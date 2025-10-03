Colombia

Francisco Maturana recibió un nuevo reconocimiento por “su talento, liderazgo y amor por el fútbol”: “Muchas gracias Pacho”

La ceremonia en homenaje al técnico que llevó a Colombia a tres mundiales cosecutivos (90, 94 y 98), contó con la presencia de figuras como René Higuita y el técnico Luis Fernando Montoya

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Francisco "Pacho" Maturana, reconocimiento a
Francisco "Pacho" Maturana, reconocimiento a su labor deportiva @BlogVerdolaga/X

El eco de los aplausos y los cánticos de los aficionados de Atlético Nacional resonó en el recinto del Concejo de Medellín durante la noche del 30 de septiembre de 2025, cuando la corporación municipal distinguió a Francisco Maturana con la Orden al Mérito don Juan del Corral, grado oro.

Este galardón, reservado para quienes han dedicado al menos medio siglo de labor destacada al desarrollo de la ciudad, el departamento y el país, reconoció la trayectoria de uno de los entrenadores más influyentes en la historia del fútbol colombiano.

El Acuerdo 79 de 2013, consignado en la gaceta oficial número 4207 del Concejo de Medellín, establece que la Orden al Mérito don Juan del Corral se concede “sólo a personas, instituciones y empresas públicas y privadas que cumplan 50 años o más de labores en múltiplos de cinco años y que hayan adelantado una importante gestión a favor del desarrollo y progreso del Municipio, el Departamento y la Nación”.

Nacido en Quibdó, Chocó, hace 76 años, Maturana se radicó en Medellín y desde 1970 ha dejado una huella indeleble en el fútbol profesional de Antioquia.

Su carrera comenzó como futbolista en Atlético Nacional, club en el que, tras retirarse como jugador, alcanzó la consagración como director técnico.

Distinción a Francisco Maturana por
Distinción a Francisco Maturana por su trayectoria deportiva con Atlético Nacional - crédito @claudiacarrasq/X

La ceremonia contó con la presencia de figuras emblemáticas como el exarquero René Higuita, quien se formó bajo la tutela de Maturana, y el técnico Luis Fernando Montoya, responsable de llevar al Once Caldas de Manizales al título de la Copa Libertadores en 2004.

La ovación de los hinchas, que corearon “Muchas gracias, a Pacho muchas gracias”, marcó el tono emotivo de la ceremonia, celebrada a escasos metros de la mesa donde los concejales deliberan.

La concejala Claudia Carrasquilla Minami compartió en sus redes sociales la entrega del reconocimiento, subrayando el impacto de Maturana en la proyección internacional de la ciudad y el país.

“Un reconocimiento más que merecido a quien, con su talento, liderazgo y amor por el fútbol, ha llevado el nombre de Medellín y de Colombia al mundo. Gracias por tanto, profe Pacho”, escribió la concejal en un mensaje publicado en X.

La concejal Claudia Carrasquilla Minami
La concejal Claudia Carrasquilla Minami compartió en sus redes sociales la entrega del reconocimiento, subrayando el impacto de Maturana en la proyección internacional de la ciudad y el país - crédito @claudiacarrasq/X

Otro de los funcionarios que exaltó al exentrenador fue el concejal Miguel Ángel Iguarán Osorio, quien publicó en sus redes sociales: “Desde el Concejo de Medellín honramos a Francisco Maturana con la Orden al Mérito Don Juan del Corral. Maestro que transformó el fútbol y nos enseñó que el talento se hace grande con disciplina y amor”.

La figura de Maturana es especialmente venerada por la afición de Atlético Nacional tras haber guiado al equipo a la conquista de la Copa Libertadores en 1989, un hito que marcó un antes y un después en el fútbol colombiano, demostrando que lo hecho en el ámbito deportivo en el país trasciende y es merecedor de rememoración.

A nivel nacional, su legado se amplía por haber dirigido a la Selección Colombia en los mundiales de 1990 —logrando el regreso del país a la cita mundialista tras 28 años de ausencia—, 1994 y 1998, así como por haber comandado al equipo que obtuvo la Copa América en 2001 en Bogotá.

Francisco 'Pacho' Maturana - crédito
Francisco 'Pacho' Maturana - crédito Colprensa

Su trayectoria se ha prestado para ser destacada por diferentes jugadores y directivos técnicos que intentan implementar estrategias y/o formas de trabajo para poder tener excelentes resultados en el campo de juego. Su paso por el combinado nacional también permitió creer en que el fútbol colombiano tiene potencial y es digno de tener presencia en las citas orbitales, por la calidad de jugadores y el manejo que se le dé a toda una selección.

