciones Karina no se refiere a pruebas de enfermedades sexuales puntualmente, por lo que las palabras pudieron ser malinterpretadas por los seguidores de la antioqueña.

A pesar de rumores y teorías, Karina García reiteró estar enfocada en procesos de sanación y en su crecimiento personal. “Me entregué de verdad, y aunque ha sido difícil, este es un momento vulnerable para mí. Pido respeto”, escribió en el mensaje con el que anunció el fin de la relación.

Hasta el momento, Karina no se ha vuelto a referir a la inesperada separación y en recientes apariciones en redes sociales no ha respondido a las dudas que le han presentado sus seguidores.

Altafulla confesó que no solo extraña a Karina sino la relación con los hijos de la paisa

La ruptura entre Altafulla y Karina García continúa generando repercusiones en redes sociales y en los entornos de ambos. El cantante confesó estar atravesando lo que describió como una“doble tusa”, resultado no solo del final de la relación sentimental, sino también del distanciamiento con Valentino e Isabella, hijas de la modelo, con quienes logró desarrollar un lazo afectivo.

Altafulla explicó que la noticia de la ruptura lo tomó por sorpresa, ya que no tuvo ocasión de conversar previamente con su expareja antes de que el anuncio se hiciera público. El artista expresó: “Lo más difícil ha sido dejar de compartir con Valentina e Isabello; aunque no eran mis hijos biológicos, construí con ellas un vínculo cercano al punto de verlas como propias”, declaración que realizó en una entrevista para la radio Mix.

Altafulla confesó que también extraña
Altafulla confesó que también extraña a los hijos de García - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Durante su relato, el músico reconoció que el distanciamiento de Valentina, con quien tuvo una conexión especial, acentúa el vacío emocional y hace más compleja la superación de la ruptura con Karina García. “Construí un vínculo cercano” fue una de las frases con las que describió ese sentimiento de pérdida.

Sobre su vida profesional, Altafulla subrayó que la música se ha convertido en su refugio y en la prioridad de este nuevo ciclo: “Me preguntan mucho por mi vida privada, pero trato de separar ese plano de mi carrera. Entiendo que el romance siempre será tema de conversación, pero mi enfoque real está en la música”, comentó.

Temas Relacionados

Karina GarcíaAltafullaLa casa de los famososAltafulla y KarinaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Ejército liberó a dos personas secuestradas en Zipaquirá tras caer en una falsa oferta de empleo

Las víctimas, una de ellas de nacionalidad peruana, fueron engañadas en el municipio de Pacho y trasladadas a un paraje rural donde sus captores exigieron diez millones de pesos a sus familias

Ejército liberó a dos personas

Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

La modelo y el ‘streamer’ compartieron una velada inolvidable en un restaurante exclusivo: la cena fue transmitida en vivo y los creadores de contenido revelaron detalles de su vida

Westcol sorprendió a Karina García

Presidente Petro rechazó señalamientos del Consejo de Seguridad de la ONU sobre acuerdo de paz con las Farc: “No tutela nuestra política de paz. Esta es soberana”

El mandatario colombiano negó que el Consejo de Seguridad supervise su política de reconciliación, y aseguró que las críticas de Washington se deben a diferencias sobre la política internacional

Presidente Petro rechazó señalamientos del

Instituto de Economía y Paz por quinto año consecutivo ubicó a Colombia como el país más violento de Sudamérica

El promedio regional de Sudamérica se estableció en 2.18, con una variación general de -0.013, datos que reflejan la persistente disparidad en los niveles de paz entre los países sudamericanos

Instituto de Economía y Paz

Estas son las cuatro motos más económicas de Colombia en 2025: precios desde $4.8 millones

Conozca las marcas de las motocicletas más económicas y vendidas en el país en lo que va del 2025, y que son ideales para moverse por la ciudad sin afectar su bolsillo

Estas son las cuatro motos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprendió a Karina García

Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

Yeferson Cossio provoca controversia por atrapar caimanes con sus manos durante su visita al Amazonas: “Qué necesidad”

Anuel AA enfrenta demanda en Estados Unidos por presunta agresión en un parque temático de Universal

Salomón Bustamante confirmó el fin de su relación con Laura de León y respondió a rumores sobre el divorcio: “¿Algo más?"

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

Técnico del León explicó lo que quiere con James Rodríguez: “A mí me preocupa el ser humano”

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres