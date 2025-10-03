Colombia

Colombia arrasa en el mercado de motos y deja atrás a cuatro países de la región, así están las cifras

Con más de 712.000 motocicletas vendidas en solo ocho meses, Colombia se consolida como líder en Latinoamérica, superando a Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile juntos, en un mercado que crece 9,5% pero con contrastes marcados

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El mercado colombiano de motocicletas
El mercado colombiano de motocicletas sigue en auge: más del 60% del parque automotor son motos, con modelos para todos los presupuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el 2025, el mercado latinoamericano de motocicletas mostró contrastes notables, pues mientras unos países aceleran su crecimiento con cifras récord, otros registran caídas preocupantes. En este escenario, Colombia se consolida como el líder indiscutible de la región, con más de 700.000 unidades vendidas hasta agosto, superando de manera individual a Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile juntos.

En concreto, el país alcanzó 712.300 motocicletas comercializadas en los primeros ocho meses del año, seguido por Venezuela, con 429.500; Argentina, con 418.000; y Perú, con 269.400. Sin embargo, el país que realmente domina el panorama regional es Brasil, que por sí solo suma 1,4 millones de unidades. Debido a la magnitud de sus cifras, no aparece en la comparación directa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Reunión de motociclistas colombianos, antes
Reunión de motociclistas colombianos, antes de la pandemia (Colprensa - Luisa González)

De acuerdo con el más reciente informe de la Alianza Motolatam y Aconauto, el mercado latinoamericano de motocicletas creció un 9,5% en agosto de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta variación confirma que la moto continúa ganando espacio como alternativa de transporte en ciudades saturadas de tráfico y con altos costos de movilidad.

Colombia y Ecuador fueron los países que más impulsaron esta dinámica. El primero registró un incremento del 29,5% en ventas, mientras que el segundo alcanzó un 22,3%. Ambos casos responden a factores económicos: el menor costo frente al automóvil, los gastos de mantenimiento más bajos y la urgencia de contar con vehículos ágiles en medio de la congestión urbana.

Sin embargo, no toda la región avanza al mismo ritmo. En Venezuela, las ventas de motocicletas cayeron un 21,9%, y en Uruguay se redujeron un 6,8%. Estas caídas se explican por la dificultad para acceder a financiamiento, la inestabilidad macroeconómica y la escasa oferta de algunos modelos en segmentos clave.

El joven iba a lavar
El joven iba a lavar una motocicleta cuando se reportó el accidente, y en ese momento fue socorrido por sus compañeros de trabajo - crédito Freepik

Chile también tuvo un desempeño negativo en varias categorías, lo que evidencia que el crecimiento del mercado de motocicletas en Latinoamérica no es uniforme y depende de múltiples variables locales.

El informe detalló el comportamiento por segmentos. Las motocicletas de dos ruedas, que concentran la mayor parte del mercado, registraron cifras destacadas en Colombia (+28,8%), Ecuador (+22,0%) y Perú (+10,4%). En contraste, Uruguay y Chile mostraron descensos del 7,1% y 4,6%, respectivamente.

Aún más llamativo fue el desempeño del segmento de tres ruedas, utilizado tanto para el transporte de pasajeros como para carga ligera. Ningún país reportó caídas en esta categoría. Colombia lideró con un impresionante 69,6% de crecimiento, seguida de Perú con 31,2% y Uruguay con 30,8%.

Así funciona el pico y
Así funciona el pico y placa para motos de dos y cuatro tiempos en Medellín. Imagen de referencia

En cuanto a las motocicletas de cuatro ruedas, Ecuador se quedó con el primer lugar gracias a un aumento del 79,5%, escoltado por Argentina (+58,0%) y Colombia (+38,9%). Chile, en cambio, tuvo un desplome del 28,8%, convirtiéndose en la única nación con un resultado negativo en este segmento.

La moto, un actor central en la movilidad

El protagonismo que alcanzó la motocicleta en América Latina va más allá de las cifras. En ciudades cada vez más congestionadas, la moto representa para millones de personas la posibilidad de llegar a tiempo al trabajo, reducir costos de transporte o emprender pequeños negocios de mensajería y reparto. Su versatilidad también la convierte en un aliado para actividades rurales, donde las distancias son largas y el acceso a otros vehículos es limitado, ampliando así su impacto social y económico.

La consolidación de Colombia como potencia regional en este sector refleja una tendencia estructural, las motos ya no son vistas solo como un medio alternativo, sino como un eje central de la movilidad urbana. Y aunque el mercado aún enfrenta retos en materia de seguridad vial, regulación y sostenibilidad, los números muestran que su crecimiento no es pasajero, sino parte de un cambio profundo en los hábitos de transporte de millones de latinoamericanos.

Temas Relacionados

Motos en ColombiaVenta de motosColombia-NoticiasCifras de motosAlianza MotolatamColombia-Economía

Más Noticias

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá un nuevo participante luego del reto de eliminación del 3 de octubre

Seis participantes se juegan la última oportunidad de asegurar un lugar en la siguiente fase del programa de cocina

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

Congresista reveló el plan que Gustavo Petro usaría para salir victorioso en las elecciones de 2026: “Es muy peligroso”

Mauricio Gómez Amín, miembro del Partido Liberal, aseguró que el Gobierno nuevamente quiere hacer pacto con los criminales, con los bandidos, y tenerlos de su lado para los comicios

Congresista reveló el plan que

Atlético Nacional sacudiría el fútbol colombiano: llegaría técnico europeo que fue campeón internacional

Pese a que Diego Arias sigue en el cargo interino sin presiones, la dirigencia verde sigue en la búsqueda de un entrenador y daría con alguien con mucha experiencia

Atlético Nacional sacudiría el fútbol

Cancillería reveló nuevos detalles sobre el estado de salud de las dos colombianas detenidas por Israel: “Han pasado por varias necesidades”

El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una solicitud a las autoridades israelíes

Cancillería reveló nuevos detalles sobre

Jaime Andrés Beltrán responsabilizó a Gustavo Petro si él o su familia sufren algún daño, tras declaraciones sobre muerte de abogada

La reacción surgió luego de las afirmaciones del mandatario nacional en redes sociales sobre el fallecimiento de la abogada santandereana, que demandó al exalcalde de Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán responsabilizó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá un nuevo participante luego del reto de eliminación del 3 de octubre

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

La actriz Diana Hoyos reveló el complejo momento personal que atravesó en medio de la grabación de ‘Enfermeras’

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Deportes

Atlético Nacional sacudiría el fútbol

Atlético Nacional sacudiría el fútbol colombiano: llegaría técnico europeo que fue campeón internacional

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Singapur de la Fórmula 1: Piastri dominó las prácticas libres y Norris chocó con Leclerc en pits

Deportivo Cali pinchó en el debut de la Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 con Libertad de Paraguay

Néstor Lorenzo dejaría a la selección Colombia y ya tendría reemplazo: vea de quién se trata

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga