Colombia

Anuel AA enfrenta una demanda en Estados Unidos por presunta agresión en un parque temático de Universal

El cantante y exnovio de Karol G estaría envuelto en un escándalo legal tras ser acusado de atacar a un visitante en Universal Orlando Resort, lo que podría costarle una fuerte suma en compensaciones

Juan David Botia Méndez

El artista urbano es señalado por un incidente ocurrido en el parque de Universal Orlando Resort, donde un visitante asegura haber sido agredido por él y su equipo, generando gran revuelo mediático - crédito @anuel / Instagram

La reciente demanda civil presentada en Estados Unidos contra Anuel AA, exnovio de Karol G y cantante urbano, ha puesto nuevamente en el centro de la controversia al reconocido artista urbano puertorriqueño.

El caso, que involucra una presunta agresión física ocurrida en el parque temático Volcano Bay, de Universal Orlando Resort, ha generado gran atención mediática y plantea serias implicaciones legales para el cantante, quien podría verse obligado a pagar una suma considerable como compensación.

De acuerdo con la información publicada por Univision, el proceso judicial se inició el 18 de septiembre en el condado de Orange, Florida, tras la denuncia de Fernando Dávila, quien acusa a Anuel AA de haberlo atacado el 25 de abril del 2025 dentro de las instalaciones del parque.

Según los documentos presentados ante el tribunal, Dávila sostiene que el artista y varios de sus acompañantes le propinaron varios golpes en la cabeza y el cuerpo, sin que existiera justificación alguna para el acto. “Por alguna razón que no se explica –dice la demanda y que sin ningún tipo de justificación– Anuel y sus compañeros le dieron una golpiza”, relató Liz Areliz Cruz en el programa Cuarto poder, según recogió Univision.

El impacto del incidente se agrava por el hecho de que, según la demanda, la esposa e hija del demandante presenciaron la supuesta agresión. Dávila afirma que las lesiones físicas y emocionales sufridas le han provocado episodios de ansiedad y le han impedido continuar con sus actividades laborales habituales.

La denuncia presentada por Fernando Dávila incluye la petición de indemnización y sostiene que la agresión fue presenciada por su familia dentro del parque temático Volcano Bay - crédito montaje José Jorge Carreón, OCESA - GERARDO MORA/Archivo / EFE

Como resultado, solicita una indemnización de cincuenta mil dólares (193 millones de pesos colombiano) por los daños ocasionados, además del reembolso de los gastos médicos derivados de la agresión.

La demanda también incluye la petición de daños compensatorios y punitivos, así como la celebración de un juicio por jurado para resolver el caso, según detalló People en Español. La acción legal no solo se dirige contra Anuel AA y su equipo, sino que también involucra a la administración de Volcano Bay.

El demandante argumenta que el parque temático falló en su deber de protegerlo, al no contar con personal de seguridad suficiente para monitorear el comportamiento de los visitantes, intervenir en disturbios o prevenir actos violentos.

“Universal falló en proveer personal de seguridad adecuado en esa área para monitorear el comportamiento de los huéspedes, intervenir en disturbios, o evitar actos violentos”, expresó el demandante en declaraciones recogidas por Univision.

La demanda fue interpuesta no solo por Fernando Dávila, sino también por su madre Theresa Castillo y un menor de edad cuya identidad permanece protegida, detalló el medio internacional.

Según esta versión, el abogado Michael Singh aseguró que tanto el cantante como miembros de su equipo participaron en la agresión, la cual habría dejado secuelas físicas y emocionales en la víctima, incluyendo episodios de depresión y ansiedad que le impidieron continuar con su trabajo.

La demanda contra Anuel AA
La demanda contra Anuel AA y la administración de Volcano Bay incluye acusaciones de lesiones físicas, secuelas emocionales y presunta negligencia en la seguridad del parque - crédito @anuel / Instagram

Las autoridades de Miami se encuentran actualmente en posesión de las pruebas relacionadas con el caso y serán las encargadas de determinar los hechos y el curso de la investigación. El caso ha sido asignado a la jueza Heather Pinder Rodríguez, y hasta el momento, Anuel AA no ha emitido declaraciones públicas ni ha respondido oficialmente a las acusaciones, según confirmó Univision

Por ahora, se desconocen detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el presunto altercado, así como si el artista se encontraba en el parque por motivos profesionales o personales.

La demanda, presentada hace pocos días, aún no ha derivado en acciones legales concretas contra Anuel AA, y se espera que en los próximos días el tribunal defina los pasos a seguir en este proceso.

Anuel ya había enfrentado una demanda millonaria

Anuel AA ya había sido demandado en el pasado por asuntos contractuales. En una disputa anterior, el Tribunal Federal emitió una orden judicial que intensificó el conflicto legal entre el artista puertorriqueño y la agencia Buena Vibra Group (BVG), al declarar la “rebeldía” de Anuel en un proceso por presunto incumplimiento de contrato.

Esta medida se tomó luego de que el juez Pedro Delgado constatara la falta de respuesta tanto del cantante como de su empresa, Real Hasta la Muerte, a los requerimientos judiciales.

La controversia surgió en agosto del año 2023, cuando BVG presentó una demanda contra Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real de Anuel AA, por el impago de más de 1.800.000 de dólares en trabajos promocionales relacionados con el lanzamiento del álbum Las Leyendas Nunca Mueren.

Anuel AA fue declarado en
Anuel AA fue declarado en “rebeldía” por el Tribunal Federal tras no responder a una demanda millonaria por incumplimiento de contrato con Buena Vibra Group - crédito cortesía Agencia Jaque

La agencia también reclamó la devolución de 960.000 dólares destinados a promocionar el álbum a través de la Ultimate Fighting Championship (UFC), así como otros servicios prestados, producción de imágenes y campañas asociadas a Yailín la Más Viral. BVG destacó, además, que intentó infructuosamente entregar formalmente la demanda a Anuel AA y a su compañía entre agosto y septiembre de 2023.

