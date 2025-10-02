Westcol cuestiona al mánager del cantante Pirlo tras su cruda denuncia contra Blessd: “Sube una historia diciendo ‘tengo la cadena’”

- crédito @blessd/@westcol/@cc_elgoldo/Instagram

Una denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo —artista caleño cuyo nombre de pila es Jean Emanuel Cortés—, acusó al reggaetonero Blessd de secuestro y amenazas de tortura en un episodio que, según la versión de los denunciantes, tuvo lugar en Medellín el 21 de mayo de 2024.

Actualmente, la Fiscalía investiga los hechos, que se habrían desencadenado tras la supuesta desaparición de una cadena de diamantes de alto valor perteneciente a Stiven Mesa Londoño, nombre real de Blessd, también conocido popularmente como “El bendito”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El expediente, que involucra no solo al reguetonero antioqueño, sino también a su jefe de seguridad y a varios escoltas, se tramita actualmente en el Tribunal Superior de Medellín. De acuerdo con la denuncia juramentada de Galindo Navia, tanto él como Pirlo fueron citados a una residencia de lujo en la parcelación Los Montes, ubicada en el sector Alto de las Palmas, poco después de haber colaborado en la grabación de un video musical.

La relación profesional entre ambas partes, según el propio Pirlo, ya se había deteriorado antes de ese encuentro, pese a haber trabajado juntos en varias canciones.

En un video difundido por el artista caleño, este cuestionó el origen del éxito de los temas compartidos: “Pregúntele quién escribió los temas con los que salimos. Pregunte a ver si el tema le pegó por el flow de él o por el flow mío, la gente está loca o qué”, afirmó Pirlo.

El proceso judicial contra el cantante Blessd se tramita actualmente en el Tribunal Superior de Medellín, tras una denuncia escalada ante la Fiscalía - crédito Colprensa

La denuncia detalla que, durante la reunión en la vivienda, los asistentes fueron despojados de sus teléfonos móviles, agredidos físicamente y forzados a entregar las claves de acceso a sus dispositivos. Además, Galindo Navia sostiene que los obligaron a desnudarse y que una mujer, equipada con elementos de protección, les realizó pruebas de sangre, presuntamente coaccionada por Blessd.

El relato incluye también amenazas de mutilación y de muerte en caso de que no admitieran el supuesto robo o si decidían denunciar lo ocurrido. Estos hechos han sido resaltados en la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Westcol salió en defensa de Blessd

En medio de la controversia, el streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido popularmente como Westcol, intervino públicamente para defender a Blessd y cuestionar la denuncia del mánager de Pirlo.

“Es que cuando pasa todo el problema, al ‘bendito’ (Blessd) se le roban las cadenas... El manager de Pirlo, que eso está ahí registrado, por hacer de ‘gánster’, sube una historia en Instagram él mismo mostrando la cadena diciendo: ‘Tengo la cadena’. Y después usted ve que hay una demanda”, expuso el streamer durante una transmisión en vivo para la plataforma Kick.

El streamer Westcol dudó de las versiones del mánager del cantante Pirlo, relacionadas con el robo de una cadena de Blessd - crédito @westcol/Instagram

Mientras tanto, Blessd, quien se convirtió en el primer artista de habla hispana en actuar en la ceremonia del Balón de Oro y actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos, ha optado por el silencio. Su equipo de trabajo ha manifestado que solo responderán ante las autoridades judiciales, aunque han rechazado los hechos denunciados por los artistas de Cali.

“Me decía que me iba a cortar la lengua”, denunció el mánager de Pirlo

Un documento al que accedió El Colombiano detalla que los hechos acontecieron en la casa 27 de la parcelación Los Montes, ubicada en el sector Alto de las Palmas de Medellín, luego de la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow.

En el lugar se encontraban, además de Blessd, su mánager Santiago Jaramillo (identificado como Dímelo Jara), el jefe de seguridad Néstor y varios hombres encapuchados. Posteriormente, se sumaron otros individuos, cuya identidad no fue precisada.

De acuerdo con la denuncia, en ese momento se desencadenó una serie de actos de tortura presuntamente coordinados por Blessd, con el objetivo de identificar al responsable del robo de joyas y relojes de alto valor pertenecientes al artista.

Galindo Navia relató ante la Fiscalía General de la Nación que Blessd asumió un papel central en los interrogatorios y las agresiones. “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”, declaró Galindo Navia según la información recogida por El Colombiano.

Iván Andrés Galindo Navia, el mánager de Pirlo, denunció al cantante Blessd de secuestro y amenazas de tortura - crédito @cc_elgoldo/Instagram

El denunciante describió con detalle el nivel de violencia al que habría sido sometido, mencionando golpes, gritos y amenazas directas.

“Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (…) Me decía que yo era una rata (…) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (…) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”, añadió el mánager de Pirlo.

El relato de Galindo Navia también incluye la supuesta utilización de armas durante el hostigamiento, así como amenazas de mutilación si no proporcionaba la información exigida. “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”, detalló el denunciante en su declaración ante la Fiscalía.

Entre los episodios descritos, Galindo Navia mencionó que una enfermera tomó muestras de sangre a todos los presentes para compararlas con rastros hallados en el sitio.

“La enfermera me chuzó dos veces sin encontrar la vena. Cuando por fin me sacó la sangre, Néstor (el jefe de seguridad) tomó el tubo y se lo guardó en su canguro, sin ponerlo con los demás”, según consta en la denuncia.