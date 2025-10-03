Karina García habló sobre exámenes para enfermedades de transmisión sexual y las redes sociales señalaron a Altafulla

Karina García regresará temporalmente a ‘La casa de los famosos Colombia’ para reencontrarse con Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

La ruptura definitiva entre Karina García y Andrés Altafulla ha intensificado el debate en redes sociales, alimentado por especulaciones y mensajes directos de la propia creadora de contenido sobre el cuidado en las relaciones de pareja.

El distanciamiento se hizo público el 29 de septiembre, cuando García, conocida por su participación en plataformas digitales y espacios de streaming, confirmó el final de la relación con el ganador de la segunda temporada de un popular reality colombiano.

Con palabras contundentes, Karina García afirmó: “Llegó a su FIN”, y añadió que el vínculo terminó con “contacto cero”. Sobre la reacción de Altafulla, García señaló que el cantante seguía alimentando ilusiones al afirmar que continuaba “comprometido”, declaración que consideró dañina.

“Me causa mucho daño que sigan manteniendo a la gente ilusionada con una relación que ya no existe”, dijo. Altafulla, sorprendido por la forma en que Karina anunció la ruptura, manifestó que “hubiese preferido tener una conversación en persona” y no enterarse a través de redes sociales. La separación, según la versión de García, ya llevaba cerca de 15 días antes de hacerse pública.

En paralelo al anuncio, un fragmento de una transmisión en vivo donde Karina abordaba la importancia de exigir pruebas de infecciones de transmisión sexual antes de iniciar una relación circuló ampliamente y generó especulaciones.

Durante el video, García enfatizó la necesidad de actuar con responsabilidad: “Cuando conozcan una persona, pídanle pruebas antes de iniciar una vida sexual con esa persona, me parece algo muy inteligente”.

Sus palabras encendieron una ola de comentarios en los que usuarios vincularon el tema de las ITS con el reciente final de su relación con Altafulla.

Sin embargo, en las declaraciones Karina no se refiere a pruebas de enfermedades sexuales puntualmente, por lo que las palabras pudieron ser malinterpretadas por los seguidores de la antioqueña.

A pesar de rumores y teorías, Karina García reiteró estar enfocada en procesos de sanación y en su crecimiento personal. “Me entregué de verdad, y aunque ha sido difícil, este es un momento vulnerable para mí. Pido respeto”, escribió en el mensaje con el que anunció el fin de la relación.

Hasta el momento, Karina no se ha vuelto a referir a la inesperada separación y en recientes apariciones en redes sociales no ha respondido a las dudas que le han presentado sus seguidores.

Altafulla confesó que no solo extraña a Karina sino la relación con los hijos de la paisa

La ruptura entre Altafulla y Karina García continúa generando repercusiones en redes sociales y en los entornos de ambos. El cantante confesó estar atravesando lo que describió como una“doble tusa”, resultado no solo del final de la relación sentimental, sino también del distanciamiento con Valentino e Isabella, hijas de la modelo, con quienes logró desarrollar un lazo afectivo.

Altafulla explicó que la noticia de la ruptura lo tomó por sorpresa, ya que no tuvo ocasión de conversar previamente con su expareja antes de que el anuncio se hiciera público. El artista expresó: “Lo más difícil ha sido dejar de compartir con Valentina e Isabello; aunque no eran mis hijos biológicos, construí con ellas un vínculo cercano al punto de verlas como propias”, declaración que realizó en una entrevista para la radio Mix.

Durante su relato, el músico reconoció que el distanciamiento de Valentina, con quien tuvo una conexión especial, acentúa el vacío emocional y hace más compleja la superación de la ruptura con Karina García. “Construí un vínculo cercano” fue una de las frases con las que describió ese sentimiento de pérdida.

Sobre su vida profesional, Altafulla subrayó que la música se ha convertido en su refugio y en la prioridad de este nuevo ciclo: “Me preguntan mucho por mi vida privada, pero trato de separar ese plano de mi carrera. Entiendo que el romance siempre será tema de conversación, pero mi enfoque real está en la música”, comentó.